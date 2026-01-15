Новини
Свят »
Япония »
Двете основни опозиционни партии в Япония се обединяват в нова политическа сила

15 Януари, 2026 11:36 524 5

  • япония-
  • опозиционни партии-
  • политическа сила

Обединението цели създаване на общ фронт срещу управляващите партии преди евентуални предсрочни избори

Двете основни опозиционни партии в Япония се обединяват в нова политическа сила - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двете водещи опозиционни партии в Япония - Комейто и Конституционната демократическа партия (КДП) - обявиха, че се сливат в една нова, единна политическа формация, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на лидерите им, предава БТА.

Според агенцията това решение е насочено към създаване на общ фронт срещу управляващите партии, които според КДП и Комейто тласкат страната прекалено надясно. Обединението идва ден след като министър-председателката Санае Такаичи информира ръководството на управляващата партия за плановете си идната седмица да разпусне парламента и да свика предсрочни избори, които могат да се проведат още на 8 февруари.

„Правителството на Такаичи беше съставено след миналогодишните избори, а политическите ѝ решения са предимно с десен уклон“, заяви лидерът на КДП Йошихико Нода пред журналисти. „Това е шанс центристкият лагер да се утвърди като водеща политическа сила“, добави той.

През октомври Комейто прекрати 26-годишното си партньорство с Либерално-демократическата партия (ЛДП) на Такаичи заради скандал, свързан с финансирането на ЛДП. След това либералдемократите създадоха коалиционно правителство с дясната Партия на японското възстановяване, което позволи на Такаичи да стане първата жена министър-председател на страната.

Лидерът на Комейто Тецуо Сайто обяви, че новата партия ще бъде ръководена първоначално от него и Нода като съпредседатели.


Япония
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо поп

    2 0 Отговор
    Опозиционните партии нямало да ядат ориз.

    11:45 15.01.2026

  • 2 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:55 15.01.2026

  • 3 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:55 15.01.2026

  • 4 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:55 15.01.2026

  • 5 Мишел

    0 0 Отговор
    Русия ще ликвидира всички социалистически придобивки в Украйна. Ще я върне в 1917 г., та украинците да си спомнят как е било.

    11:57 15.01.2026

Новини по държави:
