Европейският съюз отхвърли критиките на Илон Мъск след рекордна глоба за X

Европейският съюз отвърна на острите онлайн нападки на технологичния предприемач Илон Мъск, след като социалната мрежа X, която той притежава, беше санкционирана с глоба от 120 милиона евро от Брюксел, съобщава „Франс прес“, предава News.bg.

„Свободата на словото включва правото да се правят дори напълно абсурдни изказвания“, заяви говорителката на ЕС Паула Пиньо в коментар по случая.

През изминалия уикенд Мъск отправи сериозни критики към Съюза, като заяви, че той „трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да се върне на отделните държави“. В друга своя публикация той добави: „Обичам Европа, но не и бюрократичното чудовище, наречено ЕС“.

Глобата бе наложена след мащабно разследване, което се разглежда като ключов тест за решимостта на Брюксел да упражнява контрол върху големите технологични компании. В петък социалната платформа X, собственост на най-богатия човек в света, беше санкционирана за нарушаване на дигиталните правила на Европейския съюз.

Мярката предизвика остра реакция и от страна на администрацията на Доналд Тръмп, който по-рано си партнираше с Мъск в противоречиви инициативи за съкращаване на федералната работна сила и ограничаване на разходите, преди отношенията между двамата да се влошат.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи санкцията като „атака срещу всички американски технологични платформи и срещу американския народ“.