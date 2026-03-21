Израел порази ирански заводи за балистични ракети, в Ливан се водят тежки сражения

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че през нощта са ударили заводи за производство на балистични ракети на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Техеран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"През нощта израелските военновъздушни сили проведоха широкомащабна операция в Техеран. В рамките на тази операция бяха нанесени удари по съоръжения, използвани за производството на компоненти, които играят съществена роля при разработването на балистични ракети за службите за сигурност на иранския режим", съобщи ЦАХАЛ.

"Нанесените удари намаляват значително способностите на иранския терористичен режим за производството на компоненти за разработването на балистични ракети", подчертава ЦАХАЛ.

Сред засегнатите обекти е център за производство и разработване на компоненти на балистични ракети, складово съоръжение, както и център за производството на ракетно гориво, принадлежащ на иранското Министерство на отбраната.

Проиранската групировка "Хизбула" заяви днес, че между нейните бойци и подразделения на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са започнали сражения в два града в Южен Ливан, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Ливанското движение съобщи за "преки сблъсъци с вражеските сили на ЦАХАЛ в град Хиам, които са продължили четири часа". В сраженията са били използвани оръжия, както и ракети.

Хиам, град със стратегическо значение, е разположен на около 40 километра навътре в сушата и се издига над обширните равнини на Южен Ливан, както и над части от Северен Израел. Именно в този район израелската армия започна своята сухопътна операция, след като военните действия започнаха в началото на този месец.

През последните дни групировката "Хизбула" заяви, че е атакувала неколкократно подразделения и военна техника на ЦАХАЛ в Хиам и околностите му.

Шиитската групировка посочва също, че между нейни бойци и израелската армия са се заформили сражения на запад в крайбрежния град Накура, където е разположен главния щаб на Временните сили на ООН в Ливан.

"Израелски войници се опитаха да навлязат в посока кметството на Накура", отбелязва "Хизбула", като уточнява, че бойците на групировката са отвърнали на удара.

ЦАХАЛ съобщи днес за наземна операция в Южен Ливан, но същевременно посочи, че никой от неговите военнослужещи не е бил ранен. Повечето жители са напуснали южните части на страната от началото на конфликта, след многократните предупреждения за евакуация, издадени от Израел.