Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран е готов да пропусне всички кораби през Ормузкия проток, без свързаните с „враговете“

22 Март, 2026 09:00, обновена 22 Март, 2026 09:04 795 19

  • иран-
  • ормузки проток-
  • кораби

Преминаването било възможно с координация на мерките за сигурност с Техеран

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е готов да работи с Международната морска организация, за да гарантира безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщи Ройтерс, цитирайки Али Мусави, представител на Ислямската република в организацията.

Той заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички плавателни съдове, с изключение на тези, свързани с „враговете на Иран“.

Според Мусави, преминаването през пролива е възможно с координация на мерките за сигурност с Техеран.

Иранският представител добави, че атаките на Израел и Съединените щати са причина за настоящата ситуация в Ормузкия проток.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Късно е моме

    10 3 Отговор
    За китка...

    09:05 22.03.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 14 Отговор
    Кой ги пита тия кво искат

    09:06 22.03.2026

  • 3 22032026

    7 1 Отговор
    Да но избирателноста е от страна на Уран.

    Коментиран от #10

    09:07 22.03.2026

  • 4 Пич

    21 3 Отговор
    Много яко !!! Най накрая някой започна да налага санкции срещу юдеите и краварите !!!

    Коментиран от #6, #12, #16

    09:08 22.03.2026

  • 5 Ще се прави

    6 1 Отговор
    Списък на вражески държави?

    09:08 22.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да....

    3 6 Отговор
    Радикалните ислямски гвардейци щели да допуснат..
    Тези са много миролюбиви
    Избиха преди два месеца над 30 000 протестиращи от народа си...

    09:11 22.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 22032026

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "22032026":

    Хей тая клавиатура вместо Иран неволно станало Уран

    09:11 22.03.2026

  • 11 хъхъ

    3 1 Отговор
    Иран показа как се води война. Удари всички американски бази в региона, а Путин не е ударил нито една, въпреки че помагат на укро-режима да удря по Русия.

    Коментиран от #18

    09:12 22.03.2026

  • 12 Да и тоз някой остана

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Бе държава
    Хихихихи

    09:12 22.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Религиозното

    2 1 Отговор
    Аятолахче с хотели за 400 000€ в западния свят- Париж, Лондон, Франкфурт на Майн..
    Много религиозно, много загрижено за народа си
    Къде е обаче?

    09:14 22.03.2026

  • 16 Kaлпазанин

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И то ефективно

    09:15 22.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БТЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ЗАТВОРИЛИ ВЪЛКА В ЕДНА КОШАРА С АРАБСКИ ОВЦЕ
    И КАТО СЕ СВЕЧЕРИЛО
    СЕ ПОЯВИЛ ВЪПРОСА ЗА ВЕЧЕРЯТА :)

    09:16 22.03.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "хъхъ":

    Глу Пак, правиш ли разлика между ядрени държави и не ядрени такива?

    09:16 22.03.2026

  • 19 Да....

    0 0 Отговор
    В Иран на религиозната ислямистка организации- на 9 г. може да си булка
    Това не е Епщайн..
    И не е педофилия..
    Това е отношение към ..жените

    09:17 22.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания