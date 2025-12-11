Путин увери Мадуро в подкрепата си, докато Тръмп засилва натиска върху Венецуела

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщи „Ройтерс“. Според Кремъл Путин отново е уверил Мадуро в „подкрепата си за политиката на венецуелското правителство, насочена към защита на националните интереси и суверенитета в условията на засилен външен натиск“, предава News.bg.
Паралелно с това президентът на Беларус Александър Лукашенко се срещна за втори път с посланика на Венецуела в Москва - Хесус Рафаел Саласар Веласкес. По време на първата им среща Лукашенко заяви, че Мадуро е винаги добре дошъл в Беларус. Сега беларуският лидер напомни, че двете страни вече са се договорили да „координират определени въпроси“ с Каракас.
„Уговорихме се, че след като бъдат решени някои въпроси, ще намерите време да се върнете при мен за нова среща, за да вземем необходимите решения в рамките на нашите компетенции. И при нужда ще включим и президента на Венецуела“, посочи Лукашенко.
Активизирането на контактите между Москва, Минск и Каракас съвпада с усилване на натиска от страна на американския президент Доналд Тръмп. Вашингтон не признава Мадуро, който управлява от 2013 г., за законен държавен глава. Миналогодишните избори, които той спечели, бяха определени от САЩ като манипулирани, а независими наблюдатели твърдят, че опозицията е постигнала убедителна победа.
По-рано през седмицата Тръмп заяви, че „дните на Мадуро са преброени“, като отказа да коментира дали би разгледал опцията за изпращане на американски войски във Венецуела.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
21:27 11.12.2025
2 китайски балон
Коментиран от #8
21:29 11.12.2025
3 Гей БГта 🇧🇬🏳️🌈
Бургас. Пламен
Коментиран от #24, #26
21:30 11.12.2025
4 Путлеристан
Коментиран от #9, #10, #16, #31
21:31 11.12.2025
5 БГ ПУЯК
21:32 11.12.2025
6 Мда-даааааа
21:33 11.12.2025
7 Сатана Z
Коментиран от #13
21:34 11.12.2025
8 име
До коментар #2 от "китайски балон":Ами, като не могат да им краднат направо нефта от сондажите, остава им да го крадат кога го натоварят на танкери.
Коментиран от #20
21:35 11.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Икономист
Коментиран от #18
21:37 11.12.2025
13 Стана ми зет
До коментар #7 от "Сатана Z":Да си чакат 🤩🍌 през това време въздушните сили ще си вършат работата както и корабите от морето 💥🤑
21:38 11.12.2025
14 бако
21:39 11.12.2025
15 В В.П.
21:39 11.12.2025
16 Лука
До коментар #4 от "Путлеристан":Тибоо ! Тихо ,смрррр ∆ уеkkk ,не си изобщо компетентен по въпроса !
21:40 11.12.2025
17 В В.П.
21:40 11.12.2025
18 🇺🇲 статуята на свободата
До коментар #12 от "Икономист":Досега не е имало случай когато американската държава е пожелала да смени режим някъде на юг и да не е успяла Не е изключено голяма част от венецуелското население да подкрепи смяна на режима който им носи бедност и корупция. мДуро е шеф на ОПГ с основна дейност трафик на дрог към сащ
Коментиран от #19
21:41 11.12.2025
19 Икономист
До коментар #18 от "🇺🇲 статуята на свободата":А статуята на Фалл Уса искаш ли да целуваш,коте ?
21:44 11.12.2025
20 Урсула
До коментар #8 от "име":Няма начин, трябва да се краде.
21:44 11.12.2025
21 иван костов
21:45 11.12.2025
22 В В.П.
21:46 11.12.2025
23 Асад
21:46 11.12.2025
24 Свод
До коментар #3 от "Гей БГта 🇧🇬🏳️🌈":Що, бе? Руснаците свършиха ли?
21:47 11.12.2025
25 В В.П.
21:48 11.12.2025
26 Рада Дълбоката , Брюксел .
До коментар #3 от "Гей БГта 🇧🇬🏳️🌈":Предложението е неустоимо Точка Хващам първият самолет за Бургас точка Нека е свирка+
точка
Коментиран от #27, #29
21:49 11.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Уфф
21:54 11.12.2025
29 Гей БГта 🇧🇬🏳️🌈
До коментар #26 от "Рада Дълбоката , Брюксел .":срещу допълнително заплащане ще дам в задника.
Коментиран от #32
21:54 11.12.2025
30 Хахахаха
Коментиран от #33, #37
21:56 11.12.2025
31 Цялото
До коментар #4 от "Путлеристан":ЦРУ се спонсорира с наркотрафик. Факт!
21:56 11.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 80 години
До коментар #30 от "Хахахаха":след 2рата световна в Европа има американски войски. Късогледство комбинирано с къс мозък не са добра комбинация.
22:00 11.12.2025
34 Фалконети
22:01 11.12.2025
35 Смехурко
Коментиран от #36, #40
22:09 11.12.2025
36 ха ха ха ....
До коментар #35 от "Смехурко":35 държави ядат сопата в Украйна. Краварите дадоха отбой и сега се пишат миротворци .
А ти си седнал смешки да разправяш .
22:13 11.12.2025
37 Смешник
До коментар #30 от "Хахахаха":Каквато работа имаха американците в Усраина. Каквото повикало, такова се обадило.
22:22 11.12.2025
38 В В.П.
22:24 11.12.2025
39 В В.П.
22:26 11.12.2025
40 Пyтuоoo
До коментар #35 от "Смехурко":ще крепи.... мagyрu.
22:32 11.12.2025
41 Зареян поглед в тъмнината
22:50 11.12.2025