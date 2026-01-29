Новини
Свят »
Венецуела »
Остри задочни нападки между властта и опозицията във Венецуела

29 Януари, 2026 09:44, обновена 29 Януари, 2026 09:45 438 1

  • венецуела-
  • властта-
  • опозиция-
  • делси родригес-
  • мария корина мачадо-
  • нападки

Делси Родригес и Мария Корина Мачадо си размениха обвинения от Каракас и Вашингтон

Остри задочни нападки между властта и опозицията във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Временният президент на Венецуела Делси Родригес и опозиционният лидер, носител на Нобелова награда за мир, Мария Корина Мачадо влязоха в задочен словесен сблъсък, съобщават DPA и AFP, предава News.bg.

По време на официална церемония в Каракас, на която полицията и армията положиха клетва за вярност към нея, Родригес отправи остри думи към представители на опозицията, които по думите ѝ залагат на „екстремизъм“. Без да назовава пряко Мачадо, тя призова онези, които подкрепят радикални действия, да останат във Вашингтон, а тези, които обичат Венецуела, да се върнат в страната. Родригес осъди всякакви опити за насърчаване на агресия срещу народа и подчерта, че подобни действия нямат място в бъдещето на страната.

От своя страна Мария Корина Мачадо, която се намира във Вашингтон, изрази подкрепа за действията на САЩ, свързани със задържането на президента Николас Мадуро на 3 януари. След среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио тя отправи остри критики към новото управление във Венецуела, заявявайки, че режимът е съставен от „престъпници“ и че Делси Родригес не се ползва с обществено доверие.

Мачадо подчерта, че ще продължи да работи за дълбока и реална промяна в страната, без представители на досегашната власт да запазят позиции в управлението. Запитана дали би приела съвместно управление с Родригес, тя отговори отрицателно, като заяви, че целта ѝ не е формална промяна, а истински политически преход, който да не остави властта в ръцете на същите елити, за сметка на гражданите.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 миротвореца

    2 1 Отговор
    забравихте ли, че аз съм носител на нобела за мОр

    09:54 29.01.2026