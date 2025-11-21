Иран подготвя ответни мерки след резолюцията на МААЕ

Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи съобщи днес, че Иран ще предприеме ответни стъпки във връзка с „антииранската резолюция“, одобрена от Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), информира агенция ИРНА, предава БТА.

В свое изявление Багаи определи документа като откровено изопачаване на ролята на международна институция с цел обслужване на интересите на Съединените щати и трите европейски държави, ангажирани с ядрената тематика. Според него приемането на резолюцията е „напълно безотговорно и неоправдано“, като в процеса са били пренебрегнати принципните правила и установените механизми на МААЕ и Съвета за сигурност на ООН.

Той подчерта, че подобни действия подкопават независимостта на Агенцията и намаляват доверието в нейната безпристрастност, превръщайки я в инструмент за политически натиск върху определени страни членки. По думите му текстът дори не отчита факторите, довели до настоящото положение.

Багаи акцентира, че в резолюцията, както и в изявленията на САЩ и трите европейски държави, липсва признание за ключовото обстоятелство - атаките на израелския режим и Вашингтон срещу ирански ядрени обекти през средата на юни. Това, според него, представлява незаконно действие и е пряката причина за прекратяване на част от съвместните мерки между Иран и МААЕ.

Според говорителя самият документ е довел до разцепление в Управителния съвет, тъй като почти половината страни са гласували против или са се въздържали. Той отбеляза още, че двама постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН - Русия и Китай, които последователно се противопоставят на опитите за възстановяване на отменени резолюции, също са дали отрицателен вот.

Багаи определи резолюцията като юридически несъстоятелна, тъй като стъпва върху стратегия на трите европейски държави, прилагана по-рано в Съвета за сигурност, която Иран и голяма част от международната общност, включително въпросните постоянни членове, смятат за невалидна.

В тази връзка той обяви, че Иран вече е информирал МААЕ чрез официално писмо, че договорката, позната като Меморандума за разбирателство от Кайро, постигната след продължителни и добросъвестни разговори, се счита за отменена. Техеран обсъжда и други възможни реакции.

Относно твърденията на САЩ и европейските страни Багаи заяви, че те са „напълно подвеждащи и лицемерни“, тъй като тези държави многократно са нарушавали поетите си ангажименти и не са показали искрено намерение за разрешаване на спора по дипломатически път.

Според говорителя приемането на резолюцията е знак за отказ от дипломатическо решение и засилване на натиска чрез санкции, което прави публичните уверения на тези страни несъвместими с реалното им поведение.