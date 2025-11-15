Новини
Свят »
Украйна »
Украйна е свалила две руски балистични ракети „Кинжал“
  Тема: Украйна

Украйна е свалила две руски балистични ракети „Кинжал“

15 Ноември, 2025 10:41 786 17

  • украйна-
  • кинжал-
  • русия-
  • ракети

Силите на Украйна съобщиха, че през нощта са унищожили 91 дрона, изстреляни от Русия

Украйна е свалила две руски балистични ракети „Кинжал“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските военновъздушни сили тази сутрин съобщиха в приложението „Телеграм“, че през нощта са унищожили две руски балистични ракети „Кинжал“ и 91 дрона, предаде Укринформ, съобщи БТА.

По информация на украинските ВВС тази нощ руските сили са атакували Украйна с три ракети „Кинжал“ и 135 дрона „Шахед“, „Гербера“ и други.

Въздушната атака е отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна. Според предварителните данни са унищожени две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, се уточнява в съобщението.

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна. Атаката продължава, добавят украинските ВВС.

Междувременно ръководителят на военната администрация на Днепропетровска област Владислав Хайваненко съобщи, че след атака с руски дронове в град Днипро (Днепър на руски език) са избухнали няколко пожара. В резултат на ударите е загинал 65-годишен мъж.

Пожарите са засегнали неизползвана сграда и автомобил. Регистрирани са щети на частни обекти, пететажна жилищна сграда, частни домове, газопровод и превозни средства. В района Синелникове е пострадал 52-годишен мъж, а пожари са нанесли щети на културен център и частни домове, уточни Хайваненко.

През изминалата нощ руската ПВО е прехванала и унищожила 64 украински дрона, съобщи тази сутрин руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

„През изминалата нощ, от 23 ч. на 14 ноември до 7 ч. на 15 ноември, дежурни системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 64 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението.

От тях 25 са били над територията на Рязанска област, 17 над на Ростовска област, 8 над Тамбовска област, 5 над Воронежка област, по два над Белгородска, Саратовска и Липецка област и по един над Тулска и Самарска област, както и над Република Татарстан, уточнява руското Военно министерство.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 7 Отговор
    Украйна е свалила две руски балистични ракети „Кинжал“, а рафинерията в Рязан
    свали 10 розови фламинга.

    10:42 15.11.2025

  • 2 Русия

    14 1 Отговор
    Сутрешните вицове на Факти винаги ми оправят настроението .

    10:43 15.11.2025

  • 3 Хахах

    8 1 Отговор
    Свалила грънци! КозкПодлогите вият.

    10:45 15.11.2025

  • 4 Пич

    4 2 Отговор
    Браво бе ! САЩ и другите от НАТО , все оборудвани държавати , не успяха да свалят нищо , а укрите успяли с катапулта ...!!!??? Фашагите може да свалят само човешки органи за продажба....

    Коментиран от #7, #10

    10:47 15.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    5 1 Отговор
    На приказки кинжал, в действителност Провал.
    Не го казвам аз, робота Федя так говорит ))

    10:48 15.11.2025

  • 6 Удри!

    4 2 Отговор
    Удри копейката с лопатата!До насси.ране

    10:48 15.11.2025

  • 7 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    10:49 15.11.2025

  • 8 Въъъх

    1 1 Отговор
    Сигурно са засилили срещу тях някой тец

    10:50 15.11.2025

  • 9 Анонимен

    3 1 Отговор
    Голямото лъгане

    10:52 15.11.2025

  • 10 Копейкотрошач

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Втатленцето колко ще ти издържи?

    Коментиран от #13

    10:52 15.11.2025

  • 11 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Зельо пак е спал дрогиран и отвит

    10:53 15.11.2025

  • 12 Аха

    1 0 Отговор
    Мдааа и две летящи баби яги и мозъка на псевдо списвачите тъдява

    10:55 15.11.2025

  • 13 Десислава Димитрова

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Копейкотрошач":

    Аз пък съм уйотрошач

    10:55 15.11.2025

  • 14 Десислава Димитрова

    0 0 Отговор
    Като войнишко кепе съм

    10:56 15.11.2025

  • 15 От много лъжи

    0 0 Отговор
    на редакцията ще им поникнат дълги носове. ... Питам за един приятел - укритие с копия ли свалиха 2 Кинжал-а?

    10:56 15.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ами

    1 0 Отговор
    браво на украинците от 100 дрона са свалили 150 и от три ракети са свалили 4ри, украинската армия е най великата и силна на света

    10:58 15.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания