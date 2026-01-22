Стармър: Предстои усилена работа за сигурността в Арктика

Британският премиер Киър Стармър заяви, че са необходими „много усилия и упорита работа“, за да се намерят решения на въпросите, свързани със сигурността в Арктика. Коментарът му идва след като американският президент Доналд Тръмп се отказа от заплахата да наложи мита на европейски държави, които се противопоставиха на идеята му за придобиване на Гренландия, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте рамковото споразумение за Гренландия, договорено с Тръмп, ще изисква съюзниците от Алианса да засилят военното си присъствие и мерките за сигурност в Арктика. Първите конкретни резултати от тези действия се очаква да станат видими още през тази година.

„Добре е, че вчера заплахата от мита срещу Обединеното кралство беше отменена“, заяви Стармър в позиция, разпространена чрез неговия говорител. „Сега можем да съсредоточим усилията си върху намирането на устойчиви решения за подобряване на сигурността в Арктическия регион“, добави той.

Междувременно Доналд Тръмп заяви, че подробностите по бъдещото споразумение на САЩ за Гренландия все още се доуточняват. Ден след като оттегли заплахите за мита и използване на сила за завземане на датска територия, той подчерта, че преговорите продължават. „В момента се работи по детайлите, но по същество става дума за пълен достъп - без край и без времеви ограничения“, каза Тръмп в интервю за телевизия „Фокс“ от Давос, където участва в Световния икономически форум.

От своя страна вицепремиерът на Гренландия Муте Егеде реагира остро, заявявайки, че всякакви опити за отстъпване на територия са „неприемливи“. В публикация във „Фейсбук“ той подчерта, че независимо от оказвания външен натиск, бъдещето на острова не подлежи на преговори. „Това е нашата страна и ние ще определяме нейното бъдеще“, заяви Егеде, цитиран от Франс прес.

Въпреки това Тръмп продължава да настоява, че Съединените щати са получили „всичко, което са искали“ по отношение на Гренландия и то „завинаги“, допълва АФП.