Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран осъжда резолюцията на ЕС срещу Корпуса на гвардейците на Ислямската революция

Иран осъжда резолюцията на ЕС срещу Корпуса на гвардейците на Ислямската революция

3 Февруари, 2026 13:57, обновена 3 Февруари, 2026 13:59 320 3

  • иран-
  • европейски съюз-
  • корпус на гвардейците на революцията-
  • ислямска революция

Техеран нарече действията на Брюксел „политически и антиирански“ и обяви, че разглежда допълнителни ответни мерки

Иран осъжда резолюцията на ЕС срещу Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Иран е реагирал решително на резолюцията на Европейския съюз, насочена срещу Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). По думите му решението на ЕС е в унисон с враждебните действия и заплахи на Израел и САЩ, предаде иранската агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Багаи уточни, че посланиците на страните членки на ЕС са били извикани в МВнР, за да им се предаде официален протест срещу определянето на КГИР като заплашителна структура. Той определи резолюцията като обидна, политически мотивирана и в съответствие с антииранската позиция на Вашингтон и Тел Авив.

Говорителят подчерта, че подобни действия нямат практическа стойност и са „незаконни, неоправдани и грозни“. Той отбеляза, че призоваването на посланици представлява минимална дипломатическа мярка, която е законно средство за изразяване на протест срещу действия, неприемливи за независима държава.

Багаи добави, че Иран преглежда и набор от други ответни мерки, които ще бъдат обявени веднага щом бъдат окончателно определени.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google Alerts


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    0 2 Отговор
    И този съюзник на путен с Шахедите утече у каналя!

    14:02 03.02.2026

  • 2 ЕС са позор. Сган ..

    1 0 Отговор
    Но за Израел си налягат парцалите нищожествата....

    14:14 03.02.2026

  • 3 Гнусна работа, гнусни хора в ЕК

    0 0 Отговор
    Протестите в Иран, причинени от санкциите, наложени от САЩ, бяха използвани от Вашингтон и неговите съюзници като оправдание за смяна на режима, докато цинично рекламират сина на шаха, живеещия в САЩ Реза Пахлави, като потенциален лидер на „нов Иран“. Твърденията за 30 000 убити протестиращи бяха разпространявани от западните правителства и медии, въпреки силно съмнителния източник на тези данни. Същите империалистически сили, които осъждат Иран за репресиите му, са съюзници на Саудитска Арабия, която обезглавява политически дисиденти, и Израел, който извърши геноцид в Гааза. Лицемерието е очевидно.

    14:15 03.02.2026

