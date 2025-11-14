Новини
Шведска телевизия също представила с монтаж Тръмп като подстрекател на щурма на Капитолия

Шведска телевизия също представила с монтаж Тръмп като подстрекател на щурма на Капитолия

14 Ноември, 2025 05:26, обновена 14 Ноември, 2025 05:34 544 4

Kvartal: Шведският SVT, подобно на BBC, е редактирал речта на Тръмп Според вестник Kvartal, през 2024 г. каналът е използвал откъс от речта на американския президент в един от репортажите си, комбинирайки няколко различни части с манипулативна цел

Шведска телевизия също представила с монтаж Тръмп като подстрекател на щурма на Капитолия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шведският телевизионен канал SVT, подобно на BBC, е редактирал речта на Доналд Тръмп от 6 януари 2021 г., за да създаде впечатлението, че той призовава за безредици, съобщава изданието Kvartal.

Както отбелязва вестникът, през 2024 г. в един от репортажите си SVT е използвал откъс от речта на настоящия американски президент, комбинирайки няколко различни части. Това е направено по такъв начин, че на зрителите да стане ясно, че Тръмп се е застъпвал за щурмуването на Капитолия. Както и във версията на BBC, обаче, сегментът, в който той призовава поддръжниците си „мирно и патриотично да изразят мнението си“, е пропуснат.

В първоначалния си отговор на запитването на Kvartal за това как е редактирана речта, SVT заявява, че собствениците на канала „имат доверие в публикациите на SVT, посветени на щурма на Капитолия“. По-късно обаче SVT е изменил текста и самия клип, добавяйки черни рамки с паузи между различните части на речта. Карин Екман, отговорната телевизионна водеща, отбелязва, че SVT е актуализирала текста на клипа, „за да стане по-ясно за публиката в какъв контекст е публикуван“. Тя не вярва, че скандалът с BBC ще повлияе на доверието в SVT.

Норвежкият телевизионен канал NRK също е променил историята си за щурма на Капитолия, която преди това е била представена по подобен начин, обяснява SVT.

BBC се оказа в центъра на скандал заради предаването си „Панорама“, което телевизионният оператор излъчи през октомври 2024 г. В него речта на Тръмп беше редактирана, за да се внуши, че той призовава за превземането на сградата на Капитолия, когато всъщност изгубилият изборите държавен глава говореше за необходимостта от изразяване на граждански позиции чрез мирни средства.

В резултат на скандала главният изпълнителен директор на BBC Тим Дейви и шефката на новините Дебора Търнес подадоха оставка. Адвокатите на американския лидер поискаха BBC да премахне предаването до 14 ноември, да се извини и да плати обезщетение, заплашвайки с иск за 1 милиард долара. Корпорацията се извини на президента на САЩ, но отказа да плати обезщетение.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 капитализма е голяма работа

    7 2 Отговор
    всичко е фалшиво но боядисано в розово

    05:38 14.11.2025

  • 2 Таткото на ЕС

    5 0 Отговор
    Пак афишират глупости.Има видео,което показва, как полицията сама премахва загражденията и допуска протестиращите към Капитолия.

    05:42 14.11.2025

  • 3 Такива действия от страна

    5 0 Отговор
    на медиите не се ли наричат манипулация с цел пропаганда?

    05:46 14.11.2025

  • 4 Американците си

    1 0 Отговор
    избраха един палячо за президент! Но бяха принудени. По малкото зло посочиха!

    06:04 14.11.2025

Новини по държави:
