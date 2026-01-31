Израел нанесе въздушни удари по Газа, загиналите са най-малко 12

Най-малко 12 души загинаха при израелски въздушни удари по Газа. Сред жертвите има и деца. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на палестинското министерство на здравеопазването.

Ударен е апартамент в град Газа. При друга атака е поразена палатка в Хан Юнис, по-на юг.

Според здравни служители в Газа над 500 души са загинали при израелските удари, откакто примирието между палестинската групировка "Хамас" и Израел влезе в сила през октомври 2025 г. Палестински бойци са убили четирима израелски войници от примирието насам, според израелските власти.

На 30 януари израелската армия заяви, че силите ѝ са идентифицирали осем въоръжени мъже, излизащи от тунел в Рафах, в южната част на Газа. Трима от тях бяха убити, а четвъртият, когото израелската армия описва като ключов командир на Хамас в района, е арестуван.

Двете страни си разменят вината за нарушения на примирието, въпреки че Вашингтон ги настоява да преминат към следващите фази на споразумението за прекратяване на огъня, предназначено да сложи край на войната завинаги. Следващата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп включва сложни въпроси като разоръжаването на Хамас, което групировката отдавна отхвърля, по-нататъшното изтегляне на Израел от Газа и разполагането на международни мироопазващи сили.

Очаква се главният вход на Газа, граничният пункт Рафах с Египет, който беше до голяма степен затворен по време на войната, да бъде отворен отново в неделя, 1 февруари.