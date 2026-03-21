Израел порази ирански заводи за балистични ракети, в Ливан се водят тежки сражения

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че през нощта са ударили заводи за производство на балистични ракети на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Техеран, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"През нощта израелските военновъздушни сили проведоха широкомащабна операция в Техеран. В рамките на тази операция бяха нанесени удари по съоръжения, използвани за производството на компоненти, които играят съществена роля при разработването на балистични ракети за службите за сигурност на иранския режим", съобщи ЦАХАЛ.
"Нанесените удари намаляват значително способностите на иранския терористичен режим за производството на компоненти за разработването на балистични ракети", подчертава ЦАХАЛ.
Сред засегнатите обекти е център за производство и разработване на компоненти на балистични ракети, складово съоръжение, както и център за производството на ракетно гориво, принадлежащ на иранското Министерство на отбраната.
Проиранската групировка "Хизбула" заяви днес, че между нейните бойци и подразделения на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са започнали сражения в два града в Южен Ливан, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Ливанското движение съобщи за "преки сблъсъци с вражеските сили на ЦАХАЛ в град Хиам, които са продължили четири часа". В сраженията са били използвани оръжия, както и ракети.
Хиам, град със стратегическо значение, е разположен на около 40 километра навътре в сушата и се издига над обширните равнини на Южен Ливан, както и над части от Северен Израел. Именно в този район израелската армия започна своята сухопътна операция, след като военните действия започнаха в началото на този месец.
През последните дни групировката "Хизбула" заяви, че е атакувала неколкократно подразделения и военна техника на ЦАХАЛ в Хиам и околностите му.
Шиитската групировка посочва също, че между нейни бойци и израелската армия са се заформили сражения на запад в крайбрежния град Накура, където е разположен главния щаб на Временните сили на ООН в Ливан.
"Израелски войници се опитаха да навлязат в посока кметството на Накура", отбелязва "Хизбула", като уточнява, че бойците на групировката са отвърнали на удара.
ЦАХАЛ съобщи днес за наземна операция в Южен Ливан, но същевременно посочи, че никой от неговите военнослужещи не е бил ранен. Повечето жители са напуснали южните части на страната от началото на конфликта, след многократните предупреждения за евакуация, издадени от Израел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въздушен пионер
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #6, #10, #16
17:37 21.03.2026
2 Въздушен пионер
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #18, #21, #25, #32
17:37 21.03.2026
3 Въздушен пионер
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #22, #42
17:38 21.03.2026
4 Въздушен пионер
17:38 21.03.2026
5 Въздушен пионер
17:38 21.03.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Въздушен пионер":Пета година мъка на Путин с Украйна....
Коментиран от #8, #9, #11
17:40 21.03.2026
7 604
17:40 21.03.2026
8 Въздушен пионер
До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
9 Въздушен пионер
До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Демилитаризацията на урки продължава
Коментиран от #39
17:41 21.03.2026
10 демократ
До коментар #1 от "Въздушен пионер":така е 5 години на 3км от границата.
17:41 21.03.2026
11 Гост
До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Путин има за цел да опразни западните оръжейни складове. Заредете се с много тъпение. Бъди рахат - ще ти плащат още доста време по 2 цента на русофобски коментар.
Коментиран от #28
17:42 21.03.2026
12 Юдеите са си
Коментиран от #47
17:43 21.03.2026
13 Въздушен пионер
17:43 21.03.2026
14 демократ
Коментиран от #17, #60
17:44 21.03.2026
15 Горски
17:45 21.03.2026
16 смех
До коментар #1 от "Въздушен пионер":Що не споменаваш как руските су-25 миг-31 и Ту-22 дето ги хвърлят тез кабове светят кат коледна елха на укряинските радари
Коментиран от #23
17:45 21.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Европеец
До коментар #2 от "Въздушен пионер":Не знам ,но режима на лудия Натаняхо по нищо не се различава от режима на Адолф....
17:47 21.03.2026
19 Ицхак Галит
Коментиран от #45
17:54 21.03.2026
20 Блатни хомяци
17:56 21.03.2026
21 Ти си
До коментар #2 от "Въздушен пионер":Пионер ВЪЗДУХАР
17:59 21.03.2026
22 Ха-ха
До коментар #3 от "Въздушен пионер":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #27
17:59 21.03.2026
23 Мишел
До коментар #16 от "смех":КАБ са крилати планиращи управляеми касетъчни авиобомби, вече с реактивен двигател, които се пускат на двеста и повече километра от целта . Те са много сложен обект за прехващане и унищожаване. Самолетът-носител на КАБ обикновено не е заплашен. Спомни си колко самолета сваля годишно Украйна, а всеки ден Русия пуска от 20-60 до 200 КАБ..
18:01 21.03.2026
24 демократ
18:02 21.03.2026
25 Ха-ха
До коментар #2 от "Въздушен пионер":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.
18:02 21.03.2026
26 Ха-ха
До коментар #8 от "Въздушен пионер":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
18:03 21.03.2026
27 Мишел
До коментар #22 от "Ха-ха":Над милиард убити руснаци....
Но огромните нови военни гробища са в Украйна.
Коментиран от #31
18:03 21.03.2026
28 Питащ
До коментар #11 от "Гост":Малко вероятно. Особено при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
18:06 21.03.2026
29 Мутата
Коментиран от #51
18:07 21.03.2026
30 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
Коментиран от #33
18:08 21.03.2026
31 Не слушайте този или онзи
До коментар #27 от "Мишел":Единственият доказан начин за констатация на жертвите на двете страни е преброяване по сателитни данни и кадри. Няма друг начин да се опровергае пропагандата на едната или другата страна. По разбираеми причини в Русия всичко се крие, не случайно им спират и интернета и всякакви външни новини. Данните, които САЩ изнесоха са най-достоверните, защото разполагат с най-доброто разузнаване и високи технологии.
18:08 21.03.2026
32 Някога
До коментар #2 от "Въздушен пионер":замислял ли си се, колко промити хора има от руската пропаганда?В това число и твоя милост.
18:11 21.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хм...
18:11 21.03.2026
35 Израел са долни варвари и убийци
18:13 21.03.2026
36 Владимир Путин, президент
От месеци таварищ Герасимов спря да ми докладва за руските "успехи и превзимания", пачему ? 😁
Коментиран от #38
18:15 21.03.2026
37 Симо
18:16 21.03.2026
38 Симо
До коментар #36 от "Владимир Путин, президент":И таеариш зелен не е вече в новинарските сводки!!! Колега. Наркомана излезе от актуалност.
18:18 21.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Доктор
Коментиран от #44
18:27 21.03.2026
41 ФАКТИ
18:34 21.03.2026
42 Пиночет
До коментар #3 от "Въздушен пионер":Никой не вярва на руските отрепки!
18:34 21.03.2026
43 СМЕХОРИИИ
Коментиран от #49
18:36 21.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мухахаха
До коментар #19 от "Ицхак Галит":Персите ви го набиха с 200 😂прекалявате с търпението на света но ще разберете
18:44 21.03.2026
46 имало едно време
18:44 21.03.2026
47 МОЖЕ БИ
До коментар #12 от "Юдеите са си":Рикия????
18:44 21.03.2026
48 ЦАХАЛ
18:44 21.03.2026
49 МОДЖТАБА
До коментар #43 от "СМЕХОРИИИ":Обяви победа....
18:46 21.03.2026
50 БРАВО
18:47 21.03.2026
51 Иран са
До коментар #29 от "Мутата":доста милитаризиран и радикализиран. Много за чистене има там. Факт.
18:48 21.03.2026
52 Иран...като БОКСОВА КРУША
18:49 21.03.2026
53 Хитлер....... казах !!!!!!
18:49 21.03.2026
54 УКРАЙНА ПОМАГА НА САЩ
18:51 21.03.2026
55 Тръмпясалия Пират- терорист - съм
18:53 21.03.2026
56 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
18:54 21.03.2026
57 Зеленски бомби Иран
18:55 21.03.2026
58 Путине
18:56 21.03.2026
59 Мишел
18:59 21.03.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.