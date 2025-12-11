Путин увери Мадуро в подкрепата си, докато Тръмп засилва натиска върху Венецуела

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщи „Ройтерс“. Според Кремъл Путин отново е уверил Мадуро в „подкрепата си за политиката на венецуелското правителство, насочена към защита на националните интереси и суверенитета в условията на засилен външен натиск“, предава News.bg.

Паралелно с това президентът на Беларус Александър Лукашенко се срещна за втори път с посланика на Венецуела в Москва - Хесус Рафаел Саласар Веласкес. По време на първата им среща Лукашенко заяви, че Мадуро е винаги добре дошъл в Беларус. Сега беларуският лидер напомни, че двете страни вече са се договорили да „координират определени въпроси“ с Каракас.

„Уговорихме се, че след като бъдат решени някои въпроси, ще намерите време да се върнете при мен за нова среща, за да вземем необходимите решения в рамките на нашите компетенции. И при нужда ще включим и президента на Венецуела“, посочи Лукашенко.

Активизирането на контактите между Москва, Минск и Каракас съвпада с усилване на натиска от страна на американския президент Доналд Тръмп. Вашингтон не признава Мадуро, който управлява от 2013 г., за законен държавен глава. Миналогодишните избори, които той спечели, бяха определени от САЩ като манипулирани, а независими наблюдатели твърдят, че опозицията е постигнала убедителна победа.

По-рано през седмицата Тръмп заяви, че „дните на Мадуро са преброени“, като отказа да коментира дали би разгледал опцията за изпращане на американски войски във Венецуела.