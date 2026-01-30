Русия продаде летище „Домодедово“ на компания, свързана с „Шереметиево“, на половин цена

Русия е продала едно от най-големите и най-модерни летища в страната - московското „Домодедово“ - на дъщерна компания на друго столично летище, „Шереметиево“, за 66 млрд. рубли (около 869 млн. долара). Това показват данни от руската държавна платформа за търговия с активи, публикувани в четвъртък, предава News.bg.

Продажбата е втори опит за реализация на летището, което беше национализирано през юни 2025 г. по искане на Главната прокуратура - пореден случай от серията конфискации на стратегически активи в Русия.

Първият търг, проведен на 20 януари със стартова цена от 132,3 млрд. рубли, се провали, след като единственият кандидат беше дисквалифициран. При втория търг правилата позволиха наддаване под първоначално определената цена.

Единственият участник - компанията „Перспектива“, която е изцяло собственост на „Шереметиево“ - спечели търга с оферта от 66,13 млрд. рубли. Това е минимално допустимата цена според правилата на аукциона, сочат руски корпоративни документи и информация от държавната платформа за търговия с държавна собственост.

Главният изпълнителен директор на „Шереметиево“ Михаил Василенко заяви миналата седмица пред руски медии, че „Домодедово“ се нуждае от сериозни инвестиции, има дълг от около 75 млрд. рубли и в момента работи на загуба.

Мажоритарният дял в Международното летище „Шереметиево“ - най-голямото летище в Русия - се държи от руска компания, регистрирана в Калининградска област. Нейната собственост не е публична. До декември 2022 г. тя е била притежавана от бизнесмена Аркадий Ротенберг, близък съратник на руския президент Владимир Путин, и негови партньори.