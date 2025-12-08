Новини
Европейският съюз отхвърли критиките на Илон Мъск след рекордна глоба за X

Европейският съюз отхвърли критиките на Илон Мъск след рекордна глоба за X

8 Декември, 2025 15:07 708 16

След санкция от 120 млн. евро Брюксел защити свободата на словото, а САЩ остро реагираха на наказанието

Европейският съюз отхвърли критиките на Илон Мъск след рекордна глоба за X - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз отвърна на острите онлайн нападки на технологичния предприемач Илон Мъск, след като социалната мрежа X, която той притежава, беше санкционирана с глоба от 120 милиона евро от Брюксел, съобщава „Франс прес“, предава News.bg.

„Свободата на словото включва правото да се правят дори напълно абсурдни изказвания“, заяви говорителката на ЕС Паула Пиньо в коментар по случая.

През изминалия уикенд Мъск отправи сериозни критики към Съюза, като заяви, че той „трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да се върне на отделните държави“. В друга своя публикация той добави: „Обичам Европа, но не и бюрократичното чудовище, наречено ЕС“.

Глобата бе наложена след мащабно разследване, което се разглежда като ключов тест за решимостта на Брюксел да упражнява контрол върху големите технологични компании. В петък социалната платформа X, собственост на най-богатия човек в света, беше санкционирана за нарушаване на дигиталните правила на Европейския съюз.

Мярката предизвика остра реакция и от страна на администрацията на Доналд Тръмп, който по-рано си партнираше с Мъск в противоречиви инициативи за съкращаване на федералната работна сила и ограничаване на разходите, преди отношенията между двамата да се влошат.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи санкцията като „атака срещу всички американски технологични платформи и срещу американския народ“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОТКОГА БАРДАК

    14 6 Отговор
    УПРАВЛЯВАН ОТ 2 РУСИ ТЕТКИ СТАНА СЪЮЗ ?!

    15:08 08.12.2025

  • 2 Атина Палада

    6 19 Отговор
    Мъск да ходи на Марс ...

    Коментиран от #3

    15:10 08.12.2025

  • 3 Рокера

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Кукло, какво ще кажеш да се дрифтирам с маторя с двата коша по венериния ти хълм?

    15:11 08.12.2025

  • 4 Русофоб!

    6 9 Отговор
    Някъде прочели ли сте Мъск да критикува Русия за свободата на словото? Там е забранен Х, Инстаграм, Фейсбук и т.н

    15:12 08.12.2025

  • 5 1488

    5 3 Отговор
    простак

    15:16 08.12.2025

  • 6 Бай Дончо ,

    2 6 Отговор
    Налага се го пратя в Кремля , Маша го пипне по главата ... И по други части .

    15:18 08.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    13 5 Отговор
    Аз пак ще кажа - междувременно Зукърбърг безчинства в пъти повече с потребителите си и то в частност европейските, но ЕС мълчи удобно!

    Но Мъск го отнася, защото всъщност казва истината за безумието на ЕС и че се е превърнал в един чисто фашистки съюз нямащ почти нищо общо с демокрация!

    Коментиран от #11, #13, #14

    15:18 08.12.2025

  • 8 Някой

    9 5 Отговор
    ЕС и НАТО трябва да се разпуснат. По подобие на СССР и СИВ. Вредни са за всички, но предимно за живеещите в държавите под чехъла на тези мастодонти.

    15:22 08.12.2025

  • 9 Макс

    5 5 Отговор
    Браво на ЕС !

    15:22 08.12.2025

  • 10 Идеологическата

    3 0 Отговор
    конфронтация води до глоби.

    15:22 08.12.2025

  • 11 Шопо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Може ли САЩ да излязат от НАТО ?

    15:30 08.12.2025

  • 12 Лудият от портиерната

    2 4 Отговор
    Ха ха, направо се пръссккам от смях с тоя ессср. Налагат глоба защото мъск не прави цензура в екс

    15:33 08.12.2025

  • 13 Брачет,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Много руско има у теп ..

    15:36 08.12.2025

  • 14 Плужек ,

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Ти си нашата опора , изгнила от вековното присъствие на братушките , чиито братья са и украинците ..л

    15:40 08.12.2025

  • 15 Цвете

    1 0 Отговор
    ПО ГОЛЯМА ТРЯБВАШЕ ДА Е ГЛОБАТА. МУХА ГО УХАПАЛА. НО ХАПЛИВИЯТ СИ ЕЗИК Е ПО- ДОБРЕ ДА СИ ГО ДЪРЖИ ЗАТВОРЕН.ДУМА ДУПКА ПРАВИ И ТО ДЪЛБОКА. 🇧🇬👍🌹

    15:41 08.12.2025

  • 16 Пламен

    1 0 Отговор
    Путя не ги глобява такива - направо ги забранява .

    15:41 08.12.2025

