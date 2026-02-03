Новини
Автобус в Солун се запали в движение

Автобус в Солун се запали в движение

3 Февруари, 2026 11:59 425 1

Благодарение на бързата реакция на шофьор и екипи на пожарната няма пострадали

Автобус в Солун се запали в движение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рано тази сутрин, около 06:00 часа местно време, автобус от градския транспорт в Солун се запали по време на движение, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, предава БТА.

В превозното средство са се намирали трима пътници и шофьорът, които успяха своевременно да се евакуират и не пострадаха.

Според ЕРТ, решаваща роля е изиграла намесата на водач на лек автомобил, който забелязал дим в задната част на автобуса и предупредил шофьора за пожара. На място незабавно са пристигнали пожарникари, а причините за инцидента се разследват.


Гърция
