Мюнхенската конференция по сигурност ясно демонстрира милитаристичния дух на Европа

15 Февруари, 2026 11:55 865 38

Почти не бяха обсъждани „истинските огнища“ на световната политика

Мюнхенската конференция по сигурност ясно демонстрира милитаристичния дух на Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мюнхенската конференция по сигурност ярко демонстрира милитаристичния „дух“ на Европа, докато самият европейски елит изглежда напълно е загубил връзка с реалността, желаейки поражението на Русия, според германския политолог Александър Рар.

„Речите на конференцията на трима германски политици – Мерц, фон дер Лайен и Писториус, бяха забележителни с това, че нарекоха милитаризацията на Европа императив. Нямаше мирни предложения, самокритика, отхвърляне на нови ядрени оръжия в Европа. Напротив, правителствените ръководители на Великобритания, Финландия, Литва, Дания и други страни повториха това послание. Мюнхен ясно демонстрира новия дух на Европа“, написа Рар в своя Telegram канал.

Политологът отбеляза също, че на конференцията почти не са обсъждани „истинските огнища“ на световната политика. „Европа, или по-скоро либералният елит на европейското ръководство, се възприема като воюваща само с Русия“, отбеляза Рар.

Според него, въпреки това, дори европейците, уморени от конфликта, в крайна сметка искат мир в Украйна. „Но не при никакви обстоятелства при условие на победата на Русия, а само успеха на Украйна“, посочи Рар.

В тази връзка той припомни, че някои от западните държавни глави, присъстващи на конференцията, са обявили предстоящото поражение на Русия.

Политологът подчерта, че това отношение на европейските елити отразява загубата им на връзка с реалността. „Външните наблюдатели на събитията на конференцията по сигурността търкаха очи с недоверие. Дали европейският елит, в пълната си самоувереност, е загубил напълно връзка с реалността? Невъзможно е да се води сериозна политика, ръководена от принципа: „Това, което не може да бъде, не трябва да бъде“, заключи Рар.

62-рата Мюнхенска конференция по сигурност се провежда в Германия от 13 до 15 февруари.


  • 1 Ташаков

    8 16 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    Коментиран от #4

    11:58 15.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    В петък 13 ти Европейският парламент с 233 гласа срещу 200 прие правото на мъжете да раждат.Ето такива луди ни управляват в Брюксел.

    Коментиран от #7

    11:59 15.02.2026

  • 3 койдазнай

    3 2 Отговор
    Който няма собствена армия, ще има чужда, която ще решава за него!

    12:00 15.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ташаков":

    А от КНДР?

    12:00 15.02.2026

  • 5 пешо

    16 4 Отговор
    докато тия боклуци са начело на ЕС нищо хубаво не ни чака

    Коментиран от #14, #21

    12:00 15.02.2026

  • 6 Петричката леля

    6 0 Отговор
    На Европа и трябва мир!

    12:01 15.02.2026

  • 7 койдазнай

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Европейският парламент има 720 депутата. Как са гласували 200 срещу 230?!?

    Коментиран от #11, #12, #13

    12:01 15.02.2026

  • 8 Хаха

    8 1 Отговор
    Бойко, ШИШИ , Запрянов искат още заеми да купуват американски противокорабни комплекси за 400млн евро, а ти робе още гласувай да тиквата.

    12:01 15.02.2026

  • 9 Лопата

    7 1 Отговор
    и изриване трябва за тази шайка корумпета.

    12:02 15.02.2026

  • 10 Ха Ха

    4 0 Отговор
    Кой каквото упорито си търси, без оглед на реалностите и нормалността - ще си го получи !

    12:02 15.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Толкова е кворума.

    12:04 15.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    В нашия има 240. Как гласуват 110 срещи 90🤔

    А и прочети малко за литературния похват "ирония" ❗

    12:05 15.02.2026

  • 13 Чак нашите ПП Партията на пе. офилите

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    гласуваха, че мъж може да роди.

    Коментиран от #16

    12:05 15.02.2026

  • 14 Оди у Русиа

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    На с вторият ден си в окопа да превземаш Купянск.На третият украински дрон ти отнася празната манерка.

    12:05 15.02.2026

  • 15 с милена напред

    5 7 Отговор
    Миленче,страхотна си!Пак изнамери антиевропейско говорене и пак в неделя.

    Коментиран от #19

    12:06 15.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Чак нашите ПП Партията на пе. офилите":

    БСП също гласуваха за правилното на мъжете да раждат.

    Коментиран от #18

    12:07 15.02.2026

  • 17 Тревога

    2 10 Отговор
    Правят планове за поделяне на Русия!А Китай вече е взел Байкал!

    Коментиран от #20

    12:08 15.02.2026

  • 18 Мима

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Герб също гласуваха, че можели да раждат.

    Коментиран от #30

    12:09 15.02.2026

  • 19 Мда

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "с милена напред":

    В събота и неделя винаги само русофилски статии.

    12:09 15.02.2026

  • 20 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Тревога":

    Тия планове са на 1000 години.

    Коментиран от #25

    12:10 15.02.2026

  • 21 Руската пропаганда

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Има за цел глупаците.

    12:10 15.02.2026

  • 22 оня с питон.я

    8 2 Отговор
    Еврофашагите пак ще ядат як пердах от Мечока. Този път по епилираните дупета.

    12:11 15.02.2026

  • 23 Русия

    5 4 Отговор
    от всякъде заобиколена от врагове се бори за оцеляването си!Недостигат Орешници!

    12:11 15.02.2026

  • 24 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    Най-вече ФАШИСТКИЯ ДУХ

    12:12 15.02.2026

  • 25 Кой е

    0 5 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    рускив цар от 1026 година?

    Коментиран от #33

    12:13 15.02.2026

  • 26 Квартал 95

    5 1 Отговор
    "Не слушай Дядо Поп какво говори, гледай го какво прави".. Колкото и да се перчат и насъскват срещу Русия "европейските лидери" по между си и те и Зеленото изтекоха в канала. И те го знаят. За радост и успокоение на нормалните европейци и украинците.

    Коментиран от #29

    12:13 15.02.2026

  • 27 И КАТО СЕ СЪБРАХА

    4 2 Отговор
    Какво решиха? Или пак съм показаха колко са фалшиви.

    12:13 15.02.2026

  • 28 лесно е

    1 5 Отговор
    Москва си прибира орките в русийката и няма да има милитаристична Европа. Лесно е.

    12:13 15.02.2026

  • 29 Да де

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Квартал 95":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    Коментиран от #32, #36

    12:16 15.02.2026

  • 30 Бойко Разбойко

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мима":

    С Шиши ще имаме три деца -две момчета и едно момиче.

    12:17 15.02.2026

  • 31 Нещото

    0 4 Отговор
    Авторката е пропита с руска закваска. Всички нейни статии са явни лъжи. Да добавя и че коментарите по този повод се трият постоянно.

    Коментиран от #34

    12:17 15.02.2026

  • 32 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да де":

    Хубавото на фашизма е че бързо се издига но и бързо пада.

    12:17 15.02.2026

  • 33 Княз

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кой е":

    Ярослав Мъдри, забележи княз на Киевска РУС, не на Киевска УКРА.
    Защото украИна няма. Има РУСКА ПОКРАЙНИНА /от където идва името/

    12:18 15.02.2026

  • 34 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Нещото":

    Лъжа ли е че ЕС се готви за война с Русия?

    12:18 15.02.2026

  • 35 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Абе ония старец бай дън подкукороса зелко че ще печелят войната и сега само ние плащаме за това "спечелване" американчетата само захлебват от оръжия

    12:21 15.02.2026

  • 36 Квартал 95

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да де":

    Какво, нещо хубаво ли ти се случва на теб като унищожават Украйна и украинците и Европа затъва, заради алчността и пороците на група затънали в зависимости "евролидери" и един напълно деградирал Зеленчук..

    12:22 15.02.2026

  • 37 Ццц

    0 0 Отговор
    Така наречения "елит" са едни изпразнени от съдържание кратуни, тиквеници и блейки, които са закърмени със злоба към Русия от СС дядовците си. Толкова много вярваха, че са подготвили всичко, че Русия да падне и толкова доволно изненадани останаха. Урсула Фон дер Лайън е един идьот в рокля, назначена от незнайно кой. Но съдейки по основната й дейност на търговски представител на американските оръжейни концерни, чието политическо представителство е демократическата партия, излъчила онова изхабено чучало Байдън за президент, то фон Галфон е европейският им представител. Никой европеец не е гласувал за нея нали? Който желае може да провери с изключение на двамата Буш колко републиканци са започвали военни авантюри и колко демократи. Който желае може да провери и кои американски клъстери от концерни инвестираха стотици милиарди в Украйна и то точно в Източна Украйна, вече Новорусия. И от там да си направи изводи за причините за войната, за ролята на киевския клоун, как се посрещаше от Байдън и как от Тръмп, за ролята на Урсул, пчеличката Кая, бивша представителка на естонските свободни професии (к!), изобщо за европейските военолюбци. Един идьот вече стартира война на кредит срещу най-голямата страна в света, с огромни залежи на природни богатства. Сега втори идьоти се канят на Русия, макар да знаят, че военните складове са празни и Европа няма мощности и ресурс да си ги напълни сама. Разчитат на САЩ и се заяждат, виждайки че нямат подкрепата, на която разчитат

    12:23 15.02.2026

  • 38 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Не императив а става дума за аператив Голям смях

    12:24 15.02.2026

