Новини
Свят »
Румъния »
Румъния изрази готовност да съдейства за сигурността в Ормузкия проток

21 Март, 2026 13:51 544 18

  • иран-
  • румъния-
  • ормузки проток-
  • никушор дан

Румъния запазва ясното си решение да не бъде въвлечена в конфликта в Близкия изток, посочи президентът

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан обяви снощи, че Румъния се присъединява към съвместната декларация на страните, които изразиха готовност да допринесат за осигуряване на безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Аджерпрес, предаде БТА.

Декларацията беше подписана в четвъртък първоначално от Великобритания, Франция, Германия, Италия и Нидерландия, а по-късно към нея се присъединиха и други страни, включително и извън Европа - Япония, Канада, Южна Корея, Нова Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Естония, Норвегия, Швеция, Финландия, Чехия, Бахрейн и Литва.

„Присъединяването на Румъния към тази инициатива става на фона на сериозните последствия, които затварянето на (Ормузкия) проток има за глобалните енергийни пазари, както и за световната икономика. Ефектите са осезаеми и в Румъния, особено по отношение на цените на горивата. В този смисъл ние сме готови да участваме в усилията на международната общност, които ще доведат до задържане на цените на поносимо равнище за населението“, написа румънският президент във Фейсбук.

Той допълни, че Румъния запазва ясното си решение да не бъде въвлечена в конфликта в Близкия изток. „Ние работим заедно с международни партньори за деескалация“, заяви Никушор Дан.

Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия и Япония осъдиха иранските атаки срещу цивилна енергийна инфраструктура в Персийския залив и заявиха, че "са готови да съдействат за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток", предаде Франс прес.

"Настояваме за незабавен и цялостен мораториум върху атаките срещу цивилна инфраструктура и по-конкретно срещу петролни и газовите съоръжения. Заявяваме, че сме готови да подпомогнем усилията, необходими за гарантиране на сигурното преминаване през Ормузкия проток", посочват страните в общо изявление.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агресията на Американският ционизъм

    11 1 Отговор
    Глупаци! В Чехия, без да учатва, запалиха израелски завод, произвеждащ 90% дронове. Става въпрос за военен завод, свързан с израелската компания Elbit System, произвеждащ 90% израелски дронове и системи за РЕБ.

    Коментиран от #11

    13:54 21.03.2026

  • 2 Илчо

    4 2 Отговор
    Да палим Дръзки и кораба на Пимпира и дърпаме и ние за там.

    13:54 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    2 0 Отговор
    Завръщане към корените си.Това е основната мисъл на обръщението.Разбра се от света какъв е произходът на обитателите на тази държава .

    13:56 21.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    РУМЪНИЯ МАЙ , МАЙ,, ЩЕ БЪДЕ ,, РУМЪНИЯ,,БАЙ, БАЙ! ЗАТОВА СМЕНИХА ИЗБОРИТЕ, ЕСЕС!

    Коментиран от #14

    13:57 21.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    2 4 Отговор
    Докато Румъния осигурява Ормузкия пролив, ние българските пилоти и модерния F-16 Block 70 може да охраняваме източната граница на НАТО и изпълняваме редовни полети до Брянск, Енгелс, Краснодар, че и Москва ☝️

    13:58 21.03.2026

  • 10 Иван

    8 1 Отговор
    Затова сатанистите в САЩ и ЕС поставиха фалшив президент в Румъния.

    13:58 21.03.2026

  • 11 демократ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Агресията на Американският ционизъм":

    Че кога тъпите чехски бираджии са правели умни неща

    Коментиран от #13

    13:59 21.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "демократ":

    Чехите са най добрите оръжейници в СВЕТА Имат невероятни разработки

    14:03 21.03.2026

  • 14 Румънците на изборите

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    разкараха руското прокси.
    Ще видим ние как ще се оправим с бившия пРезидент и настоящо руско прокси.

    Коментиран от #18

    14:05 21.03.2026

  • 15 казала а следва и б

    0 0 Отговор
    Румъния и без съгласие за протока , бе обявена за легитимна цел от Техеран.

    14:05 21.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Някой

    0 0 Отговор
    Хак им е сега на ЕСес-ците. Теси избраха президента!
    А и на румънците да им е гъсто като почнат да карат ковчезите.

    14:07 21.03.2026

  • 18 На поредните избори

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Румънците на изборите":

    Ще процедираме, както повелява нашата традиция по рецептата на "солта, тоягите и жълтиците".

    14:08 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания