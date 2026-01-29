Новини
Свят »
Белгия »
Белгия все още не признава Палестина заради присъствието на "Хамас"

Белгия все още не признава Палестина заради присъствието на "Хамас"

29 Януари, 2026 11:49 417 1

  • белгия-
  • газа-
  • палестина-
  • хамас

Външният министър Максим Прево посочи, че освобождаването на заложниците е изпълнено, но палестинската групировка остава на власт

Белгия все още не признава Палестина заради присъствието на "Хамас" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия все още не е готова да признае официално Палестина, тъй като не са изпълнени всички предварително договорени условия, съобщи външният министър Максим Прево, цитиран от агенция Белга, предава БТА.

Прево потвърди, че палестинската групировка "Хамас" е освободила израелските заложници, но отбеляза, че тя продължава да контролира палестинските територии.

След продължили седмици дебати миналата година федералното правителство на Белгия се съгласи по принцип да признае Палестина след края на войната в Газа. Тогава бе уточнено, че признаването ще бъде обвързано с изпълнението на две условия: освобождаване на всички заложници и отстраняване на "Хамас" от властта. Докато първото условие вече е изпълнено, второто остава неизпълнено, уточни Прево.

Министърът добави, че новите органи, създадени в рамките на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, включително предложеното управление на Газа, все още не са елиминирали влиянието на "Хамас". Той посочи, че е твърде рано да се очакват конкретни резултати, а Белгия изпитва съмнения относно легитимността на предложените структури, които не са признати от редица европейски държави.

Премиерът Барт де Вевер подкрепи позицията на правителството в парламента, като отбеляза, че е разумно да се изчака развитието на ситуацията. Ако напредъкът продължи, Белгия може да пристъпи към поетапно изпълнение на ангажимента си за признаване на Палестина.

През септември 2025 г. страната се присъедини към групата държави, които политически признаха палестинска държава в рамките на Общото събрание на ООН. Тогава Де Вевер подчерта, че признаването не бива да се възприема като "награда за "Хамас" и посочи хуманитарната криза в Газа и продължаващото разширяване на израелските селища на Западния бряг като основни пречки пред постигането на мир.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания