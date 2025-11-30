Новини
Зеленски: До дни може да се изяснят стъпките за слагане на край на войната с достойнство
  Тема: Украйна

Зеленски: До дни може да се изяснят стъпките за слагане на край на войната с достойнство

30 Ноември, 2025 05:10, обновена 30 Ноември, 2025 04:18 337 1

Един загинал и 11 ранени при нападение с дронове близо до Киев

Зеленски: До дни може да се изяснят стъпките за слагане на край на войната с достойнство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Благодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство, заяви във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Според него украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес, американско време, където диалогът ще продължи въз основа на точките, обсъдени в Женева.

"Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край", каза Зеленски.

"Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети", отбеляза той.

Както беше съобщено по-рано, Зеленски промени състава на делегацията за преговори със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия по отношение на мира. Сега тя се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Зеленски одобри и нови директиви за украинската делегация, участваща в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия, за постигане на справедлив и траен мир.

Умеров, като ръководител на украинската делегация, вече отпътува за мирни преговори в САЩ заедно със своя екип, припомня Укринформ.

Най-малко един човек загина, а 11 души, в това число и дете, бяха ранени при нападение с дронове тази нощ близо до Киев, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Микола Калашник, ръководител на военната администрация в Киевска област, съобщи в "Телеграм", че "вражеска атака срещу Вишгород е убила един човек и е ранила 11 души, шестима от които са настанени в болница". Той каза, че това е нова офанзива на руски дронове след атаките през цялата предишна нощ по няколко квартала на украинската столица.

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда, поразена при вражески удар. Гасенето на възникналия пожар продължава. Броят на жертвите може да се увеличи, предупреди Калашник, цитиран от Укринформ.

"На място работят медици и психолози. Предоставя се цялата необходима помощ", допълни той.


Украйна
