Протестиращи щурмуваха Националния дворец в Мексико Сити ВИДЕО

16 Ноември, 2025 04:57, обновена 16 Ноември, 2025 09:32

Демонстрациите са насочени срещу нарастващата престъпност и корупцията в правителството на президента Клаудия Шейнбаум

Протестиращи щурмуваха Националния дворец в Мексико Сити ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Протестиращи щурмуваха Националния дворец в Мексико Сити в неделя (16 ноември), като демонстрациите са насочени срещу нарастващата престъпност и корупцията в правителството на президента Клаудия Шейнбаум, предаде ФОКУС.

Няколко видеоклипа в социалните медии показват протестиращи от поколението Z, които се сблъскват с полицията и се опитват да проникнат в седалището на изпълнителната власт на Мексико. Най-малко 120 души, предимно полицейски служители, са ранени, предава AFP.

Според френската агенция, в протестите са участвали хора от различни възрасти, въпреки че демонстрацията срещу насилието, свързано с наркотиците, и политиката на Шейнбаум в областта на сигурността е била организирана в социалните медии от представители на "поколението Z“.

Шейнбаум, която е на власт от октомври 2024 г., поддържа рейтинг на одобрение над 70 % през първата си година на поста, но е обект на критики за политиката си в областта на сигурността поради няколко шумни убийства.

Пабло Васкес, началник на службата за сигурност на Мексико Сити, съобщава пред журналисти, че 100 полицаи са ранени, от които 40 се нуждаят от болнично лечение за натъртвания и разкъсвания, а 20 протестиращи също са ранени. Властите арестуват 20 души за престъпления като грабеж и нападение. Протестиращите изискват оставката на президента Клаудия Шейнбаум.


Мексико
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българите

    2 0 Отговор
    да взимат пример за Банкя и хотел Берлин.

    09:32 16.11.2025

  • 2 Сивата котка

    1 0 Отговор
    Вие от коя часова зона списвате? 16 ноември едав у нас започнал, вие пишете, че шурма бил днес, когато едва полунощ на 15 ноември е минало.

    09:37 16.11.2025

  • 3 Поредната

    2 0 Отговор
    Цветна революцийка made in USA.

    09:41 16.11.2025

