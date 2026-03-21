Новини
Свят »
Израел »
Израел порази ирански заводи за балистични ракети, в Ливан се водят тежки сражения

21 Март, 2026 17:36 2 395 60

  • иран-
  • ливан-
  • хизбула-
  • сащ-
  • израел

"Хизбула" заяви, че води сражения с израелската армия в два града в Южен Ливан

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че през нощта са ударили заводи за производство на балистични ракети на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Техеран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"През нощта израелските военновъздушни сили проведоха широкомащабна операция в Техеран. В рамките на тази операция бяха нанесени удари по съоръжения, използвани за производството на компоненти, които играят съществена роля при разработването на балистични ракети за службите за сигурност на иранския режим", съобщи ЦАХАЛ.

"Нанесените удари намаляват значително способностите на иранския терористичен режим за производството на компоненти за разработването на балистични ракети", подчертава ЦАХАЛ.

Сред засегнатите обекти е център за производство и разработване на компоненти на балистични ракети, складово съоръжение, както и център за производството на ракетно гориво, принадлежащ на иранското Министерство на отбраната.

Проиранската групировка "Хизбула" заяви днес, че между нейните бойци и подразделения на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са започнали сражения в два града в Южен Ливан, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Ливанското движение съобщи за "преки сблъсъци с вражеските сили на ЦАХАЛ в град Хиам, които са продължили четири часа". В сраженията са били използвани оръжия, както и ракети.

Хиам, град със стратегическо значение, е разположен на около 40 километра навътре в сушата и се издига над обширните равнини на Южен Ливан, както и над части от Северен Израел. Именно в този район израелската армия започна своята сухопътна операция, след като военните действия започнаха в началото на този месец.

През последните дни групировката "Хизбула" заяви, че е атакувала неколкократно подразделения и военна техника на ЦАХАЛ в Хиам и околностите му.

Шиитската групировка посочва също, че между нейни бойци и израелската армия са се заформили сражения на запад в крайбрежния град Накура, където е разположен главния щаб на Временните сили на ООН в Ливан.

"Израелски войници се опитаха да навлязат в посока кметството на Накура", отбелязва "Хизбула", като уточнява, че бойците на групировката са отвърнали на удара.

ЦАХАЛ съобщи днес за наземна операция в Южен Ливан, но същевременно посочи, че никой от неговите военнослужещи не е бил ранен. Повечето жители са напуснали южните части на страната от началото на конфликта, след многократните предупреждения за евакуация, издадени от Израел.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въздушен пионер

    32 23 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #6, #10, #16

    17:37 21.03.2026

  • 2 Въздушен пионер

    37 19 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #18, #21, #25, #32

    17:37 21.03.2026

  • 3 Въздушен пионер

    15 24 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #22, #42

    17:38 21.03.2026

  • 4 Въздушен пионер

    23 18 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:38 21.03.2026

  • 5 Въздушен пионер

    27 14 Отговор
    Унгария заплашва Украйна с война: Нова атака срещу газопровода „Турски поток“ ще се счита за атака срещу страна от НАТО.Това заяви ръководителят на кабинета на премиера Виктор Орбан.Вчера унгарският външен министър Петер Сиярто отново обвини Киев в организиране на атака срещу компресорна станция на газопровода Турски поток с помощта на 22 дрона. Нашите мисирр4ен

    17:38 21.03.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    18 28 Отговор

    До коментар #1 от "Въздушен пионер":

    Пета година мъка на Путин с Украйна....

    Коментиран от #8, #9, #11

    17:40 21.03.2026

  • 7 604

    34 8 Отговор
    все поразяват , а те все така си летят, дайте кадри от израел....ари ве рептили нъл сте журналя!?

    17:40 21.03.2026

  • 8 Въздушен пионер

    10 21 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Коментиран от #26

    17:41 21.03.2026

  • 9 Въздушен пионер

    15 16 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #39

    17:41 21.03.2026

  • 10 демократ

    17 21 Отговор

    До коментар #1 от "Въздушен пионер":

    така е 5 години на 3км от границата.

    17:41 21.03.2026

  • 11 Гост

    31 14 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Путин има за цел да опразни западните оръжейни складове. Заредете се с много тъпение. Бъди рахат - ще ти плащат още доста време по 2 цента на русофобски коментар.

    Коментиран от #28

    17:42 21.03.2026

  • 12 Юдеите са си

    13 7 Отговор
    Ударили по една икия.

    Коментиран от #47

    17:43 21.03.2026

  • 13 Въздушен пионер

    19 11 Отговор
    Унгария заплашва Украйна с война: Нова атака срещу газопровода „Турски поток“ ще се счита за атака срещу страна от НАТО.Това заяви ръководителят на кабинета на премиера Виктор Орбан.Вчера унгарският външен министър Петер Сиярто отново обвини Киев в организиране на атака срещу компресорна станция на газопровода Турски поток с помощта на 22 дрона. Нашите мисирр4енца пак мълчат

    17:43 21.03.2026

  • 14 демократ

    14 18 Отговор
    В началото Ис РАН удряше с по 10-20-30 ракети за 24 часа днес с по 2-3.

    Коментиран от #17, #60

    17:44 21.03.2026

  • 15 Горски

    21 9 Отговор
    Израел рано или късно с авиация и ПВО и помощта на САЩ ще е на същото дередже, че и други страни от региона го отнасят прилично. Останалите реват за цени на енергоносители, а всичко това ще го платим пак ние обикновените граждани. Каквото се опита да лети от тактическата авиация на противника над иранското въздушно пространство, се обстрелва и сваля. Остават само корабите/стратезите на США и ударите на израелската авиация от голямо разстояние (Източното Средиземноморие), използвайки базите в Кипър и Синай.

    17:45 21.03.2026

  • 16 смех

    14 15 Отговор

    До коментар #1 от "Въздушен пионер":

    Що не споменаваш как руските су-25 миг-31 и Ту-22 дето ги хвърлят тез кабове светят кат коледна елха на укряинските радари

    Коментиран от #23

    17:45 21.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Европеец

    17 12 Отговор

    До коментар #2 от "Въздушен пионер":

    Не знам ,но режима на лудия Натаняхо по нищо не се различава от режима на Адолф....

    17:47 21.03.2026

  • 19 Ицхак Галит

    12 17 Отговор
    Израел ще изравни със земята всяко гнездо на подлоги на Иран и после на блатните също, можем и го правим!

    Коментиран от #45

    17:54 21.03.2026

  • 20 Блатни хомяци

    6 11 Отговор
    Голям квичене и мешесто църкане от подлогите на калта........😂😂😂😂😂

    17:56 21.03.2026

  • 21 Ти си

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Въздушен пионер":

    Пионер ВЪЗДУХАР

    17:59 21.03.2026

  • 22 Ха-ха

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Въздушен пионер":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #27

    17:59 21.03.2026

  • 23 Мишел

    11 7 Отговор

    До коментар #16 от "смех":

    КАБ са крилати планиращи управляеми касетъчни авиобомби, вече с реактивен двигател, които се пускат на двеста и повече километра от целта . Те са много сложен обект за прехващане и унищожаване. Самолетът-носител на КАБ обикновено не е заплашен. Спомни си колко самолета сваля годишно Украйна, а всеки ден Русия пуска от 20-60 до 200 КАБ..

    18:01 21.03.2026

  • 24 демократ

    6 12 Отговор
    Дори ф-35 явно от снимката не са им нужни бухат ги с ф-16

    18:02 21.03.2026

  • 25 Ха-ха

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Въздушен пионер":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    18:02 21.03.2026

  • 26 Ха-ха

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Въздушен пионер":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    18:03 21.03.2026

  • 27 Мишел

    10 8 Отговор

    До коментар #22 от "Ха-ха":

    Над милиард убити руснаци....
    Но огромните нови военни гробища са в Украйна.

    Коментиран от #31

    18:03 21.03.2026

  • 28 Питащ

    6 9 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Малко вероятно. Особено при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    18:06 21.03.2026

  • 29 Мутата

    11 3 Отговор
    Това е 68-ят поразен завод за ракети

    Коментиран от #51

    18:07 21.03.2026

  • 30 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    7 11 Отговор
    Почват ги Израел, после САЩ...пак Израел и пак САЩ....до откат

    Коментиран от #33

    18:08 21.03.2026

  • 31 Не слушайте този или онзи

    8 7 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Единственият доказан начин за констатация на жертвите на двете страни е преброяване по сателитни данни и кадри. Няма друг начин да се опровергае пропагандата на едната или другата страна. По разбираеми причини в Русия всичко се крие, не случайно им спират и интернета и всякакви външни новини. Данните, които САЩ изнесоха са най-достоверните, защото разполагат с най-доброто разузнаване и високи технологии.

    18:08 21.03.2026

  • 32 Някога

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Въздушен пионер":

    замислял ли си се, колко промити хора има от руската пропаганда?В това число и твоя милост.

    18:11 21.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хм...

    10 4 Отговор
    Оня ден ливанска милиция е устройла засада на цахал и е изпържила поне шест меркави и недоизяснен брой мошета. Има слухове, че целенасочено не са взети пленници.

    18:11 21.03.2026

  • 35 Израел са долни варвари и убийци

    11 5 Отговор
    Израел са ненормални

    18:13 21.03.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    5 8 Отговор
    Най-ми е интересно кво се случва с Рассията !!!
    От месеци таварищ Герасимов спря да ми докладва за руските "успехи и превзимания", пачему ? 😁

    Коментиран от #38

    18:15 21.03.2026

  • 37 Симо

    6 3 Отговор
    Израелските сили за ОТБРАНА!!! които единствено нападат всеки в региона от десетилетия, и напълно легитимното правителство на Иран, което обаче е терористично!!!!!

    18:16 21.03.2026

  • 38 Симо

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Владимир Путин, президент":

    И таеариш зелен не е вече в новинарските сводки!!! Колега. Наркомана излезе от актуалност.

    18:18 21.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Доктор

    6 2 Отговор
    Израел е злокачествен тумор.

    Коментиран от #44

    18:27 21.03.2026

  • 41 ФАКТИ

    4 0 Отговор
    Рижавия антихрист Тръмп е маша в ръцете на евреите,не напразно проповядва юдаизма,цялото му поколение са юдеи.

    18:34 21.03.2026

  • 42 Пиночет

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Въздушен пионер":

    Никой не вярва на руските отрепки!

    18:34 21.03.2026

  • 43 СМЕХОРИИИ

    0 0 Отговор
    И тук като в оня кофликт,... не можеш разбра кой побеждава

    Коментиран от #49

    18:36 21.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ицхак Галит":

    Персите ви го набиха с 200 😂прекалявате с търпението на света но ще разберете

    18:44 21.03.2026

  • 46 имало едно време

    0 0 Отговор
    Няма ли в тази страна поне един реален журналист ! скапана територия и народ

    18:44 21.03.2026

  • 47 МОЖЕ БИ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Юдеите са си":

    Рикия????

    18:44 21.03.2026

  • 48 ЦАХАЛ

    1 1 Отговор
    ДА КАЖЕ УБИЕЦА НЕТАНЯХУ ДАЛИ ИМА ШЕСТ ПРЪСТА НА РЪКАТА И ДАЛИ НЕ Е ИЗВЪН ЗЕМЕН ......ЗАЩОТО ДО СЕГА НЕ БЕШЕ ????????

    18:44 21.03.2026

  • 49 МОДЖТАБА

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "СМЕХОРИИИ":

    Обяви победа....

    18:46 21.03.2026

  • 50 БРАВО

    1 1 Отговор
    Евреите ядът як бой ........ама си мълчат за това и не дават никои от евреите да го коментира ........защото имало голяма демокрация при тях !!!!!

    18:47 21.03.2026

  • 51 Иран са

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мутата":

    доста милитаризиран и радикализирани. Много за чистене има там. Факт.

    18:48 21.03.2026

  • 52 Иран...като БОКСОВА КРУША

    1 1 Отговор
    Бъхтят го американци, израелци, катарци, бахрейнци, суадити....УКРАИНЦИ.

    18:49 21.03.2026

  • 53 Хитлер....... казах !!!!!!

    1 0 Отговор
    Трябваше ми още година да съм на власт и тия аматьори , които се правят на нацисти , нямаше да правят никога повече бели по света !!!!!!!

    18:49 21.03.2026

  • 54 УКРАЙНА ПОМАГА НА САЩ

    1 0 Отговор
    Дронове СТИНГ ловят ШАХЕДИ. Дронове СТИНГ бомбят и Аятоласи. Зеленски си го връща.

    18:51 21.03.2026

  • 55 Тръмпясалия Пират- терорист - съм

    1 1 Отговор
    Мисля да подам молба за членство във БРИКС тия от Фес не стават , а дали ще ми дадат нобелова награда за МИР ??

    18:53 21.03.2026

  • 56 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    1 0 Отговор
    Колкото повече ги трепат, толкова повече скачат....големи мазохисти са Аятоласите.

    18:54 21.03.2026

  • 57 Зеленски бомби Иран

    0 0 Отговор
    Как се обърнаха нещата....

    18:55 21.03.2026

  • 58 Путине

    0 0 Отговор
    Къде го Брикс, аятоласите да отърве.

    18:56 21.03.2026

  • 59 Мишел

    0 0 Отговор
    В отговор на израелските ракетни нападения срещу ядрени центрове на Иран, израелските ядрени обекти в Димова бяха атакувани от ирански ракети.

    18:59 21.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.