Ракетни удари срещу Иран? Най-малко четирима души загинаха при серия експлозии в Ислямската република

31 Януари, 2026 15:39, обновена 31 Януари, 2026 16:56

Експлозиите идват на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран

Ракетни удари срещу Иран? Най-малко четирима души загинаха при серия експлозии в Ислямската република - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Експлозия е станала на южното иранско пристанище Бандар Абас, предаде "Ройтерс", позовавайки се на иранските медии.

Причината за експлозията не се посочва. Експлозията се разследва, но иранските медии не предоставят повече информация.

Появила се е информация, че командир на военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на експлозията.

Но агенция "Тасмин" в публикация посочва, че тези твърдения са "напълно неверни".

Пристанище Бандар Абас се намира на Ормузкия проток, жизненоважен воден път между Иран и Оман, през който се транспортира около една пета от световния морски петрол.

Експлозията идва на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран.

Най-малко четирима души загинаха и няколко бяха ранени при експлозии в южната и югозападната част на Иран, съобщиха по-късно ирански медии, цитирана от БТА.

Новинарска агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.

Очевидци разказват и за поне една експлозия близо до Техеран.

Онлайн изданието "Нур Нюз" предаде, позовавайки се на началника на противопожарната служба в гр. Ахваз, че най-малко четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града.

Очаква се скоро в Залива да започнат тридневни съвместни военноморски учения на Иран, Китай и Русия. Същевременно в региона е разположена американска флотилия, която включва и самолетоносачи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    76 12 Отговор
    А протестите в обора потушени ли са ,,,,!!!!!!! И от кого ??армията на фащ

    15:41 31.01.2026

  • 2 Линда

    25 67 Отговор
    Айде сега да ги видим великите иранци

    Коментиран от #6, #7, #9

    15:44 31.01.2026

  • 3 Ехее

    18 62 Отговор
    иранците от страх, започнаха да се самовзривяват

    15:44 31.01.2026

  • 4 Пламен

    39 2 Отговор
    ХОДИЛ СЪМ В Бандар Абас ПО РАБОТА . ПЕТРОЛНО ПРИСТАНИЩЕ .
    ДАНО ДА НЕ ОЦАПАТ НЕЩО .

    15:46 31.01.2026

  • 5 Нищо се не знае

    26 9 Отговор
    Ако уда.ът е срещу командир на революционата армия,не е срещу Иран.

    15:46 31.01.2026

  • 6 Моше

    48 15 Отговор

    До коментар #2 от "Линда":

    Нали ги видяхте през 12 дневната война, жидовете се криеха като плъхове в канализацията.

    Коментиран от #39

    15:47 31.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пламен

    16 29 Отговор
    НЯКОЙ ПЕЙДЖЪР ПАК СЕ Е ,,ПОВРЕДИЛ" .

    15:48 31.01.2026

  • 9 иван костов

    67 8 Отговор

    До коментар #2 от "Линда":

    Иранците си стоят вкъщи и на никой лошо не правят!

    15:51 31.01.2026

  • 10 Диверсант

    34 6 Отговор
    Като човек от вътрешното ведомство разполагаме с оперативна информация, че през последните три месеца от Русия към Иран са прехвърлени между 6/9 ракети "Орешник" както и около 30 -35 броя "Кинжал". Данните са предоставени от съюзниците ни в НАТО!

    Коментиран от #53

    15:52 31.01.2026

  • 11 Ха ХаХа

    26 8 Отговор
    Родината на укробандерите. БАНДЕР АБАС

    15:52 31.01.2026

  • 12 идват

    11 17 Отговор
    Нортроп Груман В-2 Спирит.

    Коментиран от #18, #20

    15:52 31.01.2026

  • 13 Сега осъзнавате ли

    75 14 Отговор
    Колко прав е бил Живков и партийното ни и държавно ръководство по времето на социализма? Осъзнавате ли какви нацисти са атлантиците и във какво блато ни тикат вече 36 години тези паразити ?

    Коментиран от #17, #38

    15:54 31.01.2026

  • 14 да питам

    15 43 Отговор
    верно ли Пуся е обещал на аятолаха да го спаси, както спаси и приятеля си Мадуро ?

    Коментиран от #16

    15:54 31.01.2026

  • 15 Иван

    16 3 Отговор
    Гей парти в Содом и Гомор??

    15:55 31.01.2026

  • 16 Вярно е

    35 3 Отговор

    До коментар #14 от "да питам":

    Че говедата спасиха Виетнам,Корея и Афганистан

    15:56 31.01.2026

  • 17 Прав е бил

    51 9 Отговор

    До коментар #13 от "Сега осъзнавате ли":

    Но народът искаше смърт на комунизма.
    Сега този тъп народ се хапе отзад

    15:57 31.01.2026

  • 18 🤣🤣🤣

    34 9 Отговор

    До коментар #12 от "идват":

    Да не стане, като в Сърбия, но този път ще падат повече "невидими" бомбардировачи.

    15:57 31.01.2026

  • 19 Поредният гнусен акт

    44 9 Отговор
    На международен тероризъм

    Коментиран от #45

    16:00 31.01.2026

  • 20 Ъъъъ не!

    17 4 Отговор

    До коментар #12 от "идват":

    Този път няма да дойдат! Скот Рутер хубаво обясни защо.

    16:02 31.01.2026

  • 21 Иван

    40 9 Отговор
    Нацистките ционистки сви.не в ЕС ще заклеймят ли експлозията??? Изгонване на израелски и американски дипломати от ЕС?

    Коментиран от #25

    16:02 31.01.2026

  • 22 Ами

    38 5 Отговор
    Демек да очакаме затваряне на Ормузкия проток
    и повишаване на цената на горивата :)

    16:08 31.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Запомнете го ей младите!

    44 9 Отговор
    Няма никакво значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет, отровна луга. И това е истината и ще е по добре по рано да я разберете. Само още време им трябва и ....
    задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло.

    Коментиран от #26, #43

    16:08 31.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 мбуа ха ха ха

    12 28 Отговор

    До коментар #24 от "Запомнете го ей младите!":

    Ха ха ха ха... Мозък в русороба не вирее. Дръж си го за себе си мъник.

    Коментиран от #34

    16:09 31.01.2026

  • 27 Ганчев

    9 25 Отговор
    Спрямо копейките могат да се използва - отрова за мишки,сезал, канап,тесла и други подръчни средства.

    Коментиран от #36

    16:12 31.01.2026

  • 28 И ако това не е

    25 6 Отговор
    международен тероризъм, какво е? Демократичен акт и пример за атлантически ценности ?

    Коментиран от #31

    16:18 31.01.2026

  • 29 абе

    9 5 Отговор
    Тия може и да не пият алкохол, ама пълно с пушачи наоколо.

    16:18 31.01.2026

  • 30 Путин

    7 12 Отговор
    Зает съм с новия проект в България!После ще помогна на Иран!

    16:18 31.01.2026

  • 31 Ревеш ли копейко?

    9 14 Отговор

    До коментар #28 от "И ако това не е":

    РЕВИ!😁😁😁

    Коментиран от #37, #60

    16:19 31.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 По-уместно

    6 7 Отговор
    Вземете прекръстете тоя сайт на "Лъжи".

    16:20 31.01.2026

  • 34 стоян георгиев

    10 5 Отговор

    До коментар #26 от "мбуа ха ха ха":

    Няма по-npocто от укроба.

    16:21 31.01.2026

  • 35 МАГА

    5 12 Отговор
    Давай Дони...

    16:22 31.01.2026

  • 36 Пенчев

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ганчев":

    А шекелките направо през комина.

    16:23 31.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Много

    8 15 Отговор

    До коментар #13 от "Сега осъзнавате ли":

    ми е добре в блатото. Ще пия едно Джони за падането на тошко, путин, си, ким, аятоласи и всякаква окървавена паплач

    Коментиран от #49, #55, #61

    16:26 31.01.2026

  • 39 Жидовете

    11 10 Отговор

    До коментар #6 от "Моше":

    се разхождаха 12 дни в небето на Техеран и бомбардираха каквото си поискат а аятолахът се криеше в бункера и звънеше на Путин, той пък не му вдигна. Видяхме ги смешните иранци с големите им приказки. Сега пак ще ги гледаме:) Само че този път Тръмп не гони Нобел за мир и няма да го пусне лесно като миналия път (след като им унищожи ядрената програма)

    16:27 31.01.2026

  • 40 Сатана Z

    4 4 Отговор
    🇺🇸🇮🇷Източници от Близкия изток съобщават, че е планирана атака на САЩ срещу Иран за неделя, ако атаката бъде разрешена.

    16:28 31.01.2026

  • 41 Констатация

    7 7 Отговор
    Не разбрах..., да слагам ли царевицата в микровълновата или да поизчакам!? -)))) ПС. Дедо Путин, готова ли е вилата за Хаменей у Москва, че нещо замириса на изгоряло.. -)))

    Коментиран от #51

    16:28 31.01.2026

  • 42 СЪГЛЕДВАЧ

    7 4 Отговор
    Атава интересно...Окраина изостава в новините и н след дълго ще я забравим

    16:28 31.01.2026

  • 43 Деде

    8 7 Отговор

    До коментар #24 от "Запомнете го ей младите!":

    пий хаповете и лягай че стана късно. Остави революцията на нас младите и си гледай болежките

    Коментиран от #48

    16:29 31.01.2026

  • 44 Констатация

    6 8 Отговор
    Путинчо предава и продава всичките си бивши съюзници. Време е и Кичо в Сев. Корея да се позамисли.... Между другото, Китай никога не е бил съюзник на Русия, а единственно ситуативен партньор.

    16:32 31.01.2026

  • 45 Що бе

    8 9 Отговор

    До коментар #19 от "Поредният гнусен акт":

    нали се радвате как Иран щял да смаже САЩ и Израел? Ето ви шанс, са видим сега Оран какво ще направи. Че миналият път се криха в бункера 12 дни и не им видяхме очите, дано сега покажат малко смелост 🤣

    Коментиран от #52

    16:32 31.01.2026

  • 46 И нека стане ясно на всички

    13 1 Отговор
    че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    16:35 31.01.2026

  • 47 Няма край

    9 2 Отговор
    Скапана работа
    Ще се започне война.
    Хайде перси, бъдете достойни!

    16:37 31.01.2026

  • 48 dpисльо

    9 3 Отговор

    До коментар #43 от "Деде":

    Нищо не става от вас умнокрасивите, с тези меки китки можете само да цъкате по клавиатурата.

    16:39 31.01.2026

  • 49 Жони

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Много":

    Пией едно царкирово Жони и за най-големите кръволоци, атлантиците!

    16:40 31.01.2026

  • 50 Интересно дали ако

    7 1 Отговор
    Тази експлозия беше станала на някое американско пристанище щеше да се използва същият изказ?

    16:40 31.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 бум бум Тел Авив

    8 6 Отговор

    До коментар #45 от "Що бе":

    Целия свят видя в тубата кой се криеше в бункерите, дори места нямаха за всички и ползваха за тоалетна ярмулките си.🤣🤣😁

    16:44 31.01.2026

  • 53 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Диверсант":

    И ПЕРСИЙСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
    НА ТЕЗИ КЮНЦИ СА ....РУСИ СЪС СИНИ ОЧИ....

    16:47 31.01.2026

  • 54 При социализма имаше

    11 4 Отговор
    Знаме на Мира, а сега атлантиците развяват знамето на войната...Позорна история

    16:50 31.01.2026

  • 55 Това ли ви е важно на зетърчетата ?

    6 4 Отговор

    До коментар #38 от "Много":

    Да сте си "добре" в нацисткото блато и да се наливате от обяд с Джони ?

    16:55 31.01.2026

  • 56 Няма край атлантическият

    7 4 Отговор
    Позор. Безгранична подлост и гнус

    17:00 31.01.2026

  • 57 ППДБ/ЛГБТ, ГРОБ/ДПС

    7 6 Отговор
    Ние подкрепяме ционстките изроди, убиващи беззащитни жени и деца - 50 000 невинни души!

    17:01 31.01.2026

  • 58 Говорител на хусите

    8 2 Отговор
    Ще ви смачкаме бее!Еийй!

    17:01 31.01.2026

  • 59 Където и да са намесени Краварите

    9 3 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !!!!!!!

    17:01 31.01.2026

  • 60 "РЕВИ" не е отговор!

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ревеш ли копейко?":

    Не е и гражданска позиция младеж!..

    17:02 31.01.2026

  • 61 Емо

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "Много":

    Когато пукна малък Тошко се напих с кеф.

    17:05 31.01.2026

  • 62 Хахахаха

    3 6 Отговор
    Не може да бъде. Руската ПВО се справя с всичко. Хахахаха.

    Коментиран от #75

    17:08 31.01.2026

  • 63 Ей хорааа

    5 1 Отговор
    Не позволявайте атлантиците да ни издавят в блатото на атлантизма, нацизма, ционизма и корупцията. За атлантици и атлантически партии НЕ гласувайте и доверие на Радев също нямайте ако ясни ангажиментии, програма и обществен договор не подпише. Мислете с главите си хора !

    17:08 31.01.2026

  • 64 Пепи еврака

    3 2 Отговор
    Докато се баламосвате,левът замина!Язък!

    17:08 31.01.2026

  • 65 ЕК са за съд, ЕС е коптор

    6 0 Отговор
    Изправена пред хегемонистко изнудване в ледените ветрове на Гренландия и самоналожени ограничения в конферентните зали на Брюксел, Европа наистина трябва да се събуди: продължаването на това да бъде затънала в блатото на двойните стандарти само ще изчерпи собствената ѝ жизненост; само като се върне към рационалността и прагматизма, тя може наистина да вземе съдбата си в свои ръце.

    Коментиран от #70

    17:11 31.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 И колко пъти трябва да питаме? А?

    4 0 Отговор
    ...Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    17:13 31.01.2026

  • 68 Ели Коен

    2 2 Отговор
    Моля, всички сънародници, които са онлайн да коментират и да препращат на останалите.

    Коментиран от #71, #74, #76, #77, #79

    17:14 31.01.2026

  • 69 Аятолаха

    1 3 Отговор
    излетя за Москва!

    17:16 31.01.2026

  • 70 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "ЕК са за съд, ЕС е коптор":

    Има бомбастично откритие: десет милиона зян пара, разбирай за капиталови разходи, за Физическия институт и Физическия факултет. За водородна атомна централа. При това европейски пари. При М.Костадинова това.

    17:18 31.01.2026

  • 71 Кои са ти сънародниците

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ели Коен":

    обаче Ели Коен ? Към кой се обръщаш точно ? Българите сънародници ли са ти ?

    17:20 31.01.2026

  • 72 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Мръсните исраелци с техните терористични акции! Всичко е ясно!

    17:20 31.01.2026

  • 73 троловете на другаря ивомирчеff

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Тоя па":

    са тотално забили и циклят само на копейки

    17:21 31.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 приятелски огън

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахаха":

    Повредена руска ПВО система изстреля ракети, които поразиха два жилищни блока в комплекс Виноград. Руските държавни телевизии съобщиха, че причината за трагедията била атака от украински дрон.

    17:24 31.01.2026

  • 76 Алооо чфутката

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ели Коен":

    (и да препращат на останалите) кво и на кой ще препращаш? А?

    17:26 31.01.2026

  • 77 трол от тел авив

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ели Коен":

    пиши на иврит в ционистките форуми тука нямаш сънародници

    17:29 31.01.2026

  • 78 не става ясно

    1 0 Отговор
    провокацията с това нападения дали е израелска или краварска (пак израелска през проксито им сащ)

    17:31 31.01.2026

  • 79 Кви ги пишеш

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ели Коен":

    Твоите сънародници знаят ли български?

    17:33 31.01.2026

