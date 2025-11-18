Разследване в Северна Гърция след брутално убита мечка

Гръцките власти провеждат разследване в северната префектура Драма, след като служител от горското стопанство откри обезглавена млада мъжка мечка, съобщава eKathimerini, предава Фокус.
Тревожната находка е направена миналата сряда в планински район близо до село Ливадеро.
Аутопсията показва, че животното е било простреляно два пъти - веднъж в гърба и веднъж в бедрото - преди да бъде обезглавено.
В съвместно изявление Организацията за природната среда и изменението на климата (OFYPEKA) и екологичната група „Калисто“ подчертават, че убиването или нараняването на мечки представлява престъпление, което се наказва строго от закона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Скоро и България ще остане без медведи 😁
Коментиран от #3, #5
10:11 18.11.2025
2 Сила
10:12 18.11.2025
3 да ве
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Пони, първо иди в гората па после трепи мечки, че много лесно тъй да цвилиш пред клавиатурката мамин розов😉
10:16 18.11.2025
4 а убиването на хора от животни е ОК
10:17 18.11.2025
5 България ще остане без
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":русофоборсуци и цъкачи на крипто копейки
след като Мечока завладее каквото му е нужно и бандерите клекна
10:19 18.11.2025