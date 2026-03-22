Иран е готов да пропусне всички кораби през Ормузкия проток, без свързаните с „враговете“

Иран е готов да работи с Международната морска организация, за да гарантира безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщи Ройтерс, цитирайки Али Мусави, представител на Ислямската република в организацията.

Той заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички плавателни съдове, с изключение на тези, свързани с „враговете на Иран“.

Според Мусави, преминаването през пролива е възможно с координация на мерките за сигурност с Техеран.

Иранският представител добави, че атаките на Израел и Съединените щати са причина за настоящата ситуация в Ормузкия проток.