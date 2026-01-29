Новини
Контрабандни балони от Беларус навлязоха в полското въздушно пространство

29 Януари, 2026 15:54 526 14

Временно бяха ограничени гражданските полети край границата, но властите увериха, че няма заплаха за сигурността

Контрабандни балони от Беларус навлязоха в полското въздушно пространство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полската армия съобщи, че късно снощи няколко въздушни обекта, идващи откъм Беларус, са навлезли в полското въздушно пространство, което е довело до временно ограничаване на гражданските полети в райони близо до полско-беларуската граница, предаде ДПА, цитирана от БТА.

От въоръжените сили подчертаха, че не е имало опасност за националната сигурност на страната.

Полската гранична охрана написа в социалната мрежа „Екс“, че първоначалните проверки показват, че става въпрос за контрабандистки балони, които обикновено се използват за нелегален пренос на цигари от Беларус.

Според Генералното командване на въоръжените сили анализът на траекторията и скоростта на обектите показва, че те най-вероятно са били отнесени от вятъра.

Полша, която е член на ЕС и НАТО, поддържа напрегнати отношения с Беларус от години. Авторитарната държава е близък съюзник на Русия, а Варшава и Брюксел обвиняват президента Александър Лукашенко, че съзнателно насочва мигранти от кризисни региони към външната граница на ЕС като средство за натиск върху Запада.

От средата на 2022 г. Полша изгради по границата си с Беларус 5,5-метрова ограда и въведе система за електронно наблюдение.

Подобни инциденти бяха регистрирани и в Литва, където в края на миналата година увеличен брой метеорологични балони от Беларус навлязоха във въздушното пространство на страната, което доведе до временно затваряне на летището във Вилнюс на няколко пъти.


Беларус
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха

    4 1 Отговор
    Да вдигат изтребителите!

    Коментиран от #10

    15:58 29.01.2026

  • 2 Хахаха

    5 0 Отговор
    Ох, на полша и правят психоатаки чрез просксито беларус

    16:01 29.01.2026

  • 3 123

    6 1 Отговор
    сигурно ли е, че не са дронове насочени към варшава, или емигриращи пеликани или лебеди.

    Коментиран от #5

    16:04 29.01.2026

  • 4 татунчо 🍌

    5 0 Отговор
    Поредното бла - бла , този път от Елката ....Очаквах да е от Мара , ама не би ...

    Коментиран от #12

    16:05 29.01.2026

  • 5 Фека...

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "123":

    ...лий:))

    16:06 29.01.2026

  • 6 хехе

    3 1 Отговор
    балони с хипер цигари ужас.

    16:08 29.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор
    1981г така в Румъния се продаваха българските БТ, Стюардеса и Арда - сополиви черномази румънчета тичаха подир българските влакове и се молеха за папироска. 50г по-късно в Белорус и Русия ситуацията е същата, черномазите тоже 😁👍

    16:11 29.01.2026

  • 8 балони капещи напалм трябва

    1 1 Отговор
    А не контрабандни балони

    16:14 29.01.2026

  • 9 Това е добре

    1 0 Отговор
    нелегален пренос на цигари с балони

    16:15 29.01.2026

  • 10 Kaлпазанин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ха ха ха":

    На тези им трябва един евреин за президент ,че укрите приключиха

    16:15 29.01.2026

  • 11 Ехеее

    1 4 Отговор
    Не само Раша гладува, Беларус тоже, даже и балони за контрабанда на цигари са измислили 😆

    Коментиран от #14

    16:16 29.01.2026

  • 12 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "татунчо 🍌":

    T@@@@@ m@@@ счупи тъпомера за годината ,с най невижданото заглавие досега ,по горе ,как не ги е срам още да и плащат и държат на работа

    16:17 29.01.2026

  • 13 Иван

    2 0 Отговор
    Ще отвличат Шикорски.

    16:22 29.01.2026

  • 14 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ехеее":

    Ядрени оръжия за Иран.

    16:23 29.01.2026

