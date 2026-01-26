Новини
Свят »
Сирия »
Анкара: Дамаск ще загуби международна подкрепа, ако наруши четирите основни принципа, определени от съседите

26 Януари, 2026 06:31, обновена 26 Януари, 2026 06:37 799 0

  • хакан фидан-
  • сирия-
  • турция

Предупреждението отправи турският външен министър Хакан Фидан

Анкара: Дамаск ще загуби международна подкрепа, ако наруши четирите основни принципа, определени от съседите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако Сирия наруши четирите основни принципа, определени от страните от региона като ключови, сирийското правителство ще загуби международна подкрепа, заяви турският външен министър Хакан Фидан.

Фидан припомни, че след като бившият сирийски президент Башар Асад напусна страната, страните от региона са се срещнали с европейски и американски представители през първата седмица. Те са очертали какво „искат да видят от всяко правителство в Дамаск“ и са определили четири приоритета.

„Липсата на заплахи за съседните страни, липсата на сътрудничество с терористични организации, липсата на преследване на малцинства и други етнически и религиозни групи, както и териториалната цялост и единство на страната. Това са четирите основни точки, които всеки би искал да види“, каза той в разговор с телевизионен водещ.

Страните от региона предадоха тези четири принципа на сирийското правителство, уточни външният министър.

„Ако можете да осигурите това, всички ще ви подкрепят.“ „Ако се провалите или се противопоставите на тези принципи, хората ще спрат да ви подкрепят и ще започнат да действат срещу вас“, подчерта Фидан.

Според него, временният президент на Сирия Ахмед ал-Шараа е „разумен човек“. Фидан уточни, че той е приел всички условия.

В началото на декември 2024 г. режимът на Башар ал-Асад в Сирия се срина. Семейната династия, която управляваше страната над 50 години, загуби властта само за 12 дни след офанзива на бунтовниците от групировката Хаят Тахрир ал-Шам.

Ахмед ал-Шараа (преди известен като Абу Мохамед ал-Джулани), ръководител на Хаят Тахрир ал-Шам, стана новият временен лидер на Сирия.

В края на март той разкри състава на новото правителство на страната и го нарече „правителство на съзиданието и промяната“.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новини по държави:
