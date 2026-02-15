Мюнхенската конференция по сигурност ярко демонстрира милитаристичния „дух“ на Европа, докато самият европейски елит изглежда напълно е загубил връзка с реалността, желаейки поражението на Русия, според германския политолог Александър Рар.
„Речите на конференцията на трима германски политици – Мерц, фон дер Лайен и Писториус, бяха забележителни с това, че нарекоха милитаризацията на Европа императив. Нямаше мирни предложения, самокритика, отхвърляне на нови ядрени оръжия в Европа. Напротив, правителствените ръководители на Великобритания, Финландия, Литва, Дания и други страни повториха това послание. Мюнхен ясно демонстрира новия дух на Европа“, написа Рар в своя Telegram канал.
Политологът отбеляза също, че на конференцията почти не са обсъждани „истинските огнища“ на световната политика. „Европа, или по-скоро либералният елит на европейското ръководство, се възприема като воюваща само с Русия“, отбеляза Рар.
Според него, въпреки това, дори европейците, уморени от конфликта, в крайна сметка искат мир в Украйна. „Но не при никакви обстоятелства при условие на победата на Русия, а само успеха на Украйна“, посочи Рар.
В тази връзка той припомни, че някои от западните държавни глави, присъстващи на конференцията, са обявили предстоящото поражение на Русия.
Политологът подчерта, че това отношение на европейските елити отразява загубата им на връзка с реалността. „Външните наблюдатели на събитията на конференцията по сигурността търкаха очи с недоверие. Дали европейският елит, в пълната си самоувереност, е загубил напълно връзка с реалността? Невъзможно е да се води сериозна политика, ръководена от принципа: „Това, което не може да бъде, не трябва да бъде“, заключи Рар.
62-рата Мюнхенска конференция по сигурност се провежда в Германия от 13 до 15 февруари.
1 Ташаков
Коментиран от #4
11:58 15.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
11:59 15.02.2026
3 койдазнай
12:00 15.02.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Ташаков":А от КНДР?
12:00 15.02.2026
5 пешо
Коментиран от #14, #21
12:00 15.02.2026
6 Петричката леля
12:01 15.02.2026
7 койдазнай
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Европейският парламент има 720 депутата. Как са гласували 200 срещу 230?!?
Коментиран от #11, #12, #13
12:01 15.02.2026
8 Хаха
12:01 15.02.2026
9 Лопата
12:02 15.02.2026
10 Ха Ха
12:02 15.02.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #7 от "койдазнай":Толкова е кворума.
12:04 15.02.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "койдазнай":В нашия има 240. Как гласуват 110 срещи 90🤔
А и прочети малко за литературния похват "ирония" ❗
12:05 15.02.2026
13 Чак нашите ПП Партията на пе. офилите
До коментар #7 от "койдазнай":гласуваха, че мъж може да роди.
Коментиран от #16
12:05 15.02.2026
14 Оди у Русиа
До коментар #5 от "пешо":На с вторият ден си в окопа да превземаш Купянск.На третият украински дрон ти отнася празната манерка.
12:05 15.02.2026
15 с милена напред
Коментиран от #19
12:06 15.02.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Чак нашите ПП Партията на пе. офилите":БСП също гласуваха за правилното на мъжете да раждат.
Коментиран от #18
12:07 15.02.2026
17 Тревога
Коментиран от #20
12:08 15.02.2026
18 Мима
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Герб също гласуваха, че можели да раждат.
Коментиран от #30
12:09 15.02.2026
19 Мда
До коментар #15 от "с милена напред":В събота и неделя винаги само русофилски статии.
12:09 15.02.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Тревога":Тия планове са на 1000 години.
Коментиран от #25
12:10 15.02.2026
21 Руската пропаганда
До коментар #5 от "пешо":Има за цел глупаците.
12:10 15.02.2026
22 оня с питон.я
12:11 15.02.2026
23 Русия
12:11 15.02.2026
24 стоян георгиев
12:12 15.02.2026
25 Кой е
До коментар #20 от "Последния Софиянец":рускив цар от 1026 година?
Коментиран от #33
12:13 15.02.2026
26 Квартал 95
Коментиран от #29
12:13 15.02.2026
27 И КАТО СЕ СЪБРАХА
12:13 15.02.2026
28 лесно е
12:13 15.02.2026
29 Да де
До коментар #26 от "Квартал 95":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
Коментиран от #32, #36
12:16 15.02.2026
30 Бойко Разбойко
До коментар #18 от "Мима":С Шиши ще имаме три деца -две момчета и едно момиче.
12:17 15.02.2026
31 Нещото
Коментиран от #34
12:17 15.02.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #29 от "Да де":Хубавото на фашизма е че бързо се издига но и бързо пада.
12:17 15.02.2026
33 Княз
До коментар #25 от "Кой е":Ярослав Мъдри, забележи княз на Киевска РУС, не на Киевска УКРА.
Защото украИна няма. Има РУСКА ПОКРАЙНИНА /от където идва името/
12:18 15.02.2026
34 Последния Софиянец
До коментар #31 от "Нещото":Лъжа ли е че ЕС се готви за война с Русия?
12:18 15.02.2026
35 ООрана държава
12:21 15.02.2026
36 Квартал 95
До коментар #29 от "Да де":Какво, нещо хубаво ли ти се случва на теб като унищожават Украйна и украинците и Европа затъва, заради алчността и пороците на група затънали в зависимости "евролидери" и един напълно деградирал Зеленчук..
12:22 15.02.2026
37 Ццц
12:23 15.02.2026
38 И Киев е Руски
12:24 15.02.2026