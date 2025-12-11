Новини
  Тема: Украйна

Ген. Герасимов доложи на Путин за превземането на Северск

11 Декември, 2025 18:55

Руският началник на Генщаба съобщи на Путин за завземането на Северск и напредъка на военните операции в Донбас и Харковска област

Ген. Герасимов доложи на Путин за превземането на Северск - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на Владимир Путин за настъплението на руските войски в Харковска област и Донецката народна република (ДНР).

Той обяви преминаването на град Северск в Донбас под руски контрол. Според началника на Генералния щаб, превземането на Северск създава условия за по-нататъшно настъпление срещу Славянск. Герасимов докладва и за хода на военните операции в други райони:

На изток от Купянск, на източния бряг на река Оскол, са превзети селата Кучеровка и Куриловка;

Групата „Юг“ води боеве за град Константиновка и Степановка, разположени на югозапад, като 45% от сградите в Константиновка са превзети;

В Мирноград (Димитров) е превзета цялата южна част на града, като боевете продължават в центъра на града и на север;

В Днепропетровска област се водят боеве за Новопавловка, а в Запорожка област се водят градски боеве за Гуляйполе.

След доклада на Герасимов, Путин отбеляза, че инициативата във всички области е в ръцете на руската армия.

Той каза, че командването на групировката „Юг“ е заявило готовност да окупира Северск до 15 декември, въпреки че украинското командване очаква руските войски да бъдат задържани в района. „Речено, сторено“, отбеляза държавният глава.


Украйна
Оценка 4.2 от 15 гласа.
Оценка 4.2 от 15 гласа.
  • 1 Стига бе

    9 20 Отговор
    Те още в Покровск се бият.....

    Коментиран от #18, #29

    18:57 11.12.2025

  • 2 честен ционист

    9 17 Отговор
    Герасимов да доложи за капитулацията на София днес.

    Коментиран от #10, #13

    18:57 11.12.2025

  • 3 Освен Северск

    22 4 Отговор
    и Лиман.

    Коментиран от #14

    18:57 11.12.2025

  • 4 Фейк нюз

    8 19 Отговор
    На другарите путинисти.....

    Коментиран от #24

    18:58 11.12.2025

  • 5 ето така

    7 3 Отговор
    алчните се задавят!

    18:59 11.12.2025

  • 6 Ми да

    17 6 Отговор
    Ще си разрешат проблема с Донбас сами, докато Зелето се мота и лъже за избори.

    Коментиран от #40

    18:59 11.12.2025

  • 7 😅😂😆.....

    5 20 Отговор
    Смениха плочата, вече не превземат Покровск и Купянск, сега новият рефрен е Северск, започва превземането и обкръжаването му поне пет години🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    19:00 11.12.2025

  • 8 Сила

    2 11 Отговор
    Пак ли ....?!!

    19:00 11.12.2025

  • 9 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    4 18 Отговор
    Поредната лтжа колкото Покровск

    19:00 11.12.2025

  • 10 Анонимен

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Днес в София победиха проруските сили на Радев и Възраждане

    19:01 11.12.2025

  • 11 име

    19 4 Отговор
    Как пък не се намери един евроатлантически пъзльо да отиде до Покровск, Мирноград, Северск или Купянск да ни докаже, че бандерите още държат положението.

    Коментиран от #15, #16, #39

    19:01 11.12.2025

  • 12 Разкалян блатник пиянка

    6 6 Отговор
    Пак ли,като у Купянск и Попровск ли,сега до атанасов ден ще го "превземат" по иляда пъти ?????!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂

    19:03 11.12.2025

  • 13 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Я подскажи след капитулацията какво следва?:) Защото повече си в час за събитията в България..Аз много не се интересувам от българските партии и политици. ..
    Само да вметна за Радев,където много народ чакал да създаде партия. .От както се появи на политическата сцена ,на мен той не ми вдъхва доверие .Има нещо в излъчването му,което ме кара да не му вярвам ..А рядко греша в преценките си за хората..:)

    Коментиран от #17, #22

    19:03 11.12.2025

  • 14 И Лисабон бе🤣

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Освен Северск":

    Превзет е, снощи дори са гледали мача Бенфика-Наполи... 2:1за Бенфика🤣

    19:03 11.12.2025

  • 15 Сила

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Щото всички БГ копейките сте там , в окопите ....със знамена !!!

    19:05 11.12.2025

  • 16 То и путинист

    1 8 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Не отиде там, да потвърди казаното.

    19:06 11.12.2025

  • 17 честен ционист

    0 8 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Радев е военен. Той е свикнал да изпълнява, а не да разсъждава.

    Коментиран от #21

    19:06 11.12.2025

  • 18 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стига бе":

    Най-после, нещо за което настоявахме от години!
    Подпиши петицията!

    10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес

    19:08 11.12.2025

  • 19 Владимир Путин офишъл

    6 1 Отговор
    Браво,Валери, браво,Герасимов

    19:08 11.12.2025

  • 20 Гераската докладва

    1 7 Отговор
    И за Купянск, ама там фашистите развяха белия байряк....
    А в Покровск още са бият, ама Герасимов явно не знае.

    19:09 11.12.2025

  • 21 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Да,знам,че е бил военен,но не мисля,че е до това..
    На мен ми изглежда голям мръсник..Та,нищо не каза за след капитулацията:) подскажи нещо де...

    19:09 11.12.2025

  • 22 честен ционист

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Руснаците имат приказка: "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом"

    Коментиран от #32, #33

    19:09 11.12.2025

  • 23 Ало,сайта?

    4 2 Отговор
    Къса ви се душичката, да пускате такива новини,а?🤣🤣🤣

    19:10 11.12.2025

  • 24 Нищо ново под слънцето

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк нюз":

    След седмица и Факти ще ти потвърдят

    19:11 11.12.2025

  • 25 Боли, но трябва да

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "😅😂😆.....":

    свиквате.
    Важното е да унищожаат бандери, територията ама ще падне.

    Коментиран от #31

    19:12 11.12.2025

  • 26 Владимир Зеленски офiцiальнъй

    9 0 Отговор
    ...и този град не е от стратегическо значение

    Коментиран от #28

    19:13 11.12.2025

  • 27 Гераската....новият дет Мороз

    2 5 Отговор
    Раздава виртуални подаръци на Путин.....

    19:13 11.12.2025

  • 28 Грешка

    1 6 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Зеленски офiцiальнъй":

    Там стратегически избиват руснаците....като хлебарки.

    19:14 11.12.2025

  • 29 Не, хахаха, азовците още

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Стига бе":

    контраатакуват от мазетата на Азовстал и вече стигнаха Москва, а от Бахмут контраатакуват и стигнаха Владивосток.🤣😂🤣

    19:14 11.12.2025

  • 30 Миндич

    1 1 Отговор
    А укр.терористи торпилират танкери.Ни евроцента за евреина.

    19:16 11.12.2025

  • 31 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Боли, но трябва да":

    То и Покровск уж го превзеха, ама стана месомелачка за руснаците.

    19:16 11.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "честен ционист":

    Говоря четири езика ,но руски не говоря..И каква е тази поговорка .Солдат мисля че е войник.Плох е страх или страхлив...мечтает значи мечтае за генерал..Или ако трябва да си го преведа ...страхлив войник иска да стане генерал....
    Не,не..дано не направи партия,че народа ще гласува за него ..А тия там Величие ,Меч...тия кви са? Тях хич ги не зная..Нито пък лидерите им .

    Коментиран от #43

    19:17 11.12.2025

  • 34 А Герасимов

    0 4 Отговор
    Докладва ли
    Дали Руските Пияндурници
    Са намалили пиенето
    На Алкохол.?

    Коментиран от #46

    19:18 11.12.2025

  • 35 Путине, Путине...

    1 3 Отговор
    Верно ли при Купянск руснаците са се предали, а в Покровск тече тяхното масово избиване.

    Коментиран от #42

    19:18 11.12.2025

  • 36 Генералисимос

    3 1 Отговор
    Молодец! Дерзайте ребята, полная победа не дальше.

    19:19 11.12.2025

  • 37 Комсомолск

    1 4 Отговор
    Путин доложи за превземането си на някакъв Комсомолск. Географите още търсят на картата, къде е това.

    С други думи искам да кажа, че в Кремъл са се насъбрали някакви пълни кукуригувци.

    Коментиран от #47

    19:20 11.12.2025

  • 38 ?????

    5 0 Отговор
    Тва няма кой да му повярва.
    Щото Дойче Велле и подобните му не са ви го написали.

    19:22 11.12.2025

  • 39 Без Име

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Как не се намери
    Поне една Русофилка
    Да тръгне да мре за Пучя Въшката.

    Откога Мутрофанова
    Чака поне Една Капейка
    Да си вземе Паспорта
    От Пасоля .

    Визи и билети имаи безплатно
    За вас Другари Червени Бацили .

    Матушка отдавна ви зове .

    19:22 11.12.2025

  • 40 Да ми

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ми да":

    Може ли да ми кажеш, колко и какви избори са се провели в СССР повреме на ВОВ - Великата Отечествена Война?

    Зеленски ако проведе избори, както казваш - в Крим ще гласуват ли също като признат за украинска територия в ООН?

    19:22 11.12.2025

  • 41 фейктичалгар

    4 1 Отговор
    А това е фалшива новина, не вярвайте! Истината е, че генералисимус Насирски докладва на фюрера Зелебоба за превземането на Петропавловск-Камчатски от укровермахта :))

    19:22 11.12.2025

  • 42 Ъъъъъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Путине, Путине...":

    "Верно ли при Купянск руснаците са се предали, а в Покровск тече тяхното масово избиване."

    Така е.... Предават се и ги избиват... Докато не забият руското знаме на общината в града/селото. След това започваме да пишем същото за следващото село или град.

    19:23 11.12.2025

  • 43 А Ма Рожбо

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Гледай си епруветките, изследвай си бактериите, и не се занимавай с мъжки работи.

    Коментиран от #48

    19:25 11.12.2025

  • 44 Путин

    1 2 Отговор
    Герасимов Где Лукойл?

    Он наш или Американский ?

    19:25 11.12.2025

  • 45 Осведомен

    0 0 Отговор
    Колкото Покровск са го превзели😁 Окупаторите масово се предават навсякъде заради това ,че нямат храна и боеприпаси .

    Коментиран от #51

    19:27 11.12.2025

  • 46 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "А Герасимов":

    Хан Крум е изкоренявал лозя за да не пият толкова много българските алкохолици

    19:27 11.12.2025

  • 47 Намира се до Мариопол

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Комсомолск":

    на укр. е калмиоске. Така, че ти ако си т.п, ние не сме. И даааа, вече е руски. Казва се Комсомолск.

    19:29 11.12.2025

  • 48 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "А Ма Рожбо":

    Какви мъжки работи бре:) светът се тресе ..не знаем дали ще оцелеем изобщо,а ти такова безхаберие ...да си гледаме професионалната работа и да не се интересуваме от огъня който гори наоколо ни.

    19:29 11.12.2025

  • 49 Асен

    0 4 Отговор
    Явно след бутилка водка и до Португалия ще стигнат.

    19:32 11.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Име

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Осведомен":

    Наясно ли си , коя украинска част е с бели ленти? Браво, значи укрите масово се предават. И СНН така лиса и показа тази снимка на предавали се украинци.

    19:36 11.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Артилерист

    2 0 Отговор
    И в Северск руските войски са използвали нова тактика. След мощна огнева (дронове, авиобомби, АРТИЛЕРИЯ) подготовка оцелелите укрозащитници бягат от позициите, които веднага се заемат от руските щурмоваци. При опита на укровойниците да си ги върнат, пришпорени от заградителните отряди, те се натъкват на унищожителен масиран двоен и троен заградителен(цивилните журналисти му казват "баражен") огън на руската АРТИЛЕРИЯ...

    19:36 11.12.2025

  • 54 Моряка

    0 0 Отговор
    То този Герасимов няколко пъти докладва на Путин за превземането на Покровск.Ако беше Сталин на мястото на Путин,Герасимов отдавна нямаше да е Герасимов.И Украйна отново щеше да е Новорусия.Някои Азовци можеше и да достигнат до Колима,но от там никой не се е върнал жив.Но какво да правим,след като Путин излезе такъв хуманист.

    19:39 11.12.2025

Новини по държави:
