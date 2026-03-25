Иран призова за създаването на съюз за сигурност в региона, без САЩ и Израел

Иран заяви необходимостта и готовността си да сформира съюз от държави, за да гарантира сигурността и да развие военно сътрудничество в региона без участието на САЩ и Израел.

Намерението беше обявено от Генералния щаб на иранските въоръжени сили.

„Дойде време да се създаде съюз от държави, за да се гарантира сигурността и военното сътрудничество в региона без участието на САЩ и Израел“, се казва в изявление на Генералния щаб на Ислямска република Иран. Според иранските военни, страните в региона „никога няма да се нуждаят от държава, разположена на хиляди километри, за да гарантира тяхната сигурност“.

Генералният щаб отбеляза, че Иран смята, че страните в региона „нямат нужда от държава, която поставя сигурността и интересите на Израел над всичко“, а в държавите от региона „вижда само богатството, съхранявано на тяхна земя“.

Иран очаква членовете на Съвета за сигурност на ООН, особено Русия и Китай, да заемат „твърда позиция“, осъждайки действията на САЩ и Израел срещу Ислямската република, заяви иранският външен министър Абас Арагчи по време на разговор с китайския си колега Ван И, цитиран от МВнР на Иран.

Иранският първи дипломат отбеляза, че на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер „трябва да се отдаде заслуженото“ за коментарите му относно атаките на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

Русия призовава всички страни в конфликта в Близкия изток незабавно да прекратят военните действия и е готова да улесни деескалацията чрез политически и дипломатически средства, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.

Късно снощи френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан.

Chevron, една от най-големите американски петролни компании, предупреди, че щатът Калифорния изпада в енергийна криза поради американско-израелската военна операция срещу Иран, според Bloomberg.