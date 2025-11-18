Разследване в Северна Гърция след брутално убита мечка

Гръцките власти провеждат разследване в северната префектура Драма, след като служител от горското стопанство откри обезглавена млада мъжка мечка, съобщава eKathimerini, предава Фокус.

Тревожната находка е направена миналата сряда в планински район близо до село Ливадеро.

Аутопсията показва, че животното е било простреляно два пъти - веднъж в гърба и веднъж в бедрото - преди да бъде обезглавено.

В съвместно изявление Организацията за природната среда и изменението на климата (OFYPEKA) и екологичната група „Калисто“ подчертават, че убиването или нараняването на мечки представлява престъпление, което се наказва строго от закона.