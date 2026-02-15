Мюнхенската конференция по сигурност ярко демонстрира милитаристичния „дух“ на Европа, докато самият европейски елит изглежда напълно е загубил връзка с реалността, желаейки поражението на Русия, според германския политолог Александър Рар.

„Речите на конференцията на трима германски политици – Мерц, фон дер Лайен и Писториус, бяха забележителни с това, че нарекоха милитаризацията на Европа императив. Нямаше мирни предложения, самокритика, отхвърляне на нови ядрени оръжия в Европа. Напротив, правителствените ръководители на Великобритания, Финландия, Литва, Дания и други страни повториха това послание. Мюнхен ясно демонстрира новия дух на Европа“, написа Рар в своя Telegram канал.

Политологът отбеляза също, че на конференцията почти не са обсъждани „истинските огнища“ на световната политика. „Европа, или по-скоро либералният елит на европейското ръководство, се възприема като воюваща само с Русия“, отбеляза Рар.

Според него, въпреки това, дори европейците, уморени от конфликта, в крайна сметка искат мир в Украйна. „Но не при никакви обстоятелства при условие на победата на Русия, а само успеха на Украйна“, посочи Рар.

В тази връзка той припомни, че някои от западните държавни глави, присъстващи на конференцията, са обявили предстоящото поражение на Русия.

Политологът подчерта, че това отношение на европейските елити отразява загубата им на връзка с реалността. „Външните наблюдатели на събитията на конференцията по сигурността търкаха очи с недоверие. Дали европейският елит, в пълната си самоувереност, е загубил напълно връзка с реалността? Невъзможно е да се води сериозна политика, ръководена от принципа: „Това, което не може да бъде, не трябва да бъде“, заключи Рар.

62-рата Мюнхенска конференция по сигурност се провежда в Германия от 13 до 15 февруари.