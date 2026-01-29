Белгия все още не признава Палестина заради присъствието на "Хамас"

Белгия все още не е готова да признае официално Палестина, тъй като не са изпълнени всички предварително договорени условия, съобщи външният министър Максим Прево, цитиран от агенция Белга, предава БТА.

Прево потвърди, че палестинската групировка "Хамас" е освободила израелските заложници, но отбеляза, че тя продължава да контролира палестинските територии.

След продължили седмици дебати миналата година федералното правителство на Белгия се съгласи по принцип да признае Палестина след края на войната в Газа. Тогава бе уточнено, че признаването ще бъде обвързано с изпълнението на две условия: освобождаване на всички заложници и отстраняване на "Хамас" от властта. Докато първото условие вече е изпълнено, второто остава неизпълнено, уточни Прево.

Министърът добави, че новите органи, създадени в рамките на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, включително предложеното управление на Газа, все още не са елиминирали влиянието на "Хамас". Той посочи, че е твърде рано да се очакват конкретни резултати, а Белгия изпитва съмнения относно легитимността на предложените структури, които не са признати от редица европейски държави.

Премиерът Барт де Вевер подкрепи позицията на правителството в парламента, като отбеляза, че е разумно да се изчака развитието на ситуацията. Ако напредъкът продължи, Белгия може да пристъпи към поетапно изпълнение на ангажимента си за признаване на Палестина.

През септември 2025 г. страната се присъедини към групата държави, които политически признаха палестинска държава в рамките на Общото събрание на ООН. Тогава Де Вевер подчерта, че признаването не бива да се възприема като "награда за "Хамас" и посочи хуманитарната криза в Газа и продължаващото разширяване на израелските селища на Западния бряг като основни пречки пред постигането на мир.