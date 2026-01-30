Русия продаде летище „Домодедово“ на компания, свързана с „Шереметиево“, на половин цена

Русия е продала едно от най-големите и най-модерни летища в страната - московското „Домодедово“ - на дъщерна компания на друго столично летище, „Шереметиево“, за 66 млрд. рубли (около 869 млн. долара). Това показват данни от руската държавна платформа за търговия с активи, публикувани в четвъртък, предава News.bg.
Продажбата е втори опит за реализация на летището, което беше национализирано през юни 2025 г. по искане на Главната прокуратура - пореден случай от серията конфискации на стратегически активи в Русия.
Първият търг, проведен на 20 януари със стартова цена от 132,3 млрд. рубли, се провали, след като единственият кандидат беше дисквалифициран. При втория търг правилата позволиха наддаване под първоначално определената цена.
Единственият участник - компанията „Перспектива“, която е изцяло собственост на „Шереметиево“ - спечели търга с оферта от 66,13 млрд. рубли. Това е минимално допустимата цена според правилата на аукциона, сочат руски корпоративни документи и информация от държавната платформа за търговия с държавна собственост.
Главният изпълнителен директор на „Шереметиево“ Михаил Василенко заяви миналата седмица пред руски медии, че „Домодедово“ се нуждае от сериозни инвестиции, има дълг от около 75 млрд. рубли и в момента работи на загуба.
Мажоритарният дял в Международното летище „Шереметиево“ - най-голямото летище в Русия - се държи от руска компания, регистрирана в Калининградска област. Нейната собственост не е публична. До декември 2022 г. тя е била притежавана от бизнесмена Аркадий Ротенберг, близък съратник на руския президент Владимир Путин, и негови партньори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 стоян георгиев
До коментар #1 от "мъко мисирска":миши .не говори така за елито .дъщеря ми е все пак ...
08:53 30.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Работи на загуба, защото
Коментиран от #15
09:01 30.01.2026
8 Оракула от Делфи
продал летище Домодевево на себе си!!!
09:03 30.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 мъко мисирска-няма даТРИЕШей!
09:08 30.01.2026
11 Някой
09:09 30.01.2026
12 Путлер разпродава Русия
Всичките му приятели са евреи.
Колко му е комисионната само те знаят?!
09:09 30.01.2026
13 66 млрд. рубли
09:13 30.01.2026
14 Москва Одеса
Руснаците летят само вътрешни полети
За да са печеливши летищата руснаците трябваше да са 500-600 милиона население
09:14 30.01.2026
15 Очевидец
До коментар #7 от "Работи на загуба, защото":Странни неща се случват, в Империята на злото!!!
Путин съсипа държавата си и унижи Руските граждани ,до ниво " Северно- Корейски, васали" и "Китайски боляри"!!!!
09:19 30.01.2026