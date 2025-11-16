Над 3200 случая на изтезания в Турция, сред тях и журналисти

През 2024 година в Турция са регистрирани най-малко 3254 случая на изтезания или малтретиране по време на полицейски арест, на протести и в затвори.

Това пише в последния доклад на Асоциацията за правата на човека, който бе разпространен от Стокхолмският център за свобода. „Докладът за нарушенията на правата на човека за 2024 г.“ на асоциацията, който обхваща инциденти, документирани между януари и декември, се основава на съдебни досиета, новинарски репортажи и жалби, подадени до асоциацията, информира БГНЕС.

501 граждани са били подложени на изтезания или унизително отношение, докато са били в полицейски арест или други места за задържане, включително 14 непълнолетни, 15 журналисти и 101 мигранти. Други 102 души са се сблъскали с подобно малтретиране извън официалния арест в домове, улици или превозни средства. Полицейските репресии на публични демонстрации представляват най-големия дял от случаите. Асоциацията е документирала изтезанията или малтретирането на най-малко 2651 души по време на интервенции на 191 мирни протеста, включително 27 деца и 46 журналисти.

Групата е идентифицирала 223 случая на мъчения или малтретиране, засягащи най-малко 660 затворници, заедно с 1176 души, получили хранително отравяне в поправителни заведения. Най-малко 20 затворници са починали при подозрителни обстоятелства, 13 от които са регистрирани като самоубийство. В доклада се казва, че 1412 затворници са били тежко болни, 335 от тях в критично състояние, и че 855 затворници са били изпратени в заведения, далеч от семействата си.

Властите са наложили забрани за протести за общо 458 дни в 24 провинции и са се намесили в най-малко 313 демонстрации, задържайки 1811 души. Забраните са засегнали кюрдските чествания на Новруз, събирания за Първи май и протести срещу назначенията на попечители в управляваните от кюрди общини.

Прокурорите са започнали 1607 разследвания за публикации в социалните медии, задържали са 738 души и са арестували 127. Съдилищата и регулаторните органи са издали широко разпространени забрани за излъчване и глоби, включително 81,5 милиона лири санкции, наложени от медийния регулатор. Седем радио и телевизионни лиценза са отнети, включително този на Açık Radyo, отдавна установена независима станция.

Асоциацията регистрира 4911 произволни задържания и 611 произволни ареста. Повече от 500 членове на прокюрдски партии са задържани. Турският парламент получил 80 резюмета на производства, целящи сваляне на имунитета на 12 депутати, а назначени от правителството попечители замениха избраните кметове в осем общини.

Свалянето на парламентарния имунитет позволява на прокурорите да водят наказателни разследвания и да повдигат обвинения срещу депутати. Опозиционни фигури отдавна обвиняват правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган, че използва подобни случаи, за да заглуши опозиционните политици.

Най-малко 106 расистки или дискриминационни нападения са довели до смъртта на 14 души и раняването на 40. Безредиците в Кайсери през юни бяха насочени срещу сирийски бежанци и разселиха близо 3000 души, се казва в доклада. Асоциацията е документирала 38 души, които са били заплашвани, отвличани или подложени на натиск да станат информатори, и е отбелязала, че някои случаи на насилствено изчезване остават нерешени, като съдбата на отдавна изчезнали лица като Гюлистан Доку и Юсуф Билге Тунч все още е неизвестна.

Смъртните случаи, свързани с опасни условия на труд, остават високи. Най-малко 1897 работници са загинали при трудови злополуки, а 71 непълнолетни са загубили живота си по време на работа, включително 22 под 14-годишна възраст. Деветдесет и четирима работници мигранти са загинали на работното място. Асоциацията заяви, че данните ѝ отразяват само случаи, достигнали до обществеността или докладвани в офисите ѝ, и предупреди, че истинският мащаб на нарушенията вероятно е по-висок.