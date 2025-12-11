Новини
Путин увери Мадуро в подкрепата си, докато Тръмп засилва натиска върху Венецуела

11 Декември, 2025 21:26 1 246 41

Разговорите между Москва, Минск и Каракас се активизират на фона на нарастващо американско противопоставяне

Путин увери Мадуро в подкрепата си, докато Тръмп засилва натиска върху Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщи „Ройтерс“. Според Кремъл Путин отново е уверил Мадуро в „подкрепата си за политиката на венецуелското правителство, насочена към защита на националните интереси и суверенитета в условията на засилен външен натиск“, предава News.bg.

Паралелно с това президентът на Беларус Александър Лукашенко се срещна за втори път с посланика на Венецуела в Москва - Хесус Рафаел Саласар Веласкес. По време на първата им среща Лукашенко заяви, че Мадуро е винаги добре дошъл в Беларус. Сега беларуският лидер напомни, че двете страни вече са се договорили да „координират определени въпроси“ с Каракас.

„Уговорихме се, че след като бъдат решени някои въпроси, ще намерите време да се върнете при мен за нова среща, за да вземем необходимите решения в рамките на нашите компетенции. И при нужда ще включим и президента на Венецуела“, посочи Лукашенко.

Активизирането на контактите между Москва, Минск и Каракас съвпада с усилване на натиска от страна на американския президент Доналд Тръмп. Вашингтон не признава Мадуро, който управлява от 2013 г., за законен държавен глава. Миналогодишните избори, които той спечели, бяха определени от САЩ като манипулирани, а независими наблюдатели твърдят, че опозицията е постигнала убедителна победа.

По-рано през седмицата Тръмп заяви, че „дните на Мадуро са преброени“, като отказа да коментира дали би разгледал опцията за изпращане на американски войски във Венецуела.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Отец Дионисий

    11 6 Отговор
    Господ да ги пази!Амин!

    21:27 11.12.2025

  • 2 китайски балон

    25 1 Отговор
    БайДончо им гепи днес цял танкер с петрол на венецуелците, а тук ни лук яли ни мирисали "журналистите"!?

    Коментиран от #8

    21:29 11.12.2025

  • 3 Гей БГта 🇧🇬🏳️‍🌈

    4 4 Отговор
    Ще направя качествена старческа свиpка на мъж, за пари.

    Бургас. Пламен

    Коментиран от #24, #26

    21:30 11.12.2025

  • 4 Путлеристан

    9 21 Отговор
    Венецуелските нарко банди и обикновени крадци които заляха Щатите, някой от които пуснати на свобода само при условие да отидат в Щатите определено са настроили администрацията да вземе мерки. Няма от какво да се притеснява мъдуро ще има гарсониера съседство на Асад в раша

    Коментиран от #9, #10, #16, #31

    21:31 11.12.2025

  • 5 БГ ПУЯК

    14 7 Отговор
    Грубо от месец се говори че два руски разрушителя са на котва някъде във венецуески води, дори американците го коментират, че е онкрито предизвикателство към САЩ, в стил карибската криза. Обаче родните праведни медии мълчат.

    21:32 11.12.2025

  • 6 Мда-даааааа

    3 9 Отговор
    Путин ще му го/ги крепи на Мадуро.

    21:33 11.12.2025

  • 7 Сатана Z

    19 4 Отговор
    2.3 милиона въоръжени Венецуелски доброволци очакват американската морска пехота да навлезе в джунглите, откъдето няма излазАне!

    Коментиран от #13

    21:34 11.12.2025

  • 8 име

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "китайски балон":

    Ами, като не могат да им краднат направо нефта от сондажите, остава им да го крадат кога го натоварят на танкери.

    Коментиран от #20

    21:35 11.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Икономист

    12 1 Отговор
    Америте вместо петрола на Венесуелльа в случая ще получат на Мадуро ма ..рите 😂😂😂.

    Коментиран от #18

    21:37 11.12.2025

  • 13 Стана ми зет

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Да си чакат 🤩🍌 през това време въздушните сили ще си вършат работата както и корабите от морето 💥🤑

    21:38 11.12.2025

  • 14 бако

    3 5 Отговор
    Ботокса така помогна и на президента на Сирия,Само , че вече прибра златото на народа на Венесуела

    21:39 11.12.2025

  • 15 В В.П.

    14 0 Отговор
    До там стигат САЩ и доню ,да откраднат един шлеп с петрол..Ахахаха ..Тия са сомалийски пирати..

    21:39 11.12.2025

  • 16 Лука

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путлеристан":

    Тибоо ! Тихо ,смрррр ∆ уеkkk ,не си изобщо компетентен по въпроса !

    21:40 11.12.2025

  • 17 В В.П.

    8 0 Отговор
    Много се радват окроподлогите ..Доню е последния пирон в ковчега на САЩ...

    21:40 11.12.2025

  • 18 🇺🇲 статуята на свободата

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Икономист":

    Досега не е имало случай когато американската държава е пожелала да смени режим някъде на юг и да не е успяла Не е изключено голяма част от венецуелското население да подкрепи смяна на режима който им носи бедност и корупция. мДуро е шеф на ОПГ с основна дейност трафик на дрог към сащ

    Коментиран от #19

    21:41 11.12.2025

  • 19 Икономист

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "🇺🇲 статуята на свободата":

    А статуята на Фалл Уса искаш ли да целуваш,коте ?

    21:44 11.12.2025

  • 20 Урсула

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Няма начин, трябва да се краде.

    21:44 11.12.2025

  • 21 иван костов

    13 3 Отговор
    Е, вече и на слепите е ясно, БайДончо ще гръмне още няколко рибарски лодки, ще се обяви за победител и ще започне големият бизнес с Русия! Предложенията на Владимир Владимирович са неустоими! Клоуните от ЕС са обречени на съдбата на субсахарска Африка! Глад и мизерия!

    21:45 11.12.2025

  • 22 В В.П.

    12 0 Отговор
    Вероятно ,това е поредния блъф на Доню тъпака..При нападение на Венецуела ще се изложат много..САЩ са елементарни крадци..И никой не обича тия циганя..

    21:46 11.12.2025

  • 23 Асад

    5 2 Отговор
    Асад препоръчва Путин.

    21:46 11.12.2025

  • 24 Свод

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гей БГта 🇧🇬🏳️‍🌈":

    Що, бе? Руснаците свършиха ли?

    21:47 11.12.2025

  • 25 В В.П.

    8 1 Отговор
    Струва ми и се че Доню тъпака се мята като шаран в мрежа ..Блъфира постоянно..и прави тъпи изказвания ..Глупав човек..Последния президент на САЩ..Симпсън позна.

    21:48 11.12.2025

  • 26 Рада Дълбоката , Брюксел .

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гей БГта 🇧🇬🏳️‍🌈":

    Предложението е неустоимо Точка Хващам първият самолет за Бургас точка Нека е свирка+
    точка

    Коментиран от #27, #29

    21:49 11.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Уфф

    7 0 Отговор
    Явно на краварите Виетнам им беше малко!?

    21:54 11.12.2025

  • 29 Гей БГта 🇧🇬🏳️‍🌈

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Рада Дълбоката , Брюксел .":

    срещу допълнително заплащане ще дам в задника.

    Коментиран от #32

    21:54 11.12.2025

  • 30 Хахахаха

    2 3 Отговор
    Копейки, какво подкрепя путлера на хиляди километри разстояние? Каква работа има там?

    Коментиран от #33, #37

    21:56 11.12.2025

  • 31 Цялото

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путлеристан":

    ЦРУ се спонсорира с наркотрафик. Факт!

    21:56 11.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 80 години

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    след 2рата световна в Европа има американски войски. Късогледство комбинирано с къс мозък не са добра комбинация.

    22:00 11.12.2025

  • 34 Фалконети

    1 0 Отговор
    Краварите ще опитат удар като в Иран. Ще ударят ПВО системите , или поне тия за които им е известно . Няма да рискуват сухопътна инвазия.

    22:01 11.12.2025

  • 35 Смехурко

    1 5 Отговор
    Кремълският пациент се превръща в пълна гротеска! Едва се справя с Украйна, пък напира да подкрепя и Венецуела ... само на думи, разбира се! Светът видя какво стана със стратегическия му съюзник Иран, когато Израел и САЩ го наритаха за няколко дни. Смешник!

    Коментиран от #36, #40

    22:09 11.12.2025

  • 36 ха ха ха ....

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Смехурко":

    35 държави ядат сопата в Украйна. Краварите дадоха отбой и сега се пишат миротворци .
    А ти си седнал смешки да разправяш .

    22:13 11.12.2025

  • 37 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Каквато работа имаха американците в Усраина. Каквото повикало, такова се обадило.

    22:22 11.12.2025

  • 38 В В.П.

    2 0 Отговор
    Доверието в САЩ у Англия намалява всеки час..Тия са обикновенни джебчии..Както са били през 16,17,1819ти век..

    22:24 11.12.2025

  • 39 В В.П.

    2 0 Отговор
    Убиха 50 рибата,и плениха един шлеп с петрол.Който може би е китайски...Проблеми ще има бай Доню тъпака..

    22:26 11.12.2025

  • 40 Пyтuоoo

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Смехурко":

    ще крепи.... мagyрu.

    22:32 11.12.2025

  • 41 Зареян поглед в тъмнината

    0 0 Отговор
    Вероятно му е казал, "Душевно съм с теб, но ако мислиш, че аз ще ти пращам оръжие, а ти ще го продаваш, нещата стават платонически" С тези латиноси истинско приятелство трудно се гради.

    22:50 11.12.2025

