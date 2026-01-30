Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия продаде летище „Домодедово“ на компания, свързана с „Шереметиево“, на половин цена

30 Януари, 2026 08:40 745 15

  • домодедово-
  • летище-
  • русия-
  • москва

Национализираното московско летище беше придобито за 66 млрд. рубли след неуспешен първи търг

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е продала едно от най-големите и най-модерни летища в страната - московското „Домодедово“ - на дъщерна компания на друго столично летище, „Шереметиево“, за 66 млрд. рубли (около 869 млн. долара). Това показват данни от руската държавна платформа за търговия с активи, публикувани в четвъртък, предава News.bg.

Продажбата е втори опит за реализация на летището, което беше национализирано през юни 2025 г. по искане на Главната прокуратура - пореден случай от серията конфискации на стратегически активи в Русия.

Първият търг, проведен на 20 януари със стартова цена от 132,3 млрд. рубли, се провали, след като единственият кандидат беше дисквалифициран. При втория търг правилата позволиха наддаване под първоначално определената цена.

Единственият участник - компанията „Перспектива“, която е изцяло собственост на „Шереметиево“ - спечели търга с оферта от 66,13 млрд. рубли. Това е минимално допустимата цена според правилата на аукциона, сочат руски корпоративни документи и информация от държавната платформа за търговия с държавна собственост.

Главният изпълнителен директор на „Шереметиево“ Михаил Василенко заяви миналата седмица пред руски медии, че „Домодедово“ се нуждае от сериозни инвестиции, има дълг от около 75 млрд. рубли и в момента работи на загуба.

Мажоритарният дял в Международното летище „Шереметиево“ - най-голямото летище в Русия - се държи от руска компания, регистрирана в Калининградска област. Нейната собственост не е публична. До декември 2022 г. тя е била притежавана от бизнесмена Аркадий Ротенберг, близък съратник на руския президент Владимир Путин, и негови партньори.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "мъко мисирска":

    миши .не говори така за елито .дъщеря ми е все пак ...

    08:53 30.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Работи на загуба, защото

    3 6 Отговор
    руснаците вече никъде не ги искат!

    Коментиран от #15

    09:01 30.01.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    2 5 Отговор
    Диктатора Главнокоманващ на Руските орки Владимир Путин ,
    продал летище Домодевево на себе си!!!

    09:03 30.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мъко мисирска-няма даТРИЕШей!

    4 0 Отговор
    мъко мисирска русия може да прави каквото си иска а вие ходете в канцеларията на милен да му надуета кавала че иначе няма заплати

    09:08 30.01.2026

  • 11 Някой

    2 1 Отговор
    Вместо да ни занимавате с подобни пасквили беше добре да публикувате анализ на съглашението между ЕС и Индия и последиците, които то ще има за Европа и в частност България. И кого всъщност обслужва то. Ама истински анализ, а не политкоректен.

    09:09 30.01.2026

  • 12 Путлер разпродава Русия

    0 3 Отговор
    на евреите, понеже свърши парите за войната.

    Всичките му приятели са евреи.
    Колко му е комисионната само те знаят?!

    09:09 30.01.2026

  • 13 66 млрд. рубли

    1 0 Отговор
    грешно са ги изчислили.Някъде към 100-150 евро са

    09:13 30.01.2026

  • 14 Москва Одеса

    2 1 Отговор
    Владимир Висоцки
    Руснаците летят само вътрешни полети
    За да са печеливши летищата руснаците трябваше да са 500-600 милиона население

    09:14 30.01.2026

  • 15 Очевидец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Работи на загуба, защото":

    Странни неща се случват, в Империята на злото!!!
    Путин съсипа държавата си и унижи Руските граждани ,до ниво " Северно- Корейски, васали" и "Китайски боляри"!!!!

    09:19 30.01.2026

