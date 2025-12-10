Посланикът на САЩ в Белгия: Европа има нужда от електрошок

Европа се нуждае от „електрошок“ и трябва сама да поеме отговорност за съдбата си, заяви посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт в интервю за местна медия. По думите му Европа трябва да се справя без финансова помощ от САЩ, предава БТА.

„Понякога хората имат нужда от електрошок, защото БВП в Европа се свива, а икономическата обстановка е тревожна“, допълни Уайт. Той посочи, че европейските и белгийските разходи са нараснали твърде много и бюджетът не може да покрие всички нужди. „Пари при нас няма. Ако по същия начин управлявах семейния си бюджет, отдавна щях да бъда уволнен“, каза той.

Уайт увери, че връзките между САЩ и Белгия остават нерушими, независимо от всичко. „Много се тревожа за Европа - харчите твърде много, а незаконната миграция може да доведе до последствия, каквито видяхме у нас“, добави той.

По отношение на медийното отразяване на президента Доналд Тръмп в Европа, посланикът коментира, че то е „ужасно“ и „отвратително“. По негови наблюдения 87 на сто от публикациите са отрицателни, което според него не е справедливо, точно или любезно. „Това е прекрасен човек и го обичам“, заяви Уайт за своя президент.

Както съобщи БТА, миналата седмица САЩ представиха промени в Стратегията си за национална сигурност, в които се посочва, че Европа е изложена на риск от цивилизационно заличаване заради имиграцията. Документът включва критики към състоянието на свободата на словото и изразява подкрепа към силите на крайната десница.