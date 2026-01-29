Новини
Япония е блокирана от тежка снежна буря по крайбрежието на Японско море

29 Януари, 2026 16:56 492 1

Метеорологичните служби предупреждават за опасни условия на пътищата, лавини и прекъсвания на електрозахранването

Япония е блокирана от тежка снежна буря по крайбрежието на Японско море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Метеорологичните служби на Япония издадоха предупреждения за силни снеговалежи по крайбрежието на Японско море, обхващащи западните и северните райони на страната, като явленията се очаква да продължат до петък, съобщава Euronews, предава Фокус.

Тежката буря вече предизвика сериозни затруднения в движението, тъй като непрекъснатите снеговалежи създават опасни условия по пътищата.

В област Ниигата, община Цунан, са паднали 21 см сняг за шест часа, а в района Татами, Фукушима, са отчетени 16 см за същия период. Общата снежна покривка достига 264 см в части от Ниигата и 150 см в град Аомори.

Прогнозите сочат, че по-студените въздушни маси ще засилят явленията в Тохоку, както и в западната и източната част на страната. В някои райони се очаква да паднат до 70 см нов сняг в рамките на 24 часа.

Компетентните служби предупреждават за затруднения в транспорта, повишен риск от лавини и възможни прекъсвания на електрозахранването. Гражданите са призовани да избягват ненужни пътувания и да следват инструкциите за безопасност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не бе

    3 0 Отговор
    има грешка. Според Давос и тези "умни зелени", земята силно се затопля и сме щели да умрем от жеги?
    А и в САЩ яки снегове, едвам оцеляват, много починали от бедните, които остават нощем на улицата... Ама ето, тука в ЕС ни плашат с киматичните промени!

    17:09 29.01.2026

