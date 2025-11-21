Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран подготвя ответни мерки след резолюцията на МААЕ

Иран подготвя ответни мерки след резолюцията на МААЕ

21 Ноември, 2025 12:24 989 8

  • иран-
  • резолюция-
  • маае

Техеран обвинява САЩ и европейски държави в политизиране на международната агенция

Иран подготвя ответни мерки след резолюцията на МААЕ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи съобщи днес, че Иран ще предприеме ответни стъпки във връзка с „антииранската резолюция“, одобрена от Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), информира агенция ИРНА, предава БТА.

В свое изявление Багаи определи документа като откровено изопачаване на ролята на международна институция с цел обслужване на интересите на Съединените щати и трите европейски държави, ангажирани с ядрената тематика. Според него приемането на резолюцията е „напълно безотговорно и неоправдано“, като в процеса са били пренебрегнати принципните правила и установените механизми на МААЕ и Съвета за сигурност на ООН.

Той подчерта, че подобни действия подкопават независимостта на Агенцията и намаляват доверието в нейната безпристрастност, превръщайки я в инструмент за политически натиск върху определени страни членки. По думите му текстът дори не отчита факторите, довели до настоящото положение.

Багаи акцентира, че в резолюцията, както и в изявленията на САЩ и трите европейски държави, липсва признание за ключовото обстоятелство - атаките на израелския режим и Вашингтон срещу ирански ядрени обекти през средата на юни. Това, според него, представлява незаконно действие и е пряката причина за прекратяване на част от съвместните мерки между Иран и МААЕ.

Според говорителя самият документ е довел до разцепление в Управителния съвет, тъй като почти половината страни са гласували против или са се въздържали. Той отбеляза още, че двама постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН - Русия и Китай, които последователно се противопоставят на опитите за възстановяване на отменени резолюции, също са дали отрицателен вот.

Багаи определи резолюцията като юридически несъстоятелна, тъй като стъпва върху стратегия на трите европейски държави, прилагана по-рано в Съвета за сигурност, която Иран и голяма част от международната общност, включително въпросните постоянни членове, смятат за невалидна.

В тази връзка той обяви, че Иран вече е информирал МААЕ чрез официално писмо, че договорката, позната като Меморандума за разбирателство от Кайро, постигната след продължителни и добросъвестни разговори, се счита за отменена. Техеран обсъжда и други възможни реакции.

Относно твърденията на САЩ и европейските страни Багаи заяви, че те са „напълно подвеждащи и лицемерни“, тъй като тези държави многократно са нарушавали поетите си ангажименти и не са показали искрено намерение за разрешаване на спора по дипломатически път.

Според говорителя приемането на резолюцията е знак за отказ от дипломатическо решение и засилване на натиска чрез санкции, което прави публичните уверения на тези страни несъвместими с реалното им поведение.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пощальонът Пейо

    4 1 Отговор
    Писма с уран🤣

    12:30 21.11.2025

  • 2 Наско

    4 9 Отговор
    Иранците да изпълняват, че пак ще ядат шамари.

    Коментиран от #4

    12:56 21.11.2025

  • 3 Ротшилд

    5 1 Отговор
    Нашата МАЕ

    13:19 21.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нали "демократе"":

    Явно така ги учат в отворено(бузо) общество - слагат ги дежурни по долап и от там си добиват навиците.

    13:31 21.11.2025

  • 6 Иде

    6 1 Отговор
    Коалицията на недоволните всеки ден се увеличава и всеки ден се втвърдява. Свикналите да управляват колониални сили, скоро ще разберат какво е да си от другата страна.

    13:44 21.11.2025

  • 7 Шопо

    3 1 Отговор
    На Иран не им е нужно да обогатяват Уран, те си купуват Плутоний от Русия.

    Коментиран от #8

    14:14 21.11.2025

  • 8 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Не е трудно на направиш атомна бомба, трудно е да я доставиш на получателя.
    Русия дали ще им продаде ракети с голям обсег ?

    14:15 21.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания