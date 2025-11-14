Новини
Свят »
Украйна »
Русия обяви, че нейните сили са поели контрол над още две селища
  Тема: Украйна

Русия обяви, че нейните сили са поели контрол над още две селища

14 Ноември, 2025 14:35 1 050 51

  • украйна-
  • покровск-
  • русия-
  • донбас

Министерството на отбраната на РФ каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна

Русия обяви, че нейните сили са поели контрол над още две селища - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са поели контрол над още две селища в Източна Украйна, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

Става въпрос за село Рог, в югоизточните покрайнини на град Покровск, Донецка област, и Орестопол, в съседната Днепропетровска област, на няколко километра западно от административната граница с Донецка област.

Ройтерс прави уговорката, че това съобщение не може да бъде проверено по независим път. За момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна. То съобщи още за масирани удари през нощта по военнопромишления комплекс и енергийни съоръжения на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    6 19 Отговор
    Тез ушанки уплашиха свето.

    14:37 14.11.2025

  • 2 Аз съм веган

    6 21 Отговор
    Тия селища ги няма на картата.

    Коментиран от #6, #8, #9, #37, #38, #42

    14:37 14.11.2025

  • 3 Имало едно време в Атина

    8 5 Отговор
    На кой ли му пука вече за тия нафталинови руснаци и украинци на никой вече ,
    Света е Bloke , а мъжете са за рециклиране върнахме се в 20 век вече

    Коментиран от #13

    14:38 14.11.2025

  • 4 Мунчо

    6 16 Отговор
    Тия блатните няма ли да завземат някой град?

    14:38 14.11.2025

  • 5 Пич

    23 5 Отговор
    Правилно предвидихме , че живота на Украйна ще бъде до около края на годината или началото на новата ! Приключват !!!

    Коментиран от #12

    14:38 14.11.2025

  • 6 Атина Палада

    24 4 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    И Украйна я нямаше на картата до времето на Ленин:)Ленин измисли Украйна,сега Путин ще поправи грешката .

    Коментиран от #16, #50

    14:39 14.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Червената шапчица

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Нямат стратегическо значение

    14:39 14.11.2025

  • 9 То и

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Твоя заден двор го няма в кадастъра, но го разделих на две!

    14:40 14.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Е не моа

    4 15 Отговор
    Бензиностанцията отново се излага. Измислят си села и ги превземат. Велико!

    Коментиран от #20

    14:41 14.11.2025

  • 12 Да де

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година .

    Коментиран от #17

    14:41 14.11.2025

  • 13 Шаа

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Имало едно време в Атина":

    Та рициклирам неколкократно там къде ни зафащаш!

    Коментиран от #15

    14:42 14.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Атина Палада

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Е не моа":

    Ще продължават да си измислят,докато ЕС преведе транша от 140 млрд евро...:)))
    Сега чакат ние (ЕС) да изтеглим заема и да пратим парите:))

    14:46 14.11.2025

  • 21 Атина Палада

    6 6 Отговор
    Нищо не може да си купя с тия рубли. И аз като волгин минавам на Евро

    Коментиран от #25

    14:47 14.11.2025

  • 22 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Киев за два дня":

    Само преди час обядвах и не съм гладна :)

    14:48 14.11.2025

  • 23 Ама от три дни руснаците са официално

    3 9 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    2 милиона по-малко участници в тридневната СВО.
    Убити,осакатени и безследно изчезнали.

    Коментиран от #30

    14:49 14.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,спри да пишеш от моя ник.

    Коментиран от #32

    14:49 14.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Малко остана до Киев

    12 2 Отговор
    На пред братушки

    14:51 14.11.2025

  • 28 Айде стига с тия села

    2 10 Отговор
    А Покровск?
    Аааа, той вече беше превзет.

    14:51 14.11.2025

  • 29 Имало едно време в Атина

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Няма":

    Тоест две Жени над мен ме яздият еротично като Кон а аз под тях ♥️💙♥️

    Коментиран от #45

    14:52 14.11.2025

  • 30 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ама от три дни руснаците са официално":

    Кажи го направо 20 милиона и да приключваме с бройката:))))

    14:52 14.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Демокрация баце и свобода нас словото!

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Имаш правото да се оплачеш на арменският поп 😄

    14:52 14.11.2025

  • 33 А така ...

    11 3 Отговор
    през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна.

    14:52 14.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 На практика вече

    11 3 Отговор
    Украинска армия няма . Тук там някой терорист се е окопал

    14:54 14.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Атина Палада

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Е нали трябва да измислят нещо руснаците та да има и аз какво да допиша.Инапе глад!

    Коментиран от #46

    14:56 14.11.2025

  • 39 Pyccкий Карлик

    6 9 Отговор
    Четири Года, две села и пиян робот это Рассия 😄
    Что с Покровск ?

    14:58 14.11.2025

  • 40 Равно и гладко прекрасно поле

    10 2 Отговор
    Няма вече и слънчоглед в който да се крият украинските нацисти. Всичко от ВСВ се повтаря

    14:58 14.11.2025

  • 41 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Копеи не философствай!":

    Отново да ти прошепна на уше....симпатичен си ми....:)

    14:58 14.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тук там

    7 4 Отговор
    Някой украинец с въздушна гангрена плачи и моли за помощ и малко пеницилин

    15:02 14.11.2025

  • 45 Само

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Имало едно време в Атина":

    За язденето като от кон позна. 🐎

    15:03 14.11.2025

  • 46 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,писах по горе,че обядвах.още преди да пиша тук..

    15:03 14.11.2025

  • 47 Българин

    4 5 Отговор
    Рашките за час правят бутафорно село насред полето от гипскартон, след това се изтеглят и след това се връщат и обявяват превземането му...и така вече три години и половина!!!

    15:08 14.11.2025

  • 48 Варненец

    1 6 Отговор
    Тея като вземат по две села на ден, защо още се давят в Днепър??? Май самохвалството ги води. Не са мръднали от 4 години.

    15:15 14.11.2025

  • 49 Истината

    0 5 Отговор
    Още ли руснаците са на три дни от Киев?

    15:21 14.11.2025

  • 50 Лука

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Може и рашистите барабар с путин да ги няма на картата,тогава света ще е по хубав и мирен! !!

    15:23 14.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания