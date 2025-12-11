Ген. Герасимов доложи на Путин за превземането на Северск

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на Владимир Путин за настъплението на руските войски в Харковска област и Донецката народна република (ДНР).
Той обяви преминаването на град Северск в Донбас под руски контрол. Според началника на Генералния щаб, превземането на Северск създава условия за по-нататъшно настъпление срещу Славянск. Герасимов докладва и за хода на военните операции в други райони:
На изток от Купянск, на източния бряг на река Оскол, са превзети селата Кучеровка и Куриловка;
Групата „Юг“ води боеве за град Константиновка и Степановка, разположени на югозапад, като 45% от сградите в Константиновка са превзети;
В Мирноград (Димитров) е превзета цялата южна част на града, като боевете продължават в центъра на града и на север;
В Днепропетровска област се водят боеве за Новопавловка, а в Запорожка област се водят градски боеве за Гуляйполе.
След доклада на Герасимов, Путин отбеляза, че инициативата във всички области е в ръцете на руската армия.
Той каза, че командването на групировката „Юг“ е заявило готовност да окупира Северск до 15 декември, въпреки че украинското командване очаква руските войски да бъдат задържани в района. „Речено, сторено“, отбеляза държавният глава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига бе
Коментиран от #18, #29
18:57 11.12.2025
2 честен ционист
Коментиран от #10, #13
18:57 11.12.2025
3 Освен Северск
Коментиран от #14
18:57 11.12.2025
4 Фейк нюз
Коментиран от #24
18:58 11.12.2025
5 ето така
18:59 11.12.2025
6 Ми да
Коментиран от #40
18:59 11.12.2025
7 😅😂😆.....
Коментиран от #25
19:00 11.12.2025
8 Сила
19:00 11.12.2025
9 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
19:00 11.12.2025
10 Анонимен
До коментар #2 от "честен ционист":Днес в София победиха проруските сили на Радев и Възраждане
19:01 11.12.2025
11 име
Коментиран от #15, #16, #39
19:01 11.12.2025
12 Разкалян блатник пиянка
19:03 11.12.2025
13 Атина Палада
До коментар #2 от "честен ционист":Я подскажи след капитулацията какво следва?:) Защото повече си в час за събитията в България..Аз много не се интересувам от българските партии и политици. ..
Само да вметна за Радев,където много народ чакал да създаде партия. .От както се появи на политическата сцена ,на мен той не ми вдъхва доверие .Има нещо в излъчването му,което ме кара да не му вярвам ..А рядко греша в преценките си за хората..:)
Коментиран от #17, #22
19:03 11.12.2025
14 И Лисабон бе🤣
До коментар #3 от "Освен Северск":Превзет е, снощи дори са гледали мача Бенфика-Наполи... 2:1за Бенфика🤣
19:03 11.12.2025
15 Сила
До коментар #11 от "име":Щото всички БГ копейките сте там , в окопите ....със знамена !!!
19:05 11.12.2025
16 То и путинист
До коментар #11 от "име":Не отиде там, да потвърди казаното.
19:06 11.12.2025
17 честен ционист
До коментар #13 от "Атина Палада":Радев е военен. Той е свикнал да изпълнява, а не да разсъждава.
Коментиран от #21
19:06 11.12.2025
18 Видьо Видев
До коментар #1 от "Стига бе":Най-после, нещо за което настоявахме от години!
Подпиши петицията!
10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес
19:08 11.12.2025
19 Владимир Путин офишъл
19:08 11.12.2025
20 Гераската докладва
А в Покровск още са бият, ама Герасимов явно не знае.
19:09 11.12.2025
21 Атина Палада
До коментар #17 от "честен ционист":Да,знам,че е бил военен,но не мисля,че е до това..
На мен ми изглежда голям мръсник..Та,нищо не каза за след капитулацията:) подскажи нещо де...
19:09 11.12.2025
22 честен ционист
До коментар #13 от "Атина Палада":Руснаците имат приказка: "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом"
Коментиран от #32, #33
19:09 11.12.2025
23 Ало,сайта?
19:10 11.12.2025
24 Нищо ново под слънцето
До коментар #4 от "Фейк нюз":След седмица и Факти ще ти потвърдят
19:11 11.12.2025
25 Боли, но трябва да
До коментар #7 от "😅😂😆.....":свиквате.
Важното е да унищожаат бандери, територията ама ще падне.
Коментиран от #31
19:12 11.12.2025
26 Владимир Зеленски офiцiальнъй
Коментиран от #28
19:13 11.12.2025
27 Гераската....новият дет Мороз
19:13 11.12.2025
28 Грешка
До коментар #26 от "Владимир Зеленски офiцiальнъй":Там стратегически избиват руснаците....като хлебарки.
19:14 11.12.2025
29 Не, хахаха, азовците още
До коментар #1 от "Стига бе":контраатакуват от мазетата на Азовстал и вече стигнаха Москва, а от Бахмут контраатакуват и стигнаха Владивосток.🤣😂🤣
19:14 11.12.2025
30 Миндич
19:16 11.12.2025
31 Я пъ тоа
До коментар #25 от "Боли, но трябва да":То и Покровск уж го превзеха, ама стана месомелачка за руснаците.
19:16 11.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Атина Палада
До коментар #22 от "честен ционист":Говоря четири езика ,но руски не говоря..И каква е тази поговорка .Солдат мисля че е войник.Плох е страх или страхлив...мечтает значи мечтае за генерал..Или ако трябва да си го преведа ...страхлив войник иска да стане генерал....
Не,не..дано не направи партия,че народа ще гласува за него ..А тия там Величие ,Меч...тия кви са? Тях хич ги не зная..Нито пък лидерите им .
Коментиран от #43
19:17 11.12.2025
34 А Герасимов
Дали Руските Пияндурници
Са намалили пиенето
На Алкохол.?
Коментиран от #46
19:18 11.12.2025
35 Путине, Путине...
Коментиран от #42
19:18 11.12.2025
36 Генералисимос
19:19 11.12.2025
37 Комсомолск
С други думи искам да кажа, че в Кремъл са се насъбрали някакви пълни кукуригувци.
Коментиран от #47
19:20 11.12.2025
38 ?????
Щото Дойче Велле и подобните му не са ви го написали.
19:22 11.12.2025
39 Без Име
До коментар #11 от "име":Как не се намери
Поне една Русофилка
Да тръгне да мре за Пучя Въшката.
Откога Мутрофанова
Чака поне Една Капейка
Да си вземе Паспорта
От Пасоля .
Визи и билети имаи безплатно
За вас Другари Червени Бацили .
Матушка отдавна ви зове .
19:22 11.12.2025
40 Да ми
До коментар #6 от "Ми да":Може ли да ми кажеш, колко и какви избори са се провели в СССР повреме на ВОВ - Великата Отечествена Война?
Зеленски ако проведе избори, както казваш - в Крим ще гласуват ли също като признат за украинска територия в ООН?
19:22 11.12.2025
41 фейктичалгар
19:22 11.12.2025
42 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #35 от "Путине, Путине...":"Верно ли при Купянск руснаците са се предали, а в Покровск тече тяхното масово избиване."
Така е.... Предават се и ги избиват... Докато не забият руското знаме на общината в града/селото. След това започваме да пишем същото за следващото село или град.
19:23 11.12.2025
43 А Ма Рожбо
До коментар #33 от "Атина Палада":Гледай си епруветките, изследвай си бактериите, и не се занимавай с мъжки работи.
Коментиран от #48
19:25 11.12.2025
44 Путин
Он наш или Американский ?
19:25 11.12.2025
45 Осведомен
Коментиран от #51
19:27 11.12.2025
46 Ха ХаХа
До коментар #34 от "А Герасимов":Хан Крум е изкоренявал лозя за да не пият толкова много българските алкохолици
19:27 11.12.2025
47 Намира се до Мариопол
До коментар #37 от "Комсомолск":на укр. е калмиоске. Така, че ти ако си т.п, ние не сме. И даааа, вече е руски. Казва се Комсомолск.
19:29 11.12.2025
48 Атина Палада
До коментар #43 от "А Ма Рожбо":Какви мъжки работи бре:) светът се тресе ..не знаем дали ще оцелеем изобщо,а ти такова безхаберие ...да си гледаме професионалната работа и да не се интересуваме от огъня който гори наоколо ни.
19:29 11.12.2025
49 Асен
19:32 11.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Име
До коментар #45 от "Осведомен":Наясно ли си , коя украинска част е с бели ленти? Браво, значи укрите масово се предават. И СНН така лиса и показа тази снимка на предавали се украинци.
19:36 11.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Артилерист
19:36 11.12.2025
54 Моряка
19:39 11.12.2025