Ракетни удари срещу Иран? Най-малко четирима души загинаха при серия експлозии в Ислямската република

Експлозия е станала на южното иранско пристанище Бандар Абас, предаде "Ройтерс", позовавайки се на иранските медии.
Причината за експлозията не се посочва. Експлозията се разследва, но иранските медии не предоставят повече информация.
Появила се е информация, че командир на военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на експлозията.
Но агенция "Тасмин" в публикация посочва, че тези твърдения са "напълно неверни".
Пристанище Бандар Абас се намира на Ормузкия проток, жизненоважен воден път между Иран и Оман, през който се транспортира около една пета от световния морски петрол.
Експлозията идва на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран.
Най-малко четирима души загинаха и няколко бяха ранени при експлозии в южната и югозападната част на Иран, съобщиха по-късно ирански медии, цитирана от БТА.
Новинарска агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.
Очевидци разказват и за поне една експлозия близо до Техеран.
Онлайн изданието "Нур Нюз" предаде, позовавайки се на началника на противопожарната служба в гр. Ахваз, че най-малко четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града.
Очаква се скоро в Залива да започнат тридневни съвместни военноморски учения на Иран, Китай и Русия. Същевременно в региона е разположена американска флотилия, която включва и самолетоносачи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
15:41 31.01.2026
2 Линда
Коментиран от #6, #7, #9
15:44 31.01.2026
3 Ехее
15:44 31.01.2026
4 Пламен
ДАНО ДА НЕ ОЦАПАТ НЕЩО .
15:46 31.01.2026
5 Нищо се не знае
15:46 31.01.2026
6 Моше
До коментар #2 от "Линда":Нали ги видяхте през 12 дневната война, жидовете се криеха като плъхове в канализацията.
Коментиран от #39
15:47 31.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пламен
15:48 31.01.2026
9 иван костов
До коментар #2 от "Линда":Иранците си стоят вкъщи и на никой лошо не правят!
15:51 31.01.2026
10 Диверсант
Коментиран от #53
15:52 31.01.2026
11 Ха ХаХа
15:52 31.01.2026
12 идват
Коментиран от #18, #20
15:52 31.01.2026
13 Сега осъзнавате ли
Коментиран от #17, #38
15:54 31.01.2026
14 да питам
Коментиран от #16
15:54 31.01.2026
15 Иван
15:55 31.01.2026
16 Вярно е
До коментар #14 от "да питам":Че говедата спасиха Виетнам,Корея и Афганистан
15:56 31.01.2026
17 Прав е бил
До коментар #13 от "Сега осъзнавате ли":Но народът искаше смърт на комунизма.
Сега този тъп народ се хапе отзад
15:57 31.01.2026
18 🤣🤣🤣
До коментар #12 от "идват":Да не стане, като в Сърбия, но този път ще падат повече "невидими" бомбардировачи.
15:57 31.01.2026
19 Поредният гнусен акт
Коментиран от #45
16:00 31.01.2026
20 Ъъъъ не!
До коментар #12 от "идват":Този път няма да дойдат! Скот Рутер хубаво обясни защо.
16:02 31.01.2026
21 Иван
Коментиран от #25
16:02 31.01.2026
22 Ами
и повишаване на цената на горивата :)
16:08 31.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Запомнете го ей младите!
задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло.
Коментиран от #26, #43
16:08 31.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 мбуа ха ха ха
До коментар #24 от "Запомнете го ей младите!":Ха ха ха ха... Мозък в русороба не вирее. Дръж си го за себе си мъник.
Коментиран от #34
16:09 31.01.2026
27 Ганчев
Коментиран от #36
16:12 31.01.2026
28 И ако това не е
Коментиран от #31
16:18 31.01.2026
29 абе
16:18 31.01.2026
30 Путин
16:18 31.01.2026
31 Ревеш ли копейко?
До коментар #28 от "И ако това не е":РЕВИ!😁😁😁
Коментиран от #37, #60
16:19 31.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 По-уместно
16:20 31.01.2026
34 стоян георгиев
До коментар #26 от "мбуа ха ха ха":Няма по-npocто от укроба.
16:21 31.01.2026
35 МАГА
16:22 31.01.2026
36 Пенчев
До коментар #27 от "Ганчев":А шекелките направо през комина.
16:23 31.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Много
До коментар #13 от "Сега осъзнавате ли":ми е добре в блатото. Ще пия едно Джони за падането на тошко, путин, си, ким, аятоласи и всякаква окървавена паплач
Коментиран от #49, #55, #61
16:26 31.01.2026
39 Жидовете
До коментар #6 от "Моше":се разхождаха 12 дни в небето на Техеран и бомбардираха каквото си поискат а аятолахът се криеше в бункера и звънеше на Путин, той пък не му вдигна. Видяхме ги смешните иранци с големите им приказки. Сега пак ще ги гледаме:) Само че този път Тръмп не гони Нобел за мир и няма да го пусне лесно като миналия път (след като им унищожи ядрената програма)
16:27 31.01.2026
40 Сатана Z
16:28 31.01.2026
41 Констатация
Коментиран от #51
16:28 31.01.2026
42 СЪГЛЕДВАЧ
16:28 31.01.2026
43 Деде
До коментар #24 от "Запомнете го ей младите!":пий хаповете и лягай че стана късно. Остави революцията на нас младите и си гледай болежките
Коментиран от #48
16:29 31.01.2026
44 Констатация
16:32 31.01.2026
45 Що бе
До коментар #19 от "Поредният гнусен акт":нали се радвате как Иран щял да смаже САЩ и Израел? Ето ви шанс, са видим сега Оран какво ще направи. Че миналият път се криха в бункера 12 дни и не им видяхме очите, дано сега покажат малко смелост 🤣
Коментиран от #52
16:32 31.01.2026
46 И нека стане ясно на всички
16:35 31.01.2026
47 Няма край
Ще се започне война.
Хайде перси, бъдете достойни!
16:37 31.01.2026
48 dpисльо
До коментар #43 от "Деде":Нищо не става от вас умнокрасивите, с тези меки китки можете само да цъкате по клавиатурата.
16:39 31.01.2026
49 Жони
До коментар #38 от "Много":Пией едно царкирово Жони и за най-големите кръволоци, атлантиците!
16:40 31.01.2026
50 Интересно дали ако
16:40 31.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 бум бум Тел Авив
До коментар #45 от "Що бе":Целия свят видя в тубата кой се криеше в бункерите, дори места нямаха за всички и ползваха за тоалетна ярмулките си.🤣🤣😁
16:44 31.01.2026
53 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #10 от "Диверсант":И ПЕРСИЙСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
НА ТЕЗИ КЮНЦИ СА ....РУСИ СЪС СИНИ ОЧИ....
16:47 31.01.2026
54 При социализма имаше
16:50 31.01.2026
55 Това ли ви е важно на зетърчетата ?
До коментар #38 от "Много":Да сте си "добре" в нацисткото блато и да се наливате от обяд с Джони ?
16:55 31.01.2026
56 Няма край атлантическият
17:00 31.01.2026
57 ППДБ/ЛГБТ, ГРОБ/ДПС
17:01 31.01.2026
58 Говорител на хусите
17:01 31.01.2026
59 Където и да са намесени Краварите
17:01 31.01.2026
60 "РЕВИ" не е отговор!
До коментар #31 от "Ревеш ли копейко?":Не е и гражданска позиция младеж!..
17:02 31.01.2026
61 Емо
До коментар #38 от "Много":Когато пукна малък Тошко се напих с кеф.
17:05 31.01.2026
62 Хахахаха
Коментиран от #75
17:08 31.01.2026
63 Ей хорааа
17:08 31.01.2026
64 Пепи еврака
17:08 31.01.2026
65 ЕК са за съд, ЕС е коптор
Коментиран от #70
17:11 31.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 И колко пъти трябва да питаме? А?
17:13 31.01.2026
68 Ели Коен
Коментиран от #71, #74, #76, #77, #79
17:14 31.01.2026
69 Аятолаха
17:16 31.01.2026
70 Смърфиета
До коментар #65 от "ЕК са за съд, ЕС е коптор":Има бомбастично откритие: десет милиона зян пара, разбирай за капиталови разходи, за Физическия институт и Физическия факултет. За водородна атомна централа. При това европейски пари. При М.Костадинова това.
17:18 31.01.2026
71 Кои са ти сънародниците
До коментар #68 от "Ели Коен":обаче Ели Коен ? Към кой се обръщаш точно ? Българите сънародници ли са ти ?
17:20 31.01.2026
72 стоян георгиев
17:20 31.01.2026
73 троловете на другаря ивомирчеff
До коментар #66 от "Тоя па":са тотално забили и циклят само на копейки
17:21 31.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 приятелски огън
До коментар #62 от "Хахахаха":Повредена руска ПВО система изстреля ракети, които поразиха два жилищни блока в комплекс Виноград. Руските държавни телевизии съобщиха, че причината за трагедията била атака от украински дрон.
17:24 31.01.2026
76 Алооо чфутката
До коментар #68 от "Ели Коен":(и да препращат на останалите) кво и на кой ще препращаш? А?
17:26 31.01.2026
77 трол от тел авив
До коментар #68 от "Ели Коен":пиши на иврит в ционистките форуми тука нямаш сънародници
17:29 31.01.2026
78 не става ясно
17:31 31.01.2026
79 Кви ги пишеш
До коментар #68 от "Ели Коен":Твоите сънародници знаят ли български?
17:33 31.01.2026