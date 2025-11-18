Новини
Свят »
Дания »
В Дания гласуват на местни избори

В Дания гласуват на местни избори

18 Ноември, 2025 07:20, обновена 18 Ноември, 2025 06:31 508 2

  • дания-
  • избори-
  • местна власт

Кампанията бе белязана от кибератаки срещу сайтове на институции

В Дания гласуват на местни избори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Дания 4,7 милиона избиратели днес ще гласуват за общински и регионални съвети след кампания, маркирана от поредица кибератаки срещу сайтове на институции и политически партии, за които поеха отговорност проруски хакери, предаде Франс прес.

Доминирани от местни въпроси, свързани с транспорта, образованието и възрастните хора, изборите могат да доведат до значителен спад в резултатите на управляващата Социалдемократическа партия на министър-председателката Мете Фредериксен, която в момента управлява в 44 от датските 98 общини.

В Дания 75% от обществените разходи се изразходват чрез местните власти.

В Копенхаген, където социалдемократите управляват от първите общински избори през 1938 г., партията е подложена на натиск.

Проучванията сочат, че тя ще спечели подкрепата на около 11% от избирателите. През 2021 г., когато зае второто място, успя да събере мнозинство чрез интензивни преговори с със съюзниците от лявото политическо пространство.

Вотът се провежда след последната седмица на кампанията, белязана от кибератаки срещу сайтове на институции и политически партии, за които отговорност пое проруската хакерска група „Без име057(16)“ (NoName057(16)).

„DDoS атаките (отказ от услуга, при които сайтовете се претоварват с целенасочени заявки – бел. ред.) са част от пейзажа“, отбеляза Датската агенция за гражданска сигурност в изявление и подчерта, че засилването им около изборите е било предварително очаквано от разузнавателните служби.

Според агенцията това обаче не означава, че провеждането на изборите е застрашено.

Около 10 000 души са кандидатите за общинските и регионалните избори.

Избирателните секции отварят в 08:00 ч. (9 ч. българско време) и затварят в 20:00 ч. (21 ч. българско време).


Дания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    1 1 Отговор
    а на постни, кога ?

    06:37 18.11.2025

  • 2 Фен

    2 1 Отговор
    Колко ли от кандидатите са с бащи и майки датчани!?

    06:48 18.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания