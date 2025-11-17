Евакуация в румънското село Плауру заради пожар на LPG танкер близо до границата

Около 50 жители на румънското село Плауру, окръг Тулча, бяха евакуирани заедно с домашните си животни заради опасност от експлозия. Причината е кораб, превозващ около 4 000 тона втечнен нефтен газ (LPG), който беше подпален при руски дронов удар близо до украинското пристанище Измаил. Пламналият кораб се намира на украинския бряг на Дунав, но непосредствено срещу румънската територия, съобщават румънските медии, предава News.bg.

Румънският Департамент за извънредни ситуации (DSU) информира, че след атаката през нощта местните и националните власти са извършили спешна оценка на риска. Поради характера на товара и близостта му до границата е взето решение за превантивна евакуация на населението.

„Вземайки предвид спецификата на товара и възможността ефектите да се разпространят, местните власти, в координация със структури на Министерството на вътрешните работи, взеха решение за превантивно извеждане на хора и животни в района. Мярката остава в сила, докато всякакъв риск бъде елиминиран“, съобщиха от DSU.

Активиран е и Окръжният комитет за извънредни ситуации, който наблюдава непрекъснато развитието на обстановката. На място е изпратен специализиран екип на пожарната с техника за мониторинг на газови концентрации и оценка на риска. Властите подчертават, че всички ресурси са мобилизирани, а населението трябва да остане спокойно и да следва указанията на местните служби.

Пожарът, обхванал LPG танкера, продължава да се наблюдава и от румънска страна, като екипите са в постоянна връзка с Министерството на отбраната и префектурата на Тулча.

През нощта срещу 17 ноември руските сили атакуваха с дронове цели по украинското крайбрежие в близост до румънската граница. Румънските системи за наблюдение са засекли и проследили обекти в украинското въздушно пространство над районите край Тулча, но не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство, съобщиха от Министерството на отбраната.

В 02:30 часа IGSU издаде RO-Alert за северната част на окръг Тулча, предупреждавайки населението за възможно падане на отломки. Сигналът беше отменен в 03:00 часа.

Румънските военни ще извършат проверки през деня в райони, където може да са възникнали рискове вследствие на нощната атака. НАТО е информирано в реално време за ситуацията по границата.

Министерството на отбраната на Румъния осъди нападението като поредно нарушение на международното право и подчерта, че ударите срещу цивилна украинска инфраструктура представляват сериозна заплаха за сигурността в целия регион.