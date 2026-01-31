Ракетни удари срещу Иран? Най-малко четирима души загинаха при серия експлозии в Ислямската република

Експлозия е станала на южното иранско пристанище Бандар Абас, предаде "Ройтерс", позовавайки се на иранските медии.

Причината за експлозията не се посочва. Експлозията се разследва, но иранските медии не предоставят повече информация.

Появила се е информация, че командир на военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на експлозията.

Но агенция "Тасмин" в публикация посочва, че тези твърдения са "напълно неверни".

Пристанище Бандар Абас се намира на Ормузкия проток, жизненоважен воден път между Иран и Оман, през който се транспортира около една пета от световния морски петрол.

Експлозията идва на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран.

Най-малко четирима души загинаха и няколко бяха ранени при експлозии в южната и югозападната част на Иран, съобщиха по-късно ирански медии, цитирана от БТА.

Новинарска агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.

Очевидци разказват и за поне една експлозия близо до Техеран.

Онлайн изданието "Нур Нюз" предаде, позовавайки се на началника на противопожарната служба в гр. Ахваз, че най-малко четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града.

Очаква се скоро в Залива да започнат тридневни съвместни военноморски учения на Иран, Китай и Русия. Същевременно в региона е разположена американска флотилия, която включва и самолетоносачи.