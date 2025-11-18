Новини
Свят »
Гърция »
Разследване в Северна Гърция след брутално убита мечка

18 Ноември, 2025 09:58, обновена 18 Ноември, 2025 10:01 592 5

  • мечка-
  • гърция-
  • убита-
  • обезглавена

Властите разследват незаконно убийство на защитен вид в района на Драма

Разследване в Северна Гърция след брутално убита мечка - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцките власти провеждат разследване в северната префектура Драма, след като служител от горското стопанство откри обезглавена млада мъжка мечка, съобщава eKathimerini, предава Фокус.

Тревожната находка е направена миналата сряда в планински район близо до село Ливадеро.

Аутопсията показва, че животното е било простреляно два пъти - веднъж в гърба и веднъж в бедрото - преди да бъде обезглавено.

В съвместно изявление Организацията за природната среда и изменението на климата (OFYPEKA) и екологичната група „Калисто“ подчертават, че убиването или нараняването на мечки представлява престъпление, което се наказва строго от закона.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    2 5 Отговор
    Като няма руснак за убиване, убий мечка. Същото е !!!
    Скоро и България ще остане без медведи 😁

    Коментиран от #3, #5

    10:11 18.11.2025

  • 2 Сила

    4 2 Отговор
    В Северна Гърция са българи ....само БГ приматите са способни на такъв дивашки садизъм към животните !!! Ежедневно го демонстрират на Територията .....

    10:12 18.11.2025

  • 3 да ве

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Пони, първо иди в гората па после трепи мечки, че много лесно тъй да цвилиш пред клавиатурката мамин розов😉

    10:16 18.11.2025

  • 4 а убиването на хора от животни е ОК

    2 2 Отговор
    убиването или нараняването на мечки представлява престъпление, което се наказва строго от закона.

    10:17 18.11.2025

  • 5 България ще остане без

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    русофоборсуци и цъкачи на крипто копейки
    след като Мечока завладее каквото му е нужно и бандерите клекна

    10:19 18.11.2025

