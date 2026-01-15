Двете основни опозиционни партии в Япония се обединяват в нова политическа сила

Двете водещи опозиционни партии в Япония - Комейто и Конституционната демократическа партия (КДП) - обявиха, че се сливат в една нова, единна политическа формация, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на лидерите им, предава БТА.

Според агенцията това решение е насочено към създаване на общ фронт срещу управляващите партии, които според КДП и Комейто тласкат страната прекалено надясно. Обединението идва ден след като министър-председателката Санае Такаичи информира ръководството на управляващата партия за плановете си идната седмица да разпусне парламента и да свика предсрочни избори, които могат да се проведат още на 8 февруари.

„Правителството на Такаичи беше съставено след миналогодишните избори, а политическите ѝ решения са предимно с десен уклон“, заяви лидерът на КДП Йошихико Нода пред журналисти. „Това е шанс центристкият лагер да се утвърди като водеща политическа сила“, добави той.

През октомври Комейто прекрати 26-годишното си партньорство с Либерално-демократическата партия (ЛДП) на Такаичи заради скандал, свързан с финансирането на ЛДП. След това либералдемократите създадоха коалиционно правителство с дясната Партия на японското възстановяване, което позволи на Такаичи да стане първата жена министър-председател на страната.

Лидерът на Комейто Тецуо Сайто обяви, че новата партия ще бъде ръководена първоначално от него и Нода като съпредседатели.