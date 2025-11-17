Чешкият президент заплаши да блокира назначаването на Бабиш за премиер

Президентът на Чехия Петър Павел заплаши, че няма да назначи победителя от последните парламентарни избори Андрей Бабиш за премиер заради конфликт на интереси, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Павел заяви, че Бабиш трябва да избере дали ще бъде предприемач или политик. „Ако Андрей Бабиш не намери решение на конфликта на интереси, в който се намира, аз бих допринесъл за възникването на незаконна ситуация, ако го назнача“, поясни чешкият президент. Той добави, че за партията победител ще е по-добре да предложи друг кандидат за премиер.
В Чехия през 2007 г. бе приет закон срещу конфликта на интереси.
Бабиш е милиардер и известен критик на ЕС. Неговата партия „Действие на недоволните граждани“ (АНО) спечели парламентарните избори миналия месец с 34,5% от гласовете.
По време на първия си мандат като премиер (2017-2021 г.) Бабиш предостави компаниите си на доверителен фонд, който по-късно бе разпуснат. Той отказа да уточни дали ще повтори този подход при новия мандат.
Президентът отправи предупреждението си в деня, когато Чехия отбелязва годишнината от Нежната революция, поставила началото на прехода към демокрация. Редица политици, включително Бабиш, положиха венци пред мемориал, посветен на голяма студентска демонстрация, която бе жестоко потушена на 17 ноември 1989 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Дони
20:29 17.11.2025
2 Фон Дер Лае
20:31 17.11.2025
3 Бойко от Банкя
20:32 17.11.2025
4 Ъъъъъъъъ
Това ли е конфликта? Не трябва да имаш пари и не трябва да критикуваш "Майчин дом".... 🤔
Коментиран от #9
20:32 17.11.2025
5 Тагарев Тошко
20:37 17.11.2025
6 Българин
20:40 17.11.2025
7 ЦИРК
Мъка е да се гледа и слуша вече, най-добре е в Брюксел да обявят всеобщо военно положение в целия ЕС, отмяна на всички избори (по пример в Украйна), замразяване на политическото статукво каквото е към този момент, за неопределено време (докато сегашните политически лидери на управляващите партии са живи). Ако се помотаят още със вземането на подобно демократично решение, светлото бъдеще на райската градина (Борел) отива в канала. Вместо така широко рекламираната война с Русия която ще водим с удоволствие за нашето благо, властта ще я завземат крайно десни партии, които туку виж започнали репресивна война срещу настоящите политически лидери (горките).
20:40 17.11.2025
8 Урсула съм
Както казах вече, имам инстументи да спра самозванците! Дъртия кпмунист Павел, е само един от инстументите.
20:56 17.11.2025
9 Тръмп бизнесмена съм
До коментар #4 от "Ъъъъъъъъ":Какви дрънка тоя жалък наведеняк Павел?
21:00 17.11.2025
10 Артилерист
21:04 17.11.2025