Чешкият президент заплаши да блокира назначаването на Бабиш за премиер

Президентът на Чехия Петър Павел заплаши, че няма да назначи победителя от последните парламентарни избори Андрей Бабиш за премиер заради конфликт на интереси, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Павел заяви, че Бабиш трябва да избере дали ще бъде предприемач или политик. „Ако Андрей Бабиш не намери решение на конфликта на интереси, в който се намира, аз бих допринесъл за възникването на незаконна ситуация, ако го назнача“, поясни чешкият президент. Той добави, че за партията победител ще е по-добре да предложи друг кандидат за премиер.

В Чехия през 2007 г. бе приет закон срещу конфликта на интереси.

Бабиш е милиардер и известен критик на ЕС. Неговата партия „Действие на недоволните граждани“ (АНО) спечели парламентарните избори миналия месец с 34,5% от гласовете.

По време на първия си мандат като премиер (2017-2021 г.) Бабиш предостави компаниите си на доверителен фонд, който по-късно бе разпуснат. Той отказа да уточни дали ще повтори този подход при новия мандат.

Президентът отправи предупреждението си в деня, когато Чехия отбелязва годишнината от Нежната революция, поставила началото на прехода към демокрация. Редица политици, включително Бабиш, положиха венци пред мемориал, посветен на голяма студентска демонстрация, която бе жестоко потушена на 17 ноември 1989 г.