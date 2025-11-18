Новини
Окончателно от Багдад: Коалицията на иракския премиер спечели 46 места в парламента

Окончателно от Багдад: Коалицията на иракския премиер спечели 46 места в парламента

18 Ноември, 2025 06:13, обновена 18 Ноември, 2025 05:17 546 1

Политическият блок на Мохамед Шия ас Судани триумфира на вота, проведен миналия вторник

Окончателно от Багдад: Коалицията на иракския премиер спечели 46 места в парламента - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Политическият блок на иракския премиер Мохамед Шия ас Судани спечели най-много места в парламента след изборите, произведени миналия вторник, показаха окончателните резултати, оповестени снощи, предаде Ройтерс.

Въпреки победата новото правителство вероятно ще се нуждае от месеци, за да избере премиер.

Следващото правителство трябва да балансира внимателно между влиянието на САЩ и Иран. То трябва да се справи с десетки въоръжени групировки, близки до Иран, които са много по-близки с иранските власти, отколкото с иракските, докато е подложено на натиск от Вашингтон да разоръжи тези групировки.

Листата на Судани стана първа като получава 46 места в 329-членния парламент, съобщи Избирателната комисия.

Партия „Прогрес“ (Такадум), която привлича подкрепата предимно на населението от сунитския запад и север, спечели 27 места.

„Правова държава“ на бившия иракски президент Нури ал Малики спечели 29 места, а Демократичната партия на Кюрдистан – 26.

Избирателната активност достигна 56,11%, отбеляза Избирателната комисия.

Партиите от управляващия в Ирак шиитски алианс казаха след обявяването на резултатите, че смятат себе си за най-големия блок в парламента. В изявление, публикувано след среща в присъствието на Судани, алиансът заяви, че ще придвижи процеса по номиниране на премиер към следващ етап.

На изборите миналата седмица Судани се опита да спечели втори мандат, но много разочаровани млади избиратели заявиха, че гласуването е просто средство за разпределяне на петролното богатство на Ирак.

Судани се опита да се позиционира като лидер, който може да направи страната успешна, след години на нестабилност. Той се обяви и срещу традиционните партии, които го доведоха на власт.


Ирак
  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Тия са по фрагментирани и от нас! Над 300 човека , а с 40 човека си първа сила!!

    06:18 18.11.2025

