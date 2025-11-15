Украйна е свалила две руски балистични ракети „Кинжал“

Украинските военновъздушни сили тази сутрин съобщиха в приложението „Телеграм“, че през нощта са унищожили две руски балистични ракети „Кинжал“ и 91 дрона, предаде Укринформ, съобщи БТА.

По информация на украинските ВВС тази нощ руските сили са атакували Украйна с три ракети „Кинжал“ и 135 дрона „Шахед“, „Гербера“ и други.

Въздушната атака е отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна. Според предварителните данни са унищожени две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, се уточнява в съобщението.

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна. Атаката продължава, добавят украинските ВВС.

Междувременно ръководителят на военната администрация на Днепропетровска област Владислав Хайваненко съобщи, че след атака с руски дронове в град Днипро (Днепър на руски език) са избухнали няколко пожара. В резултат на ударите е загинал 65-годишен мъж.

Пожарите са засегнали неизползвана сграда и автомобил. Регистрирани са щети на частни обекти, пететажна жилищна сграда, частни домове, газопровод и превозни средства. В района Синелникове е пострадал 52-годишен мъж, а пожари са нанесли щети на културен център и частни домове, уточни Хайваненко.

През изминалата нощ руската ПВО е прехванала и унищожила 64 украински дрона, съобщи тази сутрин руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

„През изминалата нощ, от 23 ч. на 14 ноември до 7 ч. на 15 ноември, дежурни системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 64 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението.

От тях 25 са били над територията на Рязанска област, 17 над на Ростовска област, 8 над Тамбовска област, 5 над Воронежка област, по два над Белгородска, Саратовска и Липецка област и по един над Тулска и Самарска област, както и над Република Татарстан, уточнява руското Военно министерство.