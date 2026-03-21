Румъния изрази готовност да съдейства за сигурността в Ормузкия проток

Румънският президент Никушор Дан обяви снощи, че Румъния се присъединява към съвместната декларация на страните, които изразиха готовност да допринесат за осигуряване на безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Аджерпрес, предаде БТА.
Декларацията беше подписана в четвъртък първоначално от Великобритания, Франция, Германия, Италия и Нидерландия, а по-късно към нея се присъединиха и други страни, включително и извън Европа - Япония, Канада, Южна Корея, Нова Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Естония, Норвегия, Швеция, Финландия, Чехия, Бахрейн и Литва.
„Присъединяването на Румъния към тази инициатива става на фона на сериозните последствия, които затварянето на (Ормузкия) проток има за глобалните енергийни пазари, както и за световната икономика. Ефектите са осезаеми и в Румъния, особено по отношение на цените на горивата. В този смисъл ние сме готови да участваме в усилията на международната общност, които ще доведат до задържане на цените на поносимо равнище за населението“, написа румънският президент във Фейсбук.
Той допълни, че Румъния запазва ясното си решение да не бъде въвлечена в конфликта в Близкия изток. „Ние работим заедно с международни партньори за деескалация“, заяви Никушор Дан.
Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия и Япония осъдиха иранските атаки срещу цивилна енергийна инфраструктура в Персийския залив и заявиха, че "са готови да съдействат за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток", предаде Франс прес.
"Настояваме за незабавен и цялостен мораториум върху атаките срещу цивилна инфраструктура и по-конкретно срещу петролни и газовите съоръжения. Заявяваме, че сме готови да подпомогнем усилията, необходими за гарантиране на сигурното преминаване през Ормузкия проток", посочват страните в общо изявление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Агресията на Американският ционизъм
Коментиран от #11
13:54 21.03.2026
2 Илчо
13:54 21.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
13:56 21.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
Коментиран от #14
13:57 21.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Миролюб Войнов, пилот ВВС
13:58 21.03.2026
10 Иван
13:58 21.03.2026
11 демократ
До коментар #1 от "Агресията на Американският ционизъм":Че кога тъпите чехски бираджии са правели умни неща
Коментиран от #13
13:59 21.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #11 от "демократ":Чехите са най добрите оръжейници в СВЕТА Имат невероятни разработки
14:03 21.03.2026
14 Румънците на изборите
До коментар #7 от "Боруна Лом":разкараха руското прокси.
Ще видим ние как ще се оправим с бившия пРезидент и настоящо руско прокси.
Коментиран от #18
14:05 21.03.2026
15 казала а следва и б
14:05 21.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Някой
А и на румънците да им е гъсто като почнат да карат ковчезите.
14:07 21.03.2026
18 На поредните избори
До коментар #14 от "Румънците на изборите":Ще процедираме, както повелява нашата традиция по рецептата на "солта, тоягите и жълтиците".
14:08 21.03.2026