Хамас засилва властта си в Газа след примирието

След въвеждането на примирието през октомври Хамас постепенно укрепва административното и икономическото си влияние в ивицата Газа, пораждайки съмнения сред вътрешни опоненти и международни участници относно намерението на движението действително да се оттегли от властта, както публично заявява, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

След оттеглянето на израелските сили миналия месец, Хамас бързо възстанови контрола над районите, които Израел напусна. Там движението екзекутира десетки палестинци, обвинени в сътрудничество, кражби или други престъпления. Въпреки настояванията на международните сили Хамас да се разоръжи и да напусне управлението, все още няма договорка кой би поел властта.

По думите на жители на Газа контролът на Хамас се засилва и в гражданското ежедневие. В районите под негово управление движението следи всяко постъпващо снабдяване, налага такси върху частни доставки и санкционира търговци, заподозрени в завишаване на цените.

Исмаил Тавабта, ръководител на медийния офис на правителството на Хамас, отхвърля твърденията, че движението облага с допълнителни такси цигари или горива. Той подчерта, че не са увеличавани никакви данъци и че властите изпълняват единствено неотложни административни и хуманитарни задачи. Тавабта отново заяви готовността на Хамас да предаде администрацията на технократски орган, целящ „плавен преход“ и предотвратяване на хаос.

Според търговци, като Хатем Абу Далал, повишените цени са резултат от недостига на стоки в Газа. Представители на местните власти обикалят търговски обекти, проверяват наличностите и определят контролни цени с цел да овладеят пазара.

Планът на американския президент Доналд Тръмп, който доведе до примирието на 10 октомври и освобождаването на последните живи заложници, предвижда създаване на преходна структура, разоръжаване на Хамас и разполагане на многонационални сили. Според източници на „Ройтерс“ обаче изпълнението на плана буксува, докато Израел запазва контрол над повече от половината територия на Газа.

В момента почти всички от двата милиона жители живеят в райони, управлявани от Хамас, който отстрани Палестинската администрация през 2007 г. Анализатори смятат, че действията на движението са опит да демонстрира, че не може да бъде заобиколено при вземането на политически решения.

Държавният департамент на САЩ посочва именно тези практики като доказателство, че Хамас „не може и няма да управлява“ Газа. Според Вашингтон има напредък в създаването на многонационалните сили, но споровете между Фатах, Хамас и Израел за бъдещия управленски модел остават нерешени.

Говорители съобщават, че ново правителство би могло да бъде сформирано след одобрението на плана от ООН. Палестинската автономия настоява да участва в управлението, докато Израел отхвърля възможността тя отново да поеме контрола. Фатах и Хамас остават в конфликт относно начина на съставяне на бъдещия административен орган.

Представителят на Фатах в Газа Мюнтер Хайек подчерта, че действията на Хамас „ясно показват стремежа му да запази властта“.

В зоните под израелски контрол продължават да действат малки палестински групировки, които се противопоставят на Хамас, представлявайки постоянен източник на напрежение.

Според високопоставен вносител на храни движението не е върнало пълното данъчно облагане, но внимателно наблюдава всяко влизане на стоки през контролно-пропускателните пунктове, проверява камиони и разпитва шофьори. Макар глобите срещу спекуланти да намаляват част от цените, те остават далеч по-високи от нивата преди войната, а жителите се оплакват от липса на средства.

Преди конфликта правителството на Хамас е наемало до 50 000 души, включително полицаи. Хиляди са загинали по време на военните действия, а останалите са заявили готовност да работят под ново управление, казва Тавабта. Въпреки войната Хамас продължава да изплаща заплати, като стандартизира възнагражденията до 1500 шекела (около 470 долара). Според дипломатически източник движението използва натрупани парични резерви за тази цел.

Източници, близки до Хамас, твърдят, че са назначени нови регионални управители на мястото на четирима загинали, както и че са заменени 11 членове на политбюро.

Анализаторът Мустафа Ибрахим смята, че Хамас се възползва от забавянето на плана на Тръмп, за да укрепи влиянието си. „Ще бъде ли позволено това да продължи? Вероятно ще продължат, докато не се формира алтернативно управление“, коментира той.