Посланикът на САЩ в Белгия: Европа има нужда от електрошок

10 Декември, 2025 12:25 835 24

Бил Уайт предупреждава за икономическа криза и критикува медийното отразяване на Тръмп в Европа

Посланикът на САЩ в Белгия: Европа има нужда от електрошок - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европа се нуждае от „електрошок“ и трябва сама да поеме отговорност за съдбата си, заяви посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт в интервю за местна медия. По думите му Европа трябва да се справя без финансова помощ от САЩ, предава БТА.

„Понякога хората имат нужда от електрошок, защото БВП в Европа се свива, а икономическата обстановка е тревожна“, допълни Уайт. Той посочи, че европейските и белгийските разходи са нараснали твърде много и бюджетът не може да покрие всички нужди. „Пари при нас няма. Ако по същия начин управлявах семейния си бюджет, отдавна щях да бъда уволнен“, каза той.

Уайт увери, че връзките между САЩ и Белгия остават нерушими, независимо от всичко. „Много се тревожа за Европа - харчите твърде много, а незаконната миграция може да доведе до последствия, каквито видяхме у нас“, добави той.

По отношение на медийното отразяване на президента Доналд Тръмп в Европа, посланикът коментира, че то е „ужасно“ и „отвратително“. По негови наблюдения 87 на сто от публикациите са отрицателни, което според него не е справедливо, точно или любезно. „Това е прекрасен човек и го обичам“, заяви Уайт за своя президент.

Както съобщи БТА, миналата седмица САЩ представиха промени в Стратегията си за национална сигурност, в които се посочва, че Европа е изложена на риск от цивилизационно заличаване заради имиграцията. Документът включва критики към състоянието на свободата на словото и изразява подкрепа към силите на крайната десница.


  • 1 Варна 3

    1 2 Отговор
    Имам предвид щит за Европа.

    12:26 10.12.2025

  • 2 Шумен 27

    5 18 Отговор
    Винаги европейска защита. България също трябва да се включи в това. Руската губерния ограби Източна Европа.

    Коментиран от #24

    12:27 10.12.2025

  • 3 Авитохол

    19 4 Отговор
    Евробюрократите няма да го разберат.
    Те живеят в измислен свят далеч от реалността.

    12:28 10.12.2025

  • 4 честен ционист

    17 4 Отговор
    Вече 8 месеца няма посланик на САЩ в България и реципрочно отсъства и БГ посланик в САЩ. Това се наблюдава само при скъсване на дипломатически отношения.

    Коментиран от #7

    12:29 10.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Прав е... ама урсулите и промитите мозъци на клакьорките им не позволяват на европейците да го видят!

    12:31 10.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 0 Отговор
    А посланикът на САЩ в България какво каза🤔❓
    А , то няма такъв 🤔❗ Що ли 🤔❗
    Дали има общо с ШИШкавимагнитИ и ТиквиСоросоидки🤔❗

    12:32 10.12.2025

  • 7 Бени Пича

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Не си прав, има посолство и временно изпълняващ длъжността за да управлява посолството, т.е. няма прекъснати дипломатически отношения.
    Когат няма посланник означава, че държавата коят не изпраща официален посланник смята, че не може да общува нормално с правителството, или че правителството се счита за не легитимно.
    Нищо повече, замисли се кои хора стоят зад правителството!

    Коментиран от #9

    12:34 10.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор
    А дали сте чули или видяли поне ЕДНА СЕКУНДА по обществените медии по темата за укропосланика у нас 🤔❗
    Колко СВОБОДНО мълчат 🤔‼️

    12:36 10.12.2025

  • 9 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бени Пича":

    Или пък значи, че двете държави са се взаимнозачеркнали като несъществуващи.

    Коментиран от #14

    12:37 10.12.2025

  • 10 eSS има нужда от електрошок

    8 1 Отговор
    европейският съветски съюз има нужда от електрошок.

    Русия е най-голямата европейска държава с площ около 40% от цяла Европа.

    Русия е последният защитник на европейската християнска цивилизация и по-специално на европейската православна старобългарска цивилизация.

    Срам и позор за брюкселските урсули, които се стремят окончателно да унищожат християнска Европа!

    САЩ се защитават от брюкселските урсули, джендъри и сатанисти, които се опитват да въвлекат САЩ в унищожителна за целия свят термоядрена война, чрез намеса на европейското нАТО в руско-руската гражданска война на териториите на Руската федерация и на квази-държавата "Украина".

    12:39 10.12.2025

  • 11 Верно ли бе

    8 1 Отговор
    А ръководството на ЕС има нужда от електрически стол.

    Коментиран от #17

    12:39 10.12.2025

  • 12 Никой

    0 2 Отговор
    Доналд Тръмп е сам изградил се.

    Дразни - наистина, щото юрка на работа.

    Наследник е - но кой не е наследник.

    Хайде - без обиди.

    12:41 10.12.2025

  • 13 БУГАРАш!

    3 0 Отговор
    Какво е ЕС за българите---път за обогатяване на българи ,които нямат СЪВЕСТ....

    12:42 10.12.2025

  • 14 Бени Пича

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Въможно е това тълкувание.

    12:42 10.12.2025

  • 15 Търновец

    0 0 Отговор
    ЕВропа прави голяма услуга на САЩ че купува Ф 35 и дори Ф 16 а Грипен Е и Юрофайтър са по качествени и имат и по добро въоръжение. А преди години тъкмо САЩ се противопоставиха ЕС да има конституция с отправна към Християнското начало на ЕС и тъкмо глобалисти от САЩ наложиха нелегалната миграция на ЕС

    12:43 10.12.2025

  • 16 Точно така

    2 1 Отговор
    Як електрошок да ги разтърси яко и да ги изхвърли от сцената...

    12:43 10.12.2025

  • 17 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Верно ли бе":

    Времената се менят,може и да ги изпревариш.

    12:44 10.12.2025

  • 18 ЕССССР

    1 0 Отговор
    Ессср няма пари затова искат да крадът от руските активи. За жалост на урсуулистите това няма как да стане, затова вече искат да крадът от бюджетите отделните страни.

    12:46 10.12.2025

  • 19 България цъфти и вързва

    0 0 Отговор
    Всичко е 6 и не ни интересува тоя кво казва. Теменужка, дЖилезку и пасмината са гении ! (Посланикът на САЩ в Белгия: Европа има нужда от електрошок
    „Понякога хората имат нужда от електрошок, защото БВП в Европа се свива, а икономическата обстановка е тревожна“ ) ...

    12:46 10.12.2025

  • 20 Това се

    0 0 Отговор
    Прилага на лудите ,а тези са хладнокръвно крадци тях по ДДС коро ще ги излекува електрически стол ,захранван от сол са Рен панел

    12:46 10.12.2025

  • 21 Абе ние обаче

    1 0 Отговор
    пак питаме: някой няма ли най после да каже на каква стойност са напечатаните "български евра" като номинал ? На колко е оценена България? За колко я продадоха? Колко ? Говорим глупости а на основният въпрос никой не е отговорил до сега...Еврозона..Събираме всички левове във общият казан преди да ги пратим за унищожаване и се пита във задачата когато се напълни на около половина после същият казан със евро дали ще е на половина ? Ако е така то всички хора теоритично трябва да могат да си изтеглят парите в брой нали? Примерно във злато или във каквото искат да ги вложат. Колко ще са напечатаните "български евра" питаме. Някой отговор ще ни даде ли най на края ?

    12:47 10.12.2025

  • 22 Глобалните медии са срещу нациите

    0 0 Отговор
    Медийното отразяване на Тръмп в еСС е отвратително, защото медиите в еСС са на глобалистите, които са създали от еСС модел за световен съветски съюз (сСС), който да отнеме суверенитета на нациите по целия свят, включително и суверенитета на американската нация в САЩ.

    брюксел, лондон, париж и берлин всячески се опитват да подкопаят Вашингтон.

    12:49 10.12.2025

  • 23 гост

    0 0 Отговор
    България отдавна е ИЗЛИШНА КАТО ДЪРЖАВА - няма суровини, няма промишленост, с унищожено селско стопанство, нри най-добрите природоклиматични условия на света за развитието му, не сме и пазар, с човекомразка вътрешна и слугинска външна политика. Единствено я крепи геостратегическото и местоположение.
    В същото положение на ИЗЛИШЕН е и ЕС. На територията му няма суровини и енергоизточници, разпад на индустрията, селското стопанство ограничено от безброй безумни регламенти, хората обедняват и пазара се свива, с неадекватна вътрешна и особено външна политика на брюкселските чиновници. Затова никой не ги бръсне, нито САЩ, нито Китай, нито Русия, а и бившите колонии ги отсвириха!

    12:49 10.12.2025

  • 24 Питам:

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шумен 27":

    Шумен 24, ти да не си от сношните шуменци докарани с автобуси от ВърбиСа и ВенеС?

    12:51 10.12.2025

