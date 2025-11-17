Новини
Чешкият президент заплаши да блокира назначаването на Бабиш за премиер

17 Ноември, 2025 20:26 1 077 10

Петър Павел изтъкна конфликт на интереси като причина да не утвърди лидера на победилата партия

Чешкият президент заплаши да блокира назначаването на Бабиш за премиер - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Чехия Петър Павел заплаши, че няма да назначи победителя от последните парламентарни избори Андрей Бабиш за премиер заради конфликт на интереси, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Павел заяви, че Бабиш трябва да избере дали ще бъде предприемач или политик. „Ако Андрей Бабиш не намери решение на конфликта на интереси, в който се намира, аз бих допринесъл за възникването на незаконна ситуация, ако го назнача“, поясни чешкият президент. Той добави, че за партията победител ще е по-добре да предложи друг кандидат за премиер.

В Чехия през 2007 г. бе приет закон срещу конфликта на интереси.

Бабиш е милиардер и известен критик на ЕС. Неговата партия „Действие на недоволните граждани“ (АНО) спечели парламентарните избори миналия месец с 34,5% от гласовете.

По време на първия си мандат като премиер (2017-2021 г.) Бабиш предостави компаниите си на доверителен фонд, който по-късно бе разпуснат. Той отказа да уточни дали ще повтори този подход при новия мандат.

Президентът отправи предупреждението си в деня, когато Чехия отбелязва годишнината от Нежната революция, поставила началото на прехода към демокрация. Редица политици, включително Бабиш, положиха венци пред мемориал, посветен на голяма студентска демонстрация, която бе жестоко потушена на 17 ноември 1989 г.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Дони

    29 1 Отговор
    Още един пример за евроге…ка демокрация, приложиха го Румъния и Молдова!

    20:29 17.11.2025

  • 2 Фон Дер Лае

    22 1 Отговор
    Така работим урсолитите, като Пеевси мачкаме демокрацията!

    20:31 17.11.2025

  • 3 Бойко от Банкя

    7 0 Отговор
    Ееее

    20:32 17.11.2025

  • 4 Ъъъъъъъъ

    25 1 Отговор
    "Бабиш е милиардер и известен критик на ЕС."

    Това ли е конфликта? Не трябва да имаш пари и не трябва да критикуваш "Майчин дом".... 🤔

    Коментиран от #9

    20:32 17.11.2025

  • 5 Тагарев Тошко

    7 1 Отговор
    Скоро Европа ще бъде пресечена през центъра и скоро Балканите по скоро ние ще сме в изолация! Румъния по рано им касираха избора, Унгария, Словакия, Чехия, чакаме Австрия а по на запад е Сърбия! Европа пак ще е с визи, жалко за фурора в България, Шенген ще е само по въздух!

    20:37 17.11.2025

  • 6 Българин

    2 10 Отговор
    Бабиш е агент на КГБ от 45 години и неизбежно ще бъде премиер на Чехия. А тоя павел петър ще го имичнат, защото европата остава за Русия!

    20:40 17.11.2025

  • 7 ЦИРК

    12 0 Отговор
    Абе Павел що не касира изборите по демократичния пример на Санду в Молдова, ами се насади сам на пачи яйца сега. Да беше и забранил "опозиционни" партии никой нямаше копче да му каже на тоз бивш НАТОвски генерал - Президент.

    Мъка е да се гледа и слуша вече, най-добре е в Брюксел да обявят всеобщо военно положение в целия ЕС, отмяна на всички избори (по пример в Украйна), замразяване на политическото статукво каквото е към този момент, за неопределено време (докато сегашните политически лидери на управляващите партии са живи). Ако се помотаят още със вземането на подобно демократично решение, светлото бъдеще на райската градина (Борел) отива в канала. Вместо така широко рекламираната война с Русия която ще водим с удоволствие за нашето благо, властта ще я завземат крайно десни партии, които туку виж започнали репресивна война срещу настоящите политически лидери (горките).

    20:40 17.11.2025

  • 8 Урсула съм

    4 0 Отговор
    В ЕС може да има само един бабиш - и това съм Аз!

    Както казах вече, имам инстументи да спра самозванците! Дъртия кпмунист Павел, е само един от инстументите.

    20:56 17.11.2025

  • 9 Тръмп бизнесмена съм

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъъъъъ":

    Какви дрънка тоя жалък наведеняк Павел?

    21:00 17.11.2025

  • 10 Артилерист

    6 0 Отговор
    Това е примера на западняците. За тях "демокрация" е празна, куха дума, която се използва за заблуда, когато им е изгодно. Те тръбят за избори, когато на власт са нежелани за тях, но когато резултатите от изборите не им отърват с лекота забравят за демокрацията и си съчиняват причини за игнорирането им. Спомнете си какво се случи във Франция, Румъния, Австрия, България. А за "демократичните" им цветни революции и войни за смяната на нежеланите им "диктатори" да не отваряме дума...

    21:04 17.11.2025

Новини по държави:
