Мюнхен посреща лидери от цял свят за Конференцията по сигурността

Мюнхен посреща лидери от цял свят за Конференцията по сигурността

13 Февруари, 2026 07:49, обновена 13 Февруари, 2026 06:52 393 7

Разговорите на високо равнище ще се съсредоточат главно върху Украйна

Мюнхен посреща лидери от цял свят за Конференцията по сигурността - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Лидери от цял свят пристигат в Мюнхен за участие в Мюнхенската конференция по сигурността, която ще продължи до неделя, предаде ДПА.

Разговорите на високо равнище ще се съсредоточат главно върху Украйна, където война ще навлезе в петата си година по-късно този месец, и върху Иран, за който Тръмп предупреди, че може да бъде подложен на военни удари, ако скоро не бъде постигнато ядрено споразумение.

Но малко повече от година след втория мандат на Тръмп, задълбочаващата се пропаст между САЩ и Европа също се очаква да заеме централно място в дебатите.

Годишният Мюнхенски доклад за сигурността зададе мрачен тон преди събитието, определяйки Тръмп като „разрушител“ на международния ред след 1945 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц ще открие конференцията, считана за водещ форум за дискусии по въпросите на сигурността и отбраната. Това ще е първото участие на консервативния лидер в конференцията в качеството му на канцлер.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който потресе миналогодишната аудитория в Мюнхен с острата си критика към европейските лидери, обвинявайки ги, че потискат свободата на словото и пренебрегват мненията на избирателите в дясното пространство, няма присъства тази година. На негово място държавният секретар на САЩ Марко Рубио е предвидено да говори в събота сутринта.

Очаква се въпросът дали САЩ остават ангажирани с европейската сигурност и с НАТО да доминира както в дискусионните панели, така и в срещите при закрити врата.

Организаторите на форума съобщиха, че повече от 60 световни лидери ще присъстват на него, което е повече от всякога досега. Около 100 външни министри и министри на отбраната също ще участват.


  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    В Мюнхен дадоха Чехословакия на Хитлер.

    06:54 13.02.2026

  • 2 Оня продажен плyжeк

    3 0 Отговор
    Хаяшито на Буци и Шишо там ли ще е?

    06:55 13.02.2026

  • 3 хехе

    3 0 Отговор
    рижия де го май отсвири слугите си които се събират да молят обора да не излиза от НАТО

    06:56 13.02.2026

  • 4 То па една конференция

    3 0 Отговор
    Мин година немците реваха сред нея и си лизаха раните. Не им хареса истината, която други им а казаха. Самоубиват се с инвазия на чужди народи, въведоха жестока цензура, некъв "съюз" им наказва гражданите без съд и присъда и те го прилагат, като не си спазват законите на страната. Дават си 50% от изкараните и ограбени с жестоки данъци от народа пари за некви чужди и тъпи цели, некъв съюз от неизбирани, който след това на ги команда. Ти им го казваш, а те реват, не искат да го разберат. Еми нема как да им се помогне. Това е диагноза.

    06:59 13.02.2026

  • 5 Ганьо

    2 0 Отговор
    кого ще прати да сътвори поредния резил , както миналата година целувача на престъпни ръце ?

    06:59 13.02.2026

  • 6 Стига

    0 0 Отговор
    сметки без кръчмар !

    07:04 13.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Сигурност може да има единствено без Русия.
    Все !!! 😁

    07:07 13.02.2026

