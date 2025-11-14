Русия обяви, че нейните сили са поели контрол над още две селища

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са поели контрол над още две селища в Източна Украйна, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

Става въпрос за село Рог, в югоизточните покрайнини на град Покровск, Донецка област, и Орестопол, в съседната Днепропетровска област, на няколко километра западно от административната граница с Донецка област.

Ройтерс прави уговорката, че това съобщение не може да бъде проверено по независим път. За момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна. То съобщи още за масирани удари през нощта по военнопромишления комплекс и енергийни съоръжения на Украйна.