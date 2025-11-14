Шведска телевизия също представила с монтаж Тръмп като подстрекател на щурма на Капитолия

Шведският телевизионен канал SVT, подобно на BBC, е редактирал речта на Доналд Тръмп от 6 януари 2021 г., за да създаде впечатлението, че той призовава за безредици, съобщава изданието Kvartal.

Както отбелязва вестникът, през 2024 г. в един от репортажите си SVT е използвал откъс от речта на настоящия американски президент, комбинирайки няколко различни части. Това е направено по такъв начин, че на зрителите да стане ясно, че Тръмп се е застъпвал за щурмуването на Капитолия. Както и във версията на BBC, обаче, сегментът, в който той призовава поддръжниците си „мирно и патриотично да изразят мнението си“, е пропуснат.

В първоначалния си отговор на запитването на Kvartal за това как е редактирана речта, SVT заявява, че собствениците на канала „имат доверие в публикациите на SVT, посветени на щурма на Капитолия“. По-късно обаче SVT е изменил текста и самия клип, добавяйки черни рамки с паузи между различните части на речта. Карин Екман, отговорната телевизионна водеща, отбелязва, че SVT е актуализирала текста на клипа, „за да стане по-ясно за публиката в какъв контекст е публикуван“. Тя не вярва, че скандалът с BBC ще повлияе на доверието в SVT.

Норвежкият телевизионен канал NRK също е променил историята си за щурма на Капитолия, която преди това е била представена по подобен начин, обяснява SVT.

BBC се оказа в центъра на скандал заради предаването си „Панорама“, което телевизионният оператор излъчи през октомври 2024 г. В него речта на Тръмп беше редактирана, за да се внуши, че той призовава за превземането на сградата на Капитолия, когато всъщност изгубилият изборите държавен глава говореше за необходимостта от изразяване на граждански позиции чрез мирни средства.

В резултат на скандала главният изпълнителен директор на BBC Тим Дейви и шефката на новините Дебора Търнес подадоха оставка. Адвокатите на американския лидер поискаха BBC да премахне предаването до 14 ноември, да се извини и да плати обезщетение, заплашвайки с иск за 1 милиард долара. Корпорацията се извини на президента на САЩ, но отказа да плати обезщетение.