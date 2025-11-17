Новини
Свят »
Румъния »
Евакуация в румънското село Плауру заради пожар на LPG танкер близо до границата

17 Ноември, 2025 15:26 846 14

  • евакуация-
  • румъния

Около 50 жители и домашни животни са изведени превантивно след руски дронов удар по украинско пристанище

Евакуация в румънското село Плауру заради пожар на LPG танкер близо до границата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около 50 жители на румънското село Плауру, окръг Тулча, бяха евакуирани заедно с домашните си животни заради опасност от експлозия. Причината е кораб, превозващ около 4 000 тона втечнен нефтен газ (LPG), който беше подпален при руски дронов удар близо до украинското пристанище Измаил. Пламналият кораб се намира на украинския бряг на Дунав, но непосредствено срещу румънската територия, съобщават румънските медии, предава News.bg.

Румънският Департамент за извънредни ситуации (DSU) информира, че след атаката през нощта местните и националните власти са извършили спешна оценка на риска. Поради характера на товара и близостта му до границата е взето решение за превантивна евакуация на населението.

„Вземайки предвид спецификата на товара и възможността ефектите да се разпространят, местните власти, в координация със структури на Министерството на вътрешните работи, взеха решение за превантивно извеждане на хора и животни в района. Мярката остава в сила, докато всякакъв риск бъде елиминиран“, съобщиха от DSU.

Активиран е и Окръжният комитет за извънредни ситуации, който наблюдава непрекъснато развитието на обстановката. На място е изпратен специализиран екип на пожарната с техника за мониторинг на газови концентрации и оценка на риска. Властите подчертават, че всички ресурси са мобилизирани, а населението трябва да остане спокойно и да следва указанията на местните служби.

Пожарът, обхванал LPG танкера, продължава да се наблюдава и от румънска страна, като екипите са в постоянна връзка с Министерството на отбраната и префектурата на Тулча.

През нощта срещу 17 ноември руските сили атакуваха с дронове цели по украинското крайбрежие в близост до румънската граница. Румънските системи за наблюдение са засекли и проследили обекти в украинското въздушно пространство над районите край Тулча, но не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство, съобщиха от Министерството на отбраната.

В 02:30 часа IGSU издаде RO-Alert за северната част на окръг Тулча, предупреждавайки населението за възможно падане на отломки. Сигналът беше отменен в 03:00 часа.

Румънските военни ще извършат проверки през деня в райони, където може да са възникнали рискове вследствие на нощната атака. НАТО е информирано в реално време за ситуацията по границата.

Министерството на отбраната на Румъния осъди нападението като поредно нарушение на международното право и подчерта, че ударите срещу цивилна украинска инфраструктура представляват сериозна заплаха за сигурността в целия регион.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагаренко

    9 0 Отговор
    Путин беше.Видях го с факла.

    15:30 17.11.2025

  • 2 честен ционист

    12 0 Отговор
    Ако тоя танкер думне, няма да има нужда от Орешник.

    15:30 17.11.2025

  • 3 Свищака

    6 1 Отговор
    Братишките пак ще преджвакат през Дунава.

    15:32 17.11.2025

  • 4 Кви танкери

    13 2 Отговор
    на украинския бряг на Дунав бре?

    15:33 17.11.2025

  • 5 Контрабандата

    7 0 Отговор
    Трябва да се наказва

    15:34 17.11.2025

  • 6 От завода за барути

    2 0 Отговор
    4 000 тона втечнен нефтен газ (LPG), не е страшно ако гръмне. Само риба няма по Дунава да има после

    15:41 17.11.2025

  • 7 Украинските гадове

    5 0 Отговор
    Са ни откраднали нашият втечнен газ ми се струва

    15:44 17.11.2025

  • 8 Удрии

    2 0 Отговор
    фашиста ще се топли само с термобар

    15:44 17.11.2025

  • 9 Питам

    4 0 Отговор
    И от къде се е появил този танкер, след като турците не пропускат през Босфора танкери с втечнен газ от съображение за сигурност?

    15:46 17.11.2025

  • 10 Слава украине

    0 0 Отговор
    Танкела е бил под турски флаг🇹🇷
    Ние ще чакаме ип под гръцки е тях може да им се размине

    Коментиран от #13

    15:47 17.11.2025

  • 11 КзББ и ДП

    2 0 Отговор
    Значи вече е гръмнал

    15:50 17.11.2025

  • 12 Сандо

    5 0 Отговор
    И защо само страните,които с нещо не се харесват на пропадащия Запад трябва да спазват международното право?А всъщност защо за "демокрациите" има международни правила,а за всички останали международно право+натрапени западни правила?

    15:52 17.11.2025

  • 13 КзББ и ДП

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Слава украине":

    ORINDA-се казва,турците го издирват

    16:06 17.11.2025

  • 14 мушмул

    0 0 Отговор
    Руси турци са се въргаляли поне два пъти за Измаил. През 1790г. Суворов го печели за Руската империя. Обаче не мога да се сетя кой украински крал, цар, княз, па дори някой племенен укровожд да е воювал за този град! Ама иначе-украинско пристанище...

    16:22 17.11.2025

Новини по държави:
