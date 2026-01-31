Израел нанесе въздушни удари по Газа, загиналите са най-малко 12

Най-малко 12 души загинаха при израелски въздушни удари по Газа. Сред жертвите има и деца. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на палестинското министерство на здравеопазването.
Ударен е апартамент в град Газа. При друга атака е поразена палатка в Хан Юнис, по-на юг.
Според здравни служители в Газа над 500 души са загинали при израелските удари, откакто примирието между палестинската групировка "Хамас" и Израел влезе в сила през октомври 2025 г. Палестински бойци са убили четирима израелски войници от примирието насам, според израелските власти.
На 30 януари израелската армия заяви, че силите ѝ са идентифицирали осем въоръжени мъже, излизащи от тунел в Рафах, в южната част на Газа. Трима от тях бяха убити, а четвъртият, когото израелската армия описва като ключов командир на Хамас в района, е арестуван.
Двете страни си разменят вината за нарушения на примирието, въпреки че Вашингтон ги настоява да преминат към следващите фази на споразумението за прекратяване на огъня, предназначено да сложи край на войната завинаги. Следващата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп включва сложни въпроси като разоръжаването на Хамас, което групировката отдавна отхвърля, по-нататъшното изтегляне на Израел от Газа и разполагането на международни мироопазващи сили.
Очаква се главният вход на Газа, граничният пункт Рафах с Египет, който беше до голяма степен затворен по време на войната, да бъде отворен отново в неделя, 1 февруари.
1 Далавера "Импекс "
13:44 31.01.2026
2 змии, ционистки отровни змии...
13:46 31.01.2026
3 Отиде на кино
Язък за барута…
13:47 31.01.2026
4 татунчо 🍌
13:47 31.01.2026
5 Очевидно спазват примирието
13:47 31.01.2026
6 змии, атлантически отровни змии...
13:48 31.01.2026
7 Трънчо такъв миротворец,
13:48 31.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Как не ги е срам,
13:50 31.01.2026
10 змии, атлантически отровни змии...
Коментиран от #11
13:51 31.01.2026
11 Руската пропаганда
До коментар #10 от "змии, атлантически отровни змии...":Има за цел глупака.
Коментиран от #13
13:54 31.01.2026
12 Николайчо Младенов
13:54 31.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да припомним и позора от 2025 г.
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..
13:59 31.01.2026
15 Дориана
13:59 31.01.2026
16 Позор ей... членски внос да плащаме сега
14:00 31.01.2026
17 писахме, и писахме, и писахме ...
14:05 31.01.2026
18 Съветът на лицемерите
14:07 31.01.2026
19 Четете отново един индивид
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно
14:08 31.01.2026
20 ЗОРО
14:15 31.01.2026
21 Kaлпазанин
14:23 31.01.2026
22 гост
14:26 31.01.2026