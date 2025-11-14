Русия обяви, че нейните сили са поели контрол над още две селища

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са поели контрол над още две селища в Източна Украйна, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.
Става въпрос за село Рог, в югоизточните покрайнини на град Покровск, Донецка област, и Орестопол, в съседната Днепропетровска област, на няколко километра западно от административната граница с Донецка област.
Ройтерс прави уговорката, че това съобщение не може да бъде проверено по независим път. За момента няма реакция от украинска страна.
Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна. То съобщи още за масирани удари през нощта по военнопромишления комплекс и енергийни съоръжения на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха
14:37 14.11.2025
2 Аз съм веган
Коментиран от #6, #8, #9, #37, #38, #42
14:37 14.11.2025
3 Имало едно време в Атина
Света е Bloke , а мъжете са за рециклиране върнахме се в 20 век вече
Коментиран от #13
14:38 14.11.2025
4 Мунчо
14:38 14.11.2025
5 Пич
Коментиран от #12
14:38 14.11.2025
6 Атина Палада
До коментар #2 от "Аз съм веган":И Украйна я нямаше на картата до времето на Ленин:)Ленин измисли Украйна,сега Путин ще поправи грешката .
Коментиран от #16, #50
14:39 14.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Червената шапчица
До коментар #2 от "Аз съм веган":Нямат стратегическо значение
14:39 14.11.2025
9 То и
До коментар #2 от "Аз съм веган":Твоя заден двор го няма в кадастъра, но го разделих на две!
14:40 14.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Е не моа
Коментиран от #20
14:41 14.11.2025
12 Да де
До коментар #5 от "Пич":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година .
Коментиран от #17
14:41 14.11.2025
13 Шаа
До коментар #3 от "Имало едно време в Атина":Та рициклирам неколкократно там къде ни зафащаш!
Коментиран от #15
14:42 14.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Атина Палада
До коментар #11 от "Е не моа":Ще продължават да си измислят,докато ЕС преведе транша от 140 млрд евро...:)))
Сега чакат ние (ЕС) да изтеглим заема и да пратим парите:))
14:46 14.11.2025
21 Атина Палада
Коментиран от #25
14:47 14.11.2025
22 Атина Палада
До коментар #18 от "Киев за два дня":Само преди час обядвах и не съм гладна :)
14:48 14.11.2025
23 Ама от три дни руснаците са официално
До коментар #14 от "Атина Палада":2 милиона по-малко участници в тридневната СВО.
Убити,осакатени и безследно изчезнали.
Коментиран от #30
14:49 14.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Атина Палада
До коментар #21 от "Атина Палада":КолежКЕ,спри да пишеш от моя ник.
Коментиран от #32
14:49 14.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Малко остана до Киев
14:51 14.11.2025
28 Айде стига с тия села
Аааа, той вече беше превзет.
14:51 14.11.2025
29 Имало едно време в Атина
До коментар #24 от "Няма":Тоест две Жени над мен ме яздият еротично като Кон а аз под тях ♥️💙♥️
Коментиран от #45
14:52 14.11.2025
30 Атина Палада
До коментар #23 от "Ама от три дни руснаците са официално":Кажи го направо 20 милиона и да приключваме с бройката:))))
14:52 14.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Демокрация баце и свобода нас словото!
До коментар #25 от "Атина Палада":Имаш правото да се оплачеш на арменският поп 😄
14:52 14.11.2025
33 А така ...
14:52 14.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 На практика вече
14:54 14.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Атина Палада
До коментар #2 от "Аз съм веган":Е нали трябва да измислят нещо руснаците та да има и аз какво да допиша.Инапе глад!
Коментиран от #46
14:56 14.11.2025
39 Pyccкий Карлик
Что с Покровск ?
14:58 14.11.2025
40 Равно и гладко прекрасно поле
14:58 14.11.2025
41 Атина Палада
До коментар #16 от "Копеи не философствай!":Отново да ти прошепна на уше....симпатичен си ми....:)
14:58 14.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тук там
15:02 14.11.2025
45 Само
До коментар #29 от "Имало едно време в Атина":За язденето като от кон позна. 🐎
15:03 14.11.2025
46 Атина Палада
До коментар #38 от "Атина Палада":КолежКЕ,писах по горе,че обядвах.още преди да пиша тук..
15:03 14.11.2025
47 Българин
15:08 14.11.2025
48 Варненец
15:15 14.11.2025
49 Истината
15:21 14.11.2025
50 Лука
До коментар #6 от "Атина Палада":Може и рашистите барабар с путин да ги няма на картата,тогава света ще е по хубав и мирен! !!
15:23 14.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.