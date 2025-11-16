Новини
The Sunday Telegraph: Анджела Рейнър крои заговор срещу премиера Киър Стармър

16 Ноември, 2025 06:52, обновена 16 Ноември, 2025 07:01

Бившият вицепремиер на Обединеното кралство и лидер на управляващата Лейбъристка партия вече предлагала министерски постове

The Sunday Telegraph: Анджела Рейнър крои заговор срещу премиера Киър Стармър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият вицепремиер на Обединеното кралство и лидер на управляващата Лейбъристка партия, Анджела Рейнър, крои заговор срещу премиера Киър Стармър, който доскоро беше неин шеф, съобщи The Sunday Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Рейнър вече предлага министерски постове в бъдещия си кабинет на някои членове на Камарата на общините (долната камара на парламента) в замяна на тяхната подкрепа. Вестникът отбелязва, че политикът със сигурност ще може да привлече профсъюзи и да получи подкрепа от членове на лявото крило на Лейбъристката партия. Източник, близък до Рейнър, обаче отхвърли съобщенията за предполагаем заговор като заблуждаващи.

Рейнер подаде оставка от постовете си на вицепремиер, министър на жилищното строителство, регионалното развитие и местното самоуправление и заместник-лидер на Лейбъристката партия на 5 септември в светлината на скандал, свързан с неплатена държавна такса върху апартамент, закупен в Южна Англия. Тя беше заместник-лидер на Лейбъристката партия от 2020 г. и беше в правителството след изборната победа на партията през юли 2024 г. По време на оставката ѝ, Financial Times писа, че напускането на Рейнър, представляваща интересите на лявото крило на Лейбъристката партия, ще отслаби кабинета и ще направи позицията на Стармър по-несигурна.

На 11 ноември BBC съобщи, че министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг възнамерява да отстрани Стармър от поста министър-председател. Според източниците ѝ, атаката срещу лидера на лейбъристите и министър-председателя може да бъде започната след представянето на бюджетното обръщение в края на ноември, което се очаква да включва мерки за увеличаване на данъка върху доходите на физическите лица, данъка върху добавената стойност и социалното осигуряване, в нарушение на предизборните обещания. Самият Стрийтинг отрече тези слухове.

Съобщенията за евентуална оставка на Стармър през следващите шест месеца започнаха да се появяват на фона на ниските рейтинги на одобрение на премиера. Според анкета на Ipsos, само 20% от анкетираните одобряват представянето му, докато 60% имат неблагоприятно мнение. Това е най-високата отрицателна оценка сред големите британски политици. „Дейли Мейл“ съобщи по-рано, че „сред депутатите от Лейбъристката партия се е появил консенсус“, че Стармър е „безполезен не само в политиката, но и в публичната администрация“.

Според последното проучване на Ipsos,партията "Реформирай Обединеното кралство" се радва на най-висока подкрепа сред британските избиратели (33%). Само 18% от анкетираните са готови да гласуват за Лейбъристката партия, което е най-ниският показател от финансовата криза от 2008-2009 г.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    5 0 Отговор
    Важното е на острова да се карат, обедняват, джендърясват и да потъват. И всичко това на фона на ислямизацията. Да им е честито на островните!

    07:05 16.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    1 6 Отговор
    Коя е тази саксонска хубавица, пълен антипод на pycката тьотя Маша ? Аз......аз я подкрепям във всичко 😍👍

    Коментиран от #4

    07:23 16.11.2025

  • 3 Шерлок Холмс

    1 1 Отговор
    Като прочетох "предполагаемите обвинения" срещу тази жена, която за мен е неизвестна, мога да предположа, че тя или не ползва салфетки като Стармър или ползва двойно повече от него.

    07:26 16.11.2025

  • 5 1234

    2 0 Отговор
    хър мър само за тор става

    07:29 16.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Брендо":

    Анджела.....
    Дори името е ангелско, като нея ❤
    Маша, каша, кваша, даша - долови разликата 😁

    Коментиран от #7

    07:52 16.11.2025

