Контрабандни балони от Беларус навлязоха в полското въздушно пространство

Полската армия съобщи, че късно снощи няколко въздушни обекта, идващи откъм Беларус, са навлезли в полското въздушно пространство, което е довело до временно ограничаване на гражданските полети в райони близо до полско-беларуската граница, предаде ДПА, цитирана от БТА.

От въоръжените сили подчертаха, че не е имало опасност за националната сигурност на страната.

Полската гранична охрана написа в социалната мрежа „Екс“, че първоначалните проверки показват, че става въпрос за контрабандистки балони, които обикновено се използват за нелегален пренос на цигари от Беларус.

Според Генералното командване на въоръжените сили анализът на траекторията и скоростта на обектите показва, че те най-вероятно са били отнесени от вятъра.

Полша, която е член на ЕС и НАТО, поддържа напрегнати отношения с Беларус от години. Авторитарната държава е близък съюзник на Русия, а Варшава и Брюксел обвиняват президента Александър Лукашенко, че съзнателно насочва мигранти от кризисни региони към външната граница на ЕС като средство за натиск върху Запада.

От средата на 2022 г. Полша изгради по границата си с Беларус 5,5-метрова ограда и въведе система за електронно наблюдение.

Подобни инциденти бяха регистрирани и в Литва, където в края на миналата година увеличен брой метеорологични балони от Беларус навлязоха във въздушното пространство на страната, което доведе до временно затваряне на летището във Вилнюс на няколко пъти.