Иран призова за създаването на съюз за сигурност в региона, без САЩ и Израел

Иран заяви необходимостта и готовността си да сформира съюз от държави, за да гарантира сигурността и да развие военно сътрудничество в региона без участието на САЩ и Израел.
Намерението беше обявено от Генералния щаб на иранските въоръжени сили.
„Дойде време да се създаде съюз от държави, за да се гарантира сигурността и военното сътрудничество в региона без участието на САЩ и Израел“, се казва в изявление на Генералния щаб на Ислямска република Иран. Според иранските военни, страните в региона „никога няма да се нуждаят от държава, разположена на хиляди километри, за да гарантира тяхната сигурност“.
Генералният щаб отбеляза, че Иран смята, че страните в региона „нямат нужда от държава, която поставя сигурността и интересите на Израел над всичко“, а в държавите от региона „вижда само богатството, съхранявано на тяхна земя“.
Иран очаква членовете на Съвета за сигурност на ООН, особено Русия и Китай, да заемат „твърда позиция“, осъждайки действията на САЩ и Израел срещу Ислямската република, заяви иранският външен министър Абас Арагчи по време на разговор с китайския си колега Ван И, цитиран от МВнР на Иран.
Иранският първи дипломат отбеляза, че на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер „трябва да се отдаде заслуженото“ за коментарите му относно атаките на САЩ и Израел срещу Ислямската република.
Русия призовава всички страни в конфликта в Близкия изток незабавно да прекратят военните действия и е готова да улесни деескалацията чрез политически и дипломатически средства, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.
Късно снощи френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан.
Chevron, една от най-големите американски петролни компании, предупреди, че щатът Калифорния изпада в енергийна криза поради американско-израелската военна операция срещу Иран, според Bloomberg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с коня
03:52 25.03.2026
2 Коста
03:55 25.03.2026
3 Мдаа
В тяхно лице иранците имат верен съюзник , а Ливан верен защитник от израелската агресия. Хусите в Йемен също са съюзници , но още не участват директно и стоят в резерв.
WSJ: According to an Israeli official, it is estimated that Hezbollah currently possesses between 11,000 and 13,000 rockets in its arsenal.
Коментиран от #9
03:59 25.03.2026
4 Абе
Коментиран от #5, #6
04:00 25.03.2026
5 краварскиТРОЛ
До коментар #4 от "Абе":търсят майка си там ама гледам са я намерили ха ха ха
04:04 25.03.2026
6 Коста
До коментар #4 от "Абе":Мелания искала да стане персийска котка 🐱
04:05 25.03.2026
7 Фактолог
Иракчаните след като окончателно унищожиха и изгониха успешно американците и НАТО вчера от територията си сега ще си приберат отново Кувейт, за да засилят защитата си и да разширят излаза си към залива.
А въздушното пространство над Ирак вече се затваря за коалиция Епщайн и играта загрубява много.
Ирак даде зелена светлина на въоръжените си сили да отговорят на агресията на САЩ и Израел, използвайки всички налични средства.
🔻 Съветът за национална сигурност упълномощи ВМС да действа на принципа на правото на отмъщение и самозащита.
🔻 ВМС вече не са милиция. Те са официално подразделение на иракските въоръжени сили с пълни правомощия, структура и право на отмъщение.
Първа голяма победа!!!
Коалиция Епщайн е в истински шок!!!
С призива си към другите държави в района за присъединяване ще матират окончателно ционистите !
Коментиран от #11
04:07 25.03.2026
8 Фар
04:10 25.03.2026
9 Мда ама Не
До коментар #3 от "Мдаа":Станете последовател на реалността. Ливан и Хизбула НЕ са едно и също нещо. Дори една трета от ливанците не искат Хизбула, която се грижи само за интересите на Иран, а не за тези на тяхната страна.
Коментиран от #10
04:14 25.03.2026
10 Мдаа
До коментар #9 от "Мда ама Не":Много ясно че Хизбула не е Ливан, защото правителството в Ливан е продажно и ционистко и завладяно от евреите , а Хизбула защитава народа на Ливан и го прави всеки ден.
Досега евреите щяха да са на река Литани, ако не бяха Хизбула и една трета от Ливан нямаше да го има.
Коментиран от #14
04:18 25.03.2026
11 Време за Реалност
До коментар #7 от "Фактолог":Иракчаните са поне 3 неща. Сунити, шиити, кюрди. Войната ще се разпространи в Ирак и след това ще се върне в Сирия. Границите се променят и ще продължат да се променят години наред. Никоя от тези страни няма да остане същата. Нито Иран, нито Ирак, нито Турция.
Коментиран от #12
04:20 25.03.2026
12 Фактолог
До коментар #11 от "Време за Реалност":Напротив, реалността е съвсем друга, няма да останат Кувейт, Катар, Бахрейн и ОАЕ, както и Израел, защото ще има държава Палестина на нейно място.
04:27 25.03.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. НАЙ - ГОЛЕМИЯ КОШМАР ЗА ИЗРАЕЛ :)
.... И ПРИ ТОВА ПАКИСТАН ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ:)
04:46 25.03.2026
14 Точката
До коментар #10 от "Мдаа":Правителството е сунитско и се грижи за интересите на Ливан, а не за Иран. Ливанските християни вече са започнали сепаратистки процеси. Повечето не харесват Хизбула и нейния шеф, ислямските шиитски теократи, нито вредите, които се случват в страната. Много шиити не искат Хизбула. Евреите са там заради Иран-Хизбула.
04:53 25.03.2026