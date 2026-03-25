Иран призова за създаването на съюз за сигурност в региона, без САЩ и Израел

25 Март, 2026 03:42, обновена 25 Март, 2026 04:27

Вашингтон поставял интересите на Израел над всичко, а в Близкия изток виждал само богатството, с което разполага

Иран призова за създаването на съюз за сигурност в региона, без САЩ и Израел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран заяви необходимостта и готовността си да сформира съюз от държави, за да гарантира сигурността и да развие военно сътрудничество в региона без участието на САЩ и Израел.

Намерението беше обявено от Генералния щаб на иранските въоръжени сили.

„Дойде време да се създаде съюз от държави, за да се гарантира сигурността и военното сътрудничество в региона без участието на САЩ и Израел“, се казва в изявление на Генералния щаб на Ислямска република Иран. Според иранските военни, страните в региона „никога няма да се нуждаят от държава, разположена на хиляди километри, за да гарантира тяхната сигурност“.

Генералният щаб отбеляза, че Иран смята, че страните в региона „нямат нужда от държава, която поставя сигурността и интересите на Израел над всичко“, а в държавите от региона „вижда само богатството, съхранявано на тяхна земя“.

Иран очаква членовете на Съвета за сигурност на ООН, особено Русия и Китай, да заемат „твърда позиция“, осъждайки действията на САЩ и Израел срещу Ислямската република, заяви иранският външен министър Абас Арагчи по време на разговор с китайския си колега Ван И, цитиран от МВнР на Иран.

Иранският първи дипломат отбеляза, че на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер „трябва да се отдаде заслуженото“ за коментарите му относно атаките на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

Русия призовава всички страни в конфликта в Близкия изток незабавно да прекратят военните действия и е готова да улесни деескалацията чрез политически и дипломатически средства, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.

Късно снощи френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан.

Chevron, една от най-големите американски петролни компании, предупреди, че щатът Калифорния изпада в енергийна криза поради американско-израелската военна операция срещу Иран, според Bloomberg.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оня с коня

    3 2 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    03:52 25.03.2026

  • 2 Коста

    5 0 Отговор
    ААА без Израел и Дедо Тчръмп не може! Че нали той ще е новият Аятолах бре

    03:55 25.03.2026

  • 3 Мдаа

    2 1 Отговор
    Оказва се , че военното съпротивление Хизбула в Ливан има огромен арсенал и нищо чудно, че до момента обстреля северната част на окупирана Палестина с поне 1000 ракети....остават още 10 хиляди!
    В тяхно лице иранците имат верен съюзник , а Ливан верен защитник от израелската агресия. Хусите в Йемен също са съюзници , но още не участват директно и стоят в резерв.

    WSJ: According to an Israeli official, it is estimated that Hezbollah currently possesses between 11,000 and 13,000 rockets in its arsenal.

    Коментиран от #9

    03:59 25.03.2026

  • 4 Абе

    4 1 Отговор
    Какво го дирят Щатите там?

    Коментиран от #5, #6

    04:00 25.03.2026

  • 5 краварскиТРОЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    търсят майка си там ама гледам са я намерили ха ха ха

    04:04 25.03.2026

  • 6 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Мелания искала да стане персийска котка 🐱

    04:05 25.03.2026

  • 7 Фактолог

    2 1 Отговор
    Както предполагахме военният съюз между Иран и Ирак вече е факт. Случи се много бързо, но явно е замислен и планиран доста преди това в тайна. Сега вероятно предстои съвместна сухоземна военна операция срещу Кувейт! За целта енергийната система на Кувейт вече е извън строя, а Кувейт тази нощ беше безпощадно обстрелян и международното летище там също гори.
    Иракчаните след като окончателно унищожиха и изгониха успешно американците и НАТО вчера от територията си сега ще си приберат отново Кувейт, за да засилят защитата си и да разширят излаза си към залива.
    А въздушното пространство над Ирак вече се затваря за коалиция Епщайн и играта загрубява много.

    Ирак даде зелена светлина на въоръжените си сили да отговорят на агресията на САЩ и Израел, използвайки всички налични средства.

    🔻 Съветът за национална сигурност упълномощи ВМС да действа на принципа на правото на отмъщение и самозащита.

    🔻 ВМС вече не са милиция. Те са официално подразделение на иракските въоръжени сили с пълни правомощия, структура и право на отмъщение.

    Първа голяма победа!!!
    Коалиция Епщайн е в истински шок!!!

    С призива си към другите държави в района за присъединяване ще матират окончателно ционистите !

    Коментиран от #11

    04:07 25.03.2026

  • 8 Фар

    1 1 Отговор
    Халюцинации. Ако арабските страни не искаха да видят Иран дори нарисуван, сега, след бомбардировките, искат той да бъде напълно унищожен. Иран рискува и загуби.

    04:10 25.03.2026

  • 9 Мда ама Не

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Станете последовател на реалността. Ливан и Хизбула НЕ са едно и също нещо. Дори една трета от ливанците не искат Хизбула, която се грижи само за интересите на Иран, а не за тези на тяхната страна.

    Коментиран от #10

    04:14 25.03.2026

  • 10 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мда ама Не":

    Много ясно че Хизбула не е Ливан, защото правителството в Ливан е продажно и ционистко и завладяно от евреите , а Хизбула защитава народа на Ливан и го прави всеки ден.
    Досега евреите щяха да са на река Литани, ако не бяха Хизбула и една трета от Ливан нямаше да го има.

    Коментиран от #14

    04:18 25.03.2026

  • 11 Време за Реалност

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фактолог":

    Иракчаните са поне 3 неща. Сунити, шиити, кюрди. Войната ще се разпространи в Ирак и след това ще се върне в Сирия. Границите се променят и ще продължат да се променят години наред. Никоя от тези страни няма да остане същата. Нито Иран, нито Ирак, нито Турция.

    Коментиран от #12

    04:20 25.03.2026

  • 12 Фактолог

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Време за Реалност":

    Напротив, реалността е съвсем друга, няма да останат Кувейт, Катар, Бахрейн и ОАЕ, както и Израел, защото ще има държава Палестина на нейно място.

    04:27 25.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ИСЛЯМСКОТО НАТО
    .. НАЙ - ГОЛЕМИЯ КОШМАР ЗА ИЗРАЕЛ :)
    .... И ПРИ ТОВА ПАКИСТАН ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ:)

    04:46 25.03.2026

  • 14 Точката

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    Правителството е сунитско и се грижи за интересите на Ливан, а не за Иран. Ливанските християни вече са започнали сепаратистки процеси. Повечето не харесват Хизбула и нейния шеф, ислямските шиитски теократи, нито вредите, които се случват в страната. Много шиити не искат Хизбула. Евреите са там заради Иран-Хизбула.

    04:53 25.03.2026

