Посланикът на САЩ в Белгия: Европа има нужда от електрошок

Европа се нуждае от „електрошок“ и трябва сама да поеме отговорност за съдбата си, заяви посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт в интервю за местна медия. По думите му Европа трябва да се справя без финансова помощ от САЩ, предава БТА.
„Понякога хората имат нужда от електрошок, защото БВП в Европа се свива, а икономическата обстановка е тревожна“, допълни Уайт. Той посочи, че европейските и белгийските разходи са нараснали твърде много и бюджетът не може да покрие всички нужди. „Пари при нас няма. Ако по същия начин управлявах семейния си бюджет, отдавна щях да бъда уволнен“, каза той.
Уайт увери, че връзките между САЩ и Белгия остават нерушими, независимо от всичко. „Много се тревожа за Европа - харчите твърде много, а незаконната миграция може да доведе до последствия, каквито видяхме у нас“, добави той.
По отношение на медийното отразяване на президента Доналд Тръмп в Европа, посланикът коментира, че то е „ужасно“ и „отвратително“. По негови наблюдения 87 на сто от публикациите са отрицателни, което според него не е справедливо, точно или любезно. „Това е прекрасен човек и го обичам“, заяви Уайт за своя президент.
Както съобщи БТА, миналата седмица САЩ представиха промени в Стратегията си за национална сигурност, в които се посочва, че Европа е изложена на риск от цивилизационно заличаване заради имиграцията. Документът включва критики към състоянието на свободата на словото и изразява подкрепа към силите на крайната десница.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
12:26 10.12.2025
2 Шумен 27
Коментиран от #24
12:27 10.12.2025
3 Авитохол
Те живеят в измислен свят далеч от реалността.
12:28 10.12.2025
4 честен ционист
Коментиран от #7
12:29 10.12.2025
5 ДрайвингПлежър
12:31 10.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
А , то няма такъв 🤔❗ Що ли 🤔❗
Дали има общо с ШИШкавимагнитИ и ТиквиСоросоидки🤔❗
12:32 10.12.2025
7 Бени Пича
До коментар #4 от "честен ционист":Не си прав, има посолство и временно изпълняващ длъжността за да управлява посолството, т.е. няма прекъснати дипломатически отношения.
Когат няма посланник означава, че държавата коят не изпраща официален посланник смята, че не може да общува нормално с правителството, или че правителството се счита за не легитимно.
Нищо повече, замисли се кои хора стоят зад правителството!
Коментиран от #9
12:34 10.12.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Колко СВОБОДНО мълчат 🤔‼️
12:36 10.12.2025
9 честен ционист
До коментар #7 от "Бени Пича":Или пък значи, че двете държави са се взаимнозачеркнали като несъществуващи.
Коментиран от #14
12:37 10.12.2025
10 eSS има нужда от електрошок
Русия е най-голямата европейска държава с площ около 40% от цяла Европа.
Русия е последният защитник на европейската християнска цивилизация и по-специално на европейската православна старобългарска цивилизация.
Срам и позор за брюкселските урсули, които се стремят окончателно да унищожат християнска Европа!
САЩ се защитават от брюкселските урсули, джендъри и сатанисти, които се опитват да въвлекат САЩ в унищожителна за целия свят термоядрена война, чрез намеса на европейското нАТО в руско-руската гражданска война на териториите на Руската федерация и на квази-държавата "Украина".
12:39 10.12.2025
11 Верно ли бе
Коментиран от #17
12:39 10.12.2025
12 Никой
Дразни - наистина, щото юрка на работа.
Наследник е - но кой не е наследник.
Хайде - без обиди.
12:41 10.12.2025
13 БУГАРАш!
12:42 10.12.2025
14 Бени Пича
До коментар #9 от "честен ционист":Въможно е това тълкувание.
12:42 10.12.2025
15 Търновец
12:43 10.12.2025
16 Точно така
12:43 10.12.2025
17 А бе
До коментар #11 от "Верно ли бе":Времената се менят,може и да ги изпревариш.
12:44 10.12.2025
18 ЕССССР
12:46 10.12.2025
19 България цъфти и вързва
„Понякога хората имат нужда от електрошок, защото БВП в Европа се свива, а икономическата обстановка е тревожна“ ) ...
12:46 10.12.2025
20 Това се
12:46 10.12.2025
21 Абе ние обаче
12:47 10.12.2025
22 Глобалните медии са срещу нациите
брюксел, лондон, париж и берлин всячески се опитват да подкопаят Вашингтон.
12:49 10.12.2025
23 гост
В същото положение на ИЗЛИШЕН е и ЕС. На територията му няма суровини и енергоизточници, разпад на индустрията, селското стопанство ограничено от безброй безумни регламенти, хората обедняват и пазара се свива, с неадекватна вътрешна и особено външна политика на брюкселските чиновници. Затова никой не ги бръсне, нито САЩ, нито Китай, нито Русия, а и бившите колонии ги отсвириха!
12:49 10.12.2025
24 Питам:
До коментар #2 от "Шумен 27":Шумен 24, ти да не си от сношните шуменци докарани с автобуси от ВърбиСа и ВенеС?
12:51 10.12.2025