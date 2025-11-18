В Дания гласуват на местни избори

В Дания 4,7 милиона избиратели днес ще гласуват за общински и регионални съвети след кампания, маркирана от поредица кибератаки срещу сайтове на институции и политически партии, за които поеха отговорност проруски хакери, предаде Франс прес.

Доминирани от местни въпроси, свързани с транспорта, образованието и възрастните хора, изборите могат да доведат до значителен спад в резултатите на управляващата Социалдемократическа партия на министър-председателката Мете Фредериксен, която в момента управлява в 44 от датските 98 общини.

В Дания 75% от обществените разходи се изразходват чрез местните власти.

В Копенхаген, където социалдемократите управляват от първите общински избори през 1938 г., партията е подложена на натиск.

Проучванията сочат, че тя ще спечели подкрепата на около 11% от избирателите. През 2021 г., когато зае второто място, успя да събере мнозинство чрез интензивни преговори с със съюзниците от лявото политическо пространство.

Вотът се провежда след последната седмица на кампанията, белязана от кибератаки срещу сайтове на институции и политически партии, за които отговорност пое проруската хакерска група „Без име057(16)“ (NoName057(16)).

„DDoS атаките (отказ от услуга, при които сайтовете се претоварват с целенасочени заявки – бел. ред.) са част от пейзажа“, отбеляза Датската агенция за гражданска сигурност в изявление и подчерта, че засилването им около изборите е било предварително очаквано от разузнавателните служби.

Според агенцията това обаче не означава, че провеждането на изборите е застрашено.

Около 10 000 души са кандидатите за общинските и регионалните избори.

Избирателните секции отварят в 08:00 ч. (9 ч. българско време) и затварят в 20:00 ч. (21 ч. българско време).