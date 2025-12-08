Европейският съюз отхвърли критиките на Илон Мъск след рекордна глоба за X

Европейският съюз отвърна на острите онлайн нападки на технологичния предприемач Илон Мъск, след като социалната мрежа X, която той притежава, беше санкционирана с глоба от 120 милиона евро от Брюксел, съобщава „Франс прес“, предава News.bg.
„Свободата на словото включва правото да се правят дори напълно абсурдни изказвания“, заяви говорителката на ЕС Паула Пиньо в коментар по случая.
През изминалия уикенд Мъск отправи сериозни критики към Съюза, като заяви, че той „трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да се върне на отделните държави“. В друга своя публикация той добави: „Обичам Европа, но не и бюрократичното чудовище, наречено ЕС“.
Глобата бе наложена след мащабно разследване, което се разглежда като ключов тест за решимостта на Брюксел да упражнява контрол върху големите технологични компании. В петък социалната платформа X, собственост на най-богатия човек в света, беше санкционирана за нарушаване на дигиталните правила на Европейския съюз.
Мярката предизвика остра реакция и от страна на администрацията на Доналд Тръмп, който по-рано си партнираше с Мъск в противоречиви инициативи за съкращаване на федералната работна сила и ограничаване на разходите, преди отношенията между двамата да се влошат.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи санкцията като „атака срещу всички американски технологични платформи и срещу американския народ“.
1 ОТКОГА БАРДАК
15:08 08.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #3
15:10 08.12.2025
3 Рокера
До коментар #2 от "Атина Палада":Кукло, какво ще кажеш да се дрифтирам с маторя с двата коша по венериния ти хълм?
15:11 08.12.2025
4 Русофоб!
15:12 08.12.2025
5 1488
15:16 08.12.2025
6 Бай Дончо ,
15:18 08.12.2025
7 ДрайвингПлежър
Но Мъск го отнася, защото всъщност казва истината за безумието на ЕС и че се е превърнал в един чисто фашистки съюз нямащ почти нищо общо с демокрация!
Коментиран от #11, #13, #14
15:18 08.12.2025
8 Някой
15:22 08.12.2025
9 Макс
15:22 08.12.2025
10 Идеологическата
15:22 08.12.2025
11 Шопо
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Може ли САЩ да излязат от НАТО ?
15:30 08.12.2025
12 Лудият от портиерната
15:33 08.12.2025
13 Брачет,
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Много руско има у теп ..
15:36 08.12.2025
14 Плужек ,
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Ти си нашата опора , изгнила от вековното присъствие на братушките , чиито братья са и украинците ..л
15:40 08.12.2025
15 Цвете
15:41 08.12.2025
16 Пламен
15:41 08.12.2025