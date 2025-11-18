Палестинската външна министърка: Резолюцията на ООН е първа необходима стъпка към мира в Газа

Палестинската външна министърка Варсен Агабекян Шахин заяви днес, че приемането на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, подкрепяща мирния план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Ивицата Газа, представлява необходима първа стъпка по дългия път към устойчив мир, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Вчера Съветът за сигурност одобри предложената от САЩ проекторезолюция, която предвижда разполагането на многонационални сили за сигурност в Газа, както и създаването на международен механизъм за наблюдение върху територията, опустошена от двугодишния конфликт между Израел и радикалната групировка „Хамас“.

„Резолюцията на ООН е първата стъпка по дългия път към мира. Тя беше необходима, защото не можехме да предприемем нищо, преди да има примирие“, заяви Шахин пред репортери в Манила по време на посещението си във Филипините.

Тя допълни, че остават нерешени ключови въпроси, сред които „правото на самоопределение на палестинците и възможната независимост на Палестина“. Според нея процесът по прилагане на плана на Тръмп трябва да бъде изцяло съобразен с международното право.

Шахин подчерта, че макар планът на Тръмп да допуска възможност за палестинска държавност - и то едва след реформи в Палестинската автономия - този въпрос може да бъде обсъден на по-късен етап.

„Щом тези принципи са налице, ние сме удовлетворени от тази първа стъпка“, заяви тя.

По-рано днес Палестинската автономна власт, която има седалище в Рамала, приветства резолюцията и заяви готовност да участва в изпълнението на плана на Тръмп, въпреки че документът не очертава ясно ролята на ПАВ и предлага нееднозначни формулировки относно бъдещата държавност.

Европейски и арабски държави подчертаха, че управлението на Газа трябва да бъде възложено на Палестинската автономия и че е необходим ясен път към палестинска независимост. Израелското правителство, което се противопоставя на идеята за създаване на независима палестинска държава, категорично отхвърля участие на ПАВ в управлението на Газа.