Хиляди протестираха на Острова срещу настаняването на стотици мигранти във военен лагер

Във Великобритания хиляди хора се събраха пред тренировъчен център на армията в Източен Съсекс, за да протестират срещу решението на правителството да настани там 540 мъже, търсещи убежище.

Местни жители проведоха шествие към военния тренировъчен лагер "Кроубъроу" за 12-и пореден уикенд. Те развяваха британски знамена и скандираха "Искаме лейбъристите да си тръгнат", докато траеше настаняването на първите мигранти.

Протестът се състоя ден след като полицията в Съсекс съобщи, че трима протестиращи са били арестувани за "агресивно" поведение. От силите на реда заявиха, че на последния протест в неделя, в който участваха около 1 800 души, не са извършени арести.

Шествието беше в отговор на плановете на Министерството на вътрешните работи, които предвиждат използването на военния лагер в Кроубъро като част от по-широка стратегия за спиране на настаняването на търсещи убежище в хотели. Доброволческа група, наречена "Щит Кроубъро", която се определя като неполитическа, заяви, че завежда съдебно дело срещу обявеното от правителството, което "заплашва" градчето.

Вътрешното министерство съобщи, че бившият тренировъчен полигон, който е на километър и половина от центъра на Кроубъро, е бил използван преди това за настаняване на афганистански семейства, евакуирани по време на изтеглянето от Кабул през 2021 г.

400 хотела са приютявали търсещи убежище по време на последното правителство, на цена от 9 милиона паунда на ден, като почти половината от тях продължават да бъдат ползвани за тази цел.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че "разбира силата на чувствата на местните, но също така вярва, че е абсолютно необходимо настаняването на мигранти по хотелите да бъде прекратено".