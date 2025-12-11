Ген. Герасимов доложи на Путин за превземането на Северск

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на Владимир Путин за настъплението на руските войски в Харковска област и Донецката народна република (ДНР).

Той обяви преминаването на град Северск в Донбас под руски контрол. Според началника на Генералния щаб, превземането на Северск създава условия за по-нататъшно настъпление срещу Славянск. Герасимов докладва и за хода на военните операции в други райони:

На изток от Купянск, на източния бряг на река Оскол, са превзети селата Кучеровка и Куриловка;

Групата „Юг“ води боеве за град Константиновка и Степановка, разположени на югозапад, като 45% от сградите в Константиновка са превзети;

В Мирноград (Димитров) е превзета цялата южна част на града, като боевете продължават в центъра на града и на север;

В Днепропетровска област се водят боеве за Новопавловка, а в Запорожка област се водят градски боеве за Гуляйполе.

След доклада на Герасимов, Путин отбеляза, че инициативата във всички области е в ръцете на руската армия.

Той каза, че командването на групировката „Юг“ е заявило готовност да окупира Северск до 15 декември, въпреки че украинското командване очаква руските войски да бъдат задържани в района. „Речено, сторено“, отбеляза държавният глава.