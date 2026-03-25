Вучич: Няма да се откажа от Косово и Сърбия

25 Март, 2026 09:38 752 12

Сръбският президент говори на възпоменателна церемония за ударите на НАТО през 1999 г.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че никога няма да се откаже от Косово и Метохия, както и от държавата Сърбия, предава РТС. Той направи изявлението си във Враня по време на официална церемония, посветена на Деня на паметта, когато в страната се отбелязва годишнината от ударите на НАТО срещу Съюзна република Югославия през 1999 г., предава БТА.

Вучич изрази благодарност към присъстващите и отбеляза, че за него това е поредната, 13-а година, в която участва в отбелязването на годишнината от началото на т.нар. „агресия на НАТО“.

В изказването си той посочи, че споменът за събитията от 24 март 1999 г. остава болезнен и до днес, като подчерта, че раните от тогава все още не са заздравели. По думите му случилото се тогава е поставило основите на последващи конфликти по света и е довело до отслабване на международното право.

Церемонията, според него, не е само почит към загиналите цивилни и военни, но и предупреждение и урок за бъдещето.

Вучич направи и политически коментари, в които обвини външни сили за действия, довели до конфликти и разпад на държавността в региона. Той заяви, че натискът върху Сърбия и събитията след 1999 г. са продължили и след края на военните действия, включително процесите, довели до обявяването на независимостта на Косово.

Сръбският президент подчерта, че въпреки външния натиск никога няма да се откаже от Косово и Метохия и от защитата на интересите на Сърбия.

По-рано същия ден външният министър Марко Джурич също определи ударите на НАТО от 1999 г. като събитие с дългосрочно влияние върху международния ред, отбелязвайки, че те са извършени без одобрението на Съвета за сигурност на ООН.

Военната операция на НАТО срещу тогавашната Югославия започва на 24 март 1999 г. и продължава до 11 юни същата година, с което приключва конфликтът в Косово. Според различни източници в резултат на ударите са загинали хиляди цивилни и военни.

Конфликтът в Косово през 1998-1999 г. от своя страна води до значителни жертви и разрушения, като международни съдебни институции по-късно потвърждават извършени престъпления от страна на сръбските сили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    Отговор
    От американските удари за сто дена бомбандировки загинаха около сто сърби.от къде се появиха тия хиляди загинали знае само лепа брена.цирка бе и с обеднения уран че бил зарязил Сърбия а на сръбската карта с бомбандировките се вижда че с обеднен уран е бомбандирано само косово

    09:44 25.03.2026

  • 2 Интересно

    Отговор
    Дали пък ООН се е произнесло относно геноцида в Сребреница? А за този в Косово?

    Коментиран от #5

    09:45 25.03.2026

  • 3 Мартин Картофски 🥔

    Отговор
    Косово jе Србиjа
    Пейпал и Револют, ако не искате Пеевски да даде Кърджали на Търкитата.

    09:47 25.03.2026

  • 4 Ген Колев

    Отговор
    Има 2 нации които са ни нападали в гръб докато се бием на друг фронт. Едните са сърбите.

    09:47 25.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    Отговор
    Главозамайващи престъпления са извършени от силите на Брюксел ,като невинни жени и деца ,плюс разрушена инфраструктура на Република Сърбия са пострадали.Виновни няма официално,като те умишлено се крият от управляващите на запад.Виновни са единствено и само сърбите ,според официалната версия,които на ляво и на дясно тръбят колко агресивни и самонадеяни са те.

    09:52 25.03.2026

  • 7 Един не-трол

    Отговор
    Косово е било повече българска територия отколкото сръбска. Белград е бил повече унгарска територия отколкото сръбска. Ниш е населен предимно с българи през 1880г. От какво няма да се откажеш винаги сте били подмолни и сте забивали нож в гърба. Етническите прочиствания и зверства са ви в кръвта.

    Коментиран от #12

    10:01 25.03.2026

  • 8 хмммм

    Отговор
    Впил си се здраво в Сърбия като кърлеж.

    10:02 25.03.2026

  • 9 стоян георгиев

    Отговор

    До коментар #5 от "Мартин Картофски 🥔":

    Геноцид имаше и над българите в западните покрайнини и македония.сърбите се отнасяха еднакво към окупираните народи.

    10:09 25.03.2026

  • 10 Кратуна ли?

    Отговор

    До коментар #5 от "Мартин Картофски 🥔":

    Ако някой мислещ човек има кратуна, то ти би трябвало да имаш....едно голямо нищо! Празен бидон от кисело зеле, с капацитет за мисъл колкото зелето!

    10:21 25.03.2026

  • 11 верваш

    Отговор
    ли на ръмбест тапир

    10:40 25.03.2026

  • 12 србе

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един не-трол":

    на врбе, до Свищов и Пазарджик е србско, до Търново и Пловдив влашко, до Пазарджик и Пловдив ромейско, ама сиот Балкан е македонска земя и зад Цариград у Анадоло....

    10:47 25.03.2026

