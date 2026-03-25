Вучич: Няма да се откажа от Косово и Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че никога няма да се откаже от Косово и Метохия, както и от държавата Сърбия, предава РТС. Той направи изявлението си във Враня по време на официална церемония, посветена на Деня на паметта, когато в страната се отбелязва годишнината от ударите на НАТО срещу Съюзна република Югославия през 1999 г., предава БТА.

Вучич изрази благодарност към присъстващите и отбеляза, че за него това е поредната, 13-а година, в която участва в отбелязването на годишнината от началото на т.нар. „агресия на НАТО“.

В изказването си той посочи, че споменът за събитията от 24 март 1999 г. остава болезнен и до днес, като подчерта, че раните от тогава все още не са заздравели. По думите му случилото се тогава е поставило основите на последващи конфликти по света и е довело до отслабване на международното право.

Церемонията, според него, не е само почит към загиналите цивилни и военни, но и предупреждение и урок за бъдещето.

Вучич направи и политически коментари, в които обвини външни сили за действия, довели до конфликти и разпад на държавността в региона. Той заяви, че натискът върху Сърбия и събитията след 1999 г. са продължили и след края на военните действия, включително процесите, довели до обявяването на независимостта на Косово.

Сръбският президент подчерта, че въпреки външния натиск никога няма да се откаже от Косово и Метохия и от защитата на интересите на Сърбия.

По-рано същия ден външният министър Марко Джурич също определи ударите на НАТО от 1999 г. като събитие с дългосрочно влияние върху международния ред, отбелязвайки, че те са извършени без одобрението на Съвета за сигурност на ООН.

Военната операция на НАТО срещу тогавашната Югославия започва на 24 март 1999 г. и продължава до 11 юни същата година, с което приключва конфликтът в Косово. Според различни източници в резултат на ударите са загинали хиляди цивилни и военни.

Конфликтът в Косово през 1998-1999 г. от своя страна води до значителни жертви и разрушения, като международни съдебни институции по-късно потвърждават извършени престъпления от страна на сръбските сили.