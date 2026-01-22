Новини
Свят »
Великобритания »
Стармър: Предстои усилена работа за сигурността в Арктика

Стармър: Предстои усилена работа за сигурността в Арктика

22 Януари, 2026 15:40 437 6

  • киър стармър-
  • арктика-
  • сигурност

Тръмп оттегли заплахата за мита, но напрежението около Гренландия остава

Стармър: Предстои усилена работа за сигурността в Арктика - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър заяви, че са необходими „много усилия и упорита работа“, за да се намерят решения на въпросите, свързани със сигурността в Арктика. Коментарът му идва след като американският президент Доналд Тръмп се отказа от заплахата да наложи мита на европейски държави, които се противопоставиха на идеята му за придобиване на Гренландия, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте рамковото споразумение за Гренландия, договорено с Тръмп, ще изисква съюзниците от Алианса да засилят военното си присъствие и мерките за сигурност в Арктика. Първите конкретни резултати от тези действия се очаква да станат видими още през тази година.

„Добре е, че вчера заплахата от мита срещу Обединеното кралство беше отменена“, заяви Стармър в позиция, разпространена чрез неговия говорител. „Сега можем да съсредоточим усилията си върху намирането на устойчиви решения за подобряване на сигурността в Арктическия регион“, добави той.

Междувременно Доналд Тръмп заяви, че подробностите по бъдещото споразумение на САЩ за Гренландия все още се доуточняват. Ден след като оттегли заплахите за мита и използване на сила за завземане на датска територия, той подчерта, че преговорите продължават. „В момента се работи по детайлите, но по същество става дума за пълен достъп - без край и без времеви ограничения“, каза Тръмп в интервю за телевизия „Фокс“ от Давос, където участва в Световния икономически форум.

От своя страна вицепремиерът на Гренландия Муте Егеде реагира остро, заявявайки, че всякакви опити за отстъпване на територия са „неприемливи“. В публикация във „Фейсбук“ той подчерта, че независимо от оказвания външен натиск, бъдещето на острова не подлежи на преговори. „Това е нашата страна и ние ще определяме нейното бъдеще“, заяви Егеде, цитиран от Франс прес.

Въпреки това Тръмп продължава да настоява, че Съединените щати са получили „всичко, което са искали“ по отношение на Гренландия и то „завинаги“, допълва АФП.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    4 1 Отговор
    Бойко и Орбан предадоха четата.

    15:41 22.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Тръмп предлага на всеки жител на Гренландия по 2 млн долара да станат щат на САЩ.

    15:42 22.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    МАЙ ЩЕ ТИ РЕЗНАТ КАБЕЛА БАРАБАР С КРАТУНАТА

    15:43 22.01.2026

  • 4 Лелеее

    1 1 Отговор
    Този отказа да се изтеглят английските" части" от Гренландия
    Един човек по свръзките е там от Британия
    Тръмп се..стресна ..

    15:46 22.01.2026

  • 5 Боко

    2 0 Отговор
    Кръвосмешението не прощава👌

    15:50 22.01.2026

  • 6 Доналд Тръмп, Президентът

    2 0 Отговор
    Мисля, че и без индо-пакистанския анклав ще се справим 👍

    15:57 22.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания