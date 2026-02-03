Иран осъжда резолюцията на ЕС срещу Корпуса на гвардейците на Ислямската революция

Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Иран е реагирал решително на резолюцията на Европейския съюз, насочена срещу Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). По думите му решението на ЕС е в унисон с враждебните действия и заплахи на Израел и САЩ, предаде иранската агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Багаи уточни, че посланиците на страните членки на ЕС са били извикани в МВнР, за да им се предаде официален протест срещу определянето на КГИР като заплашителна структура. Той определи резолюцията като обидна, политически мотивирана и в съответствие с антииранската позиция на Вашингтон и Тел Авив.

Говорителят подчерта, че подобни действия нямат практическа стойност и са „незаконни, неоправдани и грозни“. Той отбеляза, че призоваването на посланици представлява минимална дипломатическа мярка, която е законно средство за изразяване на протест срещу действия, неприемливи за независима държава.

Багаи добави, че Иран преглежда и набор от други ответни мерки, които ще бъдат обявени веднага щом бъдат окончателно определени.