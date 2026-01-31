Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Израел нанесе въздушни удари по Газа, загиналите са най-малко 12

31 Януари, 2026 13:39 659 22

Двете страни си разменят вината за нарушения на примирието, въпреки че Вашингтон ги настоява да преминат към следващите фази на споразумението за прекратяване на огъня, предназначено да сложи край на войната завинаги

Израел нанесе въздушни удари по Газа, загиналите са най-малко 12 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Най-малко 12 души загинаха при израелски въздушни удари по Газа. Сред жертвите има и деца. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на палестинското министерство на здравеопазването.

Ударен е апартамент в град Газа. При друга атака е поразена палатка в Хан Юнис, по-на юг.

Според здравни служители в Газа над 500 души са загинали при израелските удари, откакто примирието между палестинската групировка "Хамас" и Израел влезе в сила през октомври 2025 г. Палестински бойци са убили четирима израелски войници от примирието насам, според израелските власти.

На 30 януари израелската армия заяви, че силите ѝ са идентифицирали осем въоръжени мъже, излизащи от тунел в Рафах, в южната част на Газа. Трима от тях бяха убити, а четвъртият, когото израелската армия описва като ключов командир на Хамас в района, е арестуван.

Двете страни си разменят вината за нарушения на примирието, въпреки че Вашингтон ги настоява да преминат към следващите фази на споразумението за прекратяване на огъня, предназначено да сложи край на войната завинаги. Следващата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп включва сложни въпроси като разоръжаването на Хамас, което групировката отдавна отхвърля, по-нататъшното изтегляне на Израел от Газа и разполагането на международни мироопазващи сили.

Очаква се главният вход на Газа, граничният пункт Рафах с Египет, който беше до голяма степен затворен по време на войната, да бъде отворен отново в неделя, 1 февруари.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Далавера "Импекс "

    11 0 Отговор
    Газа Ризорт енд Спа...това ще е новото име на ивицата

    13:44 31.01.2026

  • 2 змии, ционистки отровни змии...

    13 3 Отговор
    Подкрепяни от змии, атлантически отровни змии...

    13:46 31.01.2026

  • 3 Отиде на кино

    11 1 Отговор
    Нобела…
    Язък за барута…

    13:47 31.01.2026

  • 4 татунчо 🍌

    11 1 Отговор
    Трябваше Путин да е като Нетаняху , а не 4 години да гали урките по косъма ...

    13:47 31.01.2026

  • 5 Очевидно спазват примирието

    11 2 Отговор
    И плана за мир на нациста Тръмп работи...

    13:47 31.01.2026

  • 6 змии, атлантически отровни змии...

    9 4 Отговор
    Естествено че е така. Лицемерните позовавания на международното право, правата на човека и „международен ред, основан на правила“ от страна на европейските правителства заслужават само презрение. През последните тридесет години те подкрепяха всяка агресивна война, водена от Съединените щати, от Косово до Афганистан, включително Ирак и Либия. Само преди няколко дни те се присъединиха към американската агресия срещу Венецуела и Иран. Те са съучастници в геноцида, извършен срещу палестинците, който превърна Гааза в поле от руини и причини десетки хиляди смъртни случаи, по-голямата част от които жени и деца.

    13:48 31.01.2026

  • 7 Трънчо такъв миротворец,

    7 1 Отговор
    а те хулигани, само се бият.

    13:48 31.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Как не ги е срам,

    7 2 Отговор
    ами сега нобелът на Тръмп?

    13:50 31.01.2026

  • 10 змии, атлантически отровни змии...

    9 2 Отговор
    Протестите в Иран, причинени от санкциите, наложени от САЩ, бяха използвани от Вашингтон и неговите съюзници като оправдание за смяна на режима, докато цинично рекламират сина на шаха, живеещия в САЩ Реза Пахлави, като потенциален лидер на „нов Иран“. Твърденията за 30 000 убити протестиращи бяха разпространявани от западните правителства и медии, въпреки силно съмнителния източник на тези данни. Същите империалистически сили, които осъждат Иран за репресиите му, са съюзници на Саудитска Арабия, която обезглавява политически дисиденти, и Израел, който извърши геноцид в Гааза. Лицемерието е очевидно и гнусно.

    Коментиран от #11

    13:51 31.01.2026

  • 11 Руската пропаганда

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "змии, атлантически отровни змии...":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #13

    13:54 31.01.2026

  • 12 Николайчо Младенов

    11 1 Отговор
    Сега няма ли доклад за престъпленията на нацистки Израел да напише ? А? Нали там е "лице за контакт" на терен уж... А на терен ли е?

    13:54 31.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да припомним и позора от 2025 г.

    9 1 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези гнусни хора още България управляват ей. Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..

    13:59 31.01.2026

  • 15 Дориана

    4 0 Отговор
    Много ясно, войната продължава , защото Хамас не се разоръжиха както си въобразяваше Тръмп.

    13:59 31.01.2026

  • 16 Позор ей... членски внос да плащаме сега

    6 1 Отговор
    милиарди за някакъв бутафорен гнусен "Съвета за мир" А иначе с години писахме и писахме нали?..... До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...и писахме и писахме и писахме ...

    14:00 31.01.2026

  • 17 писахме, и писахме, и писахме ...

    5 1 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    14:05 31.01.2026

  • 18 Съветът на лицемерите

    5 1 Отговор
    Желязков, Младенов, къде ви е мирът, бе евреи?

    14:07 31.01.2026

  • 19 Четете отново един индивид

    3 1 Отговор
    какво каза в ефира на Нова ....... и сами преценете.... и ДАНС да го чете също!
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    14:08 31.01.2026

  • 20 ЗОРО

    1 0 Отговор
    Фашисти! Убитите са вече 29!!!

    14:15 31.01.2026

  • 21 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Кой каза ,там ще има вечен мир

    14:23 31.01.2026

  • 22 гост

    1 0 Отговор
    ....имало деца,че там 40 процента се водят деца...от 2 милиона,направете сметка колко са...на 400кв.км площ 2 милиона народ от които 800 хил деца...такова е житието и битието на палестинеца...глад и деца..

    14:26 31.01.2026