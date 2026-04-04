Financial Times: Предизборната надпревара в Унгария е сблъсък между „войната и портфейлите“

Предизборната надпревара между унгарския премиер Виктор Орбан (Фидес) и неговия съперник Петер Маджар (Тиса) е сблъсък на „война и портфейли“, пише Financial Times.

Орбан е изградил кампанията си върху критики към чуждестранната намеса от Украйна, която, според него, се стреми да въвлече Унгария във „война с Русия“. Маджар, междувременно, се е фокусирал върху своята антикорупционна програма и стагнацията на унгарската икономика.

Вестникът пише, че опозицията посочва икономическата ситуация и високата инфлация през последните години като ключова причина за евентуалното поражение на партията на Орбан на изборите. След глобалния инфлационен шок от 2021 г., изострена от предизборните мерки на правителството, основната инфлация в Унгария през 2023 г. достигна 25% (един от най-високите нива в ЕС). Средната заплата в Унгария остава една от най-ниските в ЕС – 1038 евро спрямо 2351 евро. Всичко това се усложнява от нисък растеж на БВП.

„Орбаномиката“, която включва националистически индустриални политики, евтини енергийни доставки от Русия и инвестиции от Китай, е изчерпала своя потенциал, твърдят Тиса и някои икономисти, твърди изданието. Унгария е попаднала в капана на средните доходи, зависима от нископлатено производство и чуждестранен капитал, каза експертът Илона Гижинска.

„Олигархизацията на икономиката, клиентелистката система за обществени поръчки и политизирането на институциите допълнително отслабиха конкуренцията, иновациите и способността на страната да се издига в глобалните вериги за създаване на стойност“, добави тя.