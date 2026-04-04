Financial Times: Предизборната надпревара в Унгария е сблъсък между „войната и портфейлите“

Financial Times: Предизборната надпревара в Унгария е сблъсък между „войната и портфейлите“

4 Април, 2026 20:39, обновена 4 Април, 2026 20:46 1 957 16

Орбан е изградил кампанията си върху критики към чуждестранната намеса от Украйна. Маджар се е фокусирал върху антикорупционната си програма и стагнацията на унгарската икономика

Financial Times: Предизборната надпревара в Унгария е сблъсък между „войната и портфейлите“ - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предизборната надпревара между унгарския премиер Виктор Орбан (Фидес) и неговия съперник Петер Маджар (Тиса) е сблъсък на „война и портфейли“, пише Financial Times.

Орбан е изградил кампанията си върху критики към чуждестранната намеса от Украйна, която, според него, се стреми да въвлече Унгария във „война с Русия“. Маджар, междувременно, се е фокусирал върху своята антикорупционна програма и стагнацията на унгарската икономика.

Вестникът пише, че опозицията посочва икономическата ситуация и високата инфлация през последните години като ключова причина за евентуалното поражение на партията на Орбан на изборите. След глобалния инфлационен шок от 2021 г., изострена от предизборните мерки на правителството, основната инфлация в Унгария през 2023 г. достигна 25% (един от най-високите нива в ЕС). Средната заплата в Унгария остава една от най-ниските в ЕС – 1038 евро спрямо 2351 евро. Всичко това се усложнява от нисък растеж на БВП.

„Орбаномиката“, която включва националистически индустриални политики, евтини енергийни доставки от Русия и инвестиции от Китай, е изчерпала своя потенциал, твърдят Тиса и някои икономисти, твърди изданието. Унгария е попаднала в капана на средните доходи, зависима от нископлатено производство и чуждестранен капитал, каза експертът Илона Гижинска.

„Олигархизацията на икономиката, клиентелистката система за обществени поръчки и политизирането на институциите допълнително отслабиха конкуренцията, иновациите и способността на страната да се издига в глобалните вериги за създаване на стойност“, добави тя.


Унгария
  • 1 Курти

    14 15 Отговор
    Айде копеи 5та година квичане и край нема

    Коментиран от #2, #3, #15

    21:01 04.04.2026

  • 2 Зевзек

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Курти":

    Квичим ама сека заран вече пред пасолья раздават банички.И по 5 цигари.

    21:06 04.04.2026

  • 3 Много

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Курти":

    Полюции на Путин изпълва.Удави се бе гьотверен

    21:19 04.04.2026

  • 4 В България

    26 6 Отговор
    От новините днес разбрах, че от 2 100 000 пенсионери в България, 1 600 000 са под границата на бедността. Така че не мислете унгарците.

    Коментиран от #8

    21:23 04.04.2026

  • 5 Потрес

    10 27 Отговор
    Орбан е ненавиждан в Будапеща и градовете. Само селата и хора с ниско образование гласуват за коропирания шопар

    Коментиран от #7, #9

    21:25 04.04.2026

  • 6 Дзак

    16 5 Отговор
    Глобалните вериги за създаване на стойност стигат до САЩ. Не знам как Магяр може да претендира за по-добри отношения. Единствено остава да обещае някаква нова дигитална икономика и под една или друга форма износ на оръжия за Украйна. Което пък заплашва независимостта.

    21:25 04.04.2026

  • 7 Иванов

    20 9 Отговор

    До коментар #5 от "Потрес":

    Урсула иска да постави начело на Унгария корумпиран и изпълнителен човек да може да си разделят милиардите за Украина болния п,,---- за унгарците

    21:41 04.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А за урсмула

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Потрес":

    кой е гласувал?

    21:45 04.04.2026

  • 10 хаха

    8 14 Отговор
    Капитан Силвестер Палинкаш, офицер от унгарската армия: Това, което ми създава трудност, е да разбера коя страна избира това правителство. То представя Украйна като враг, докато в действителност, в този военен конфликт, Украйна е жертва, защото Русия нападна Украйна.

    Забравихте да споменете „военната мисия“, която синът на Орбан предприе, защото „Бог му говори“, като той планира мисията с 50% жертви. В същото време „министърът на отбраната“ е собственик на казино, който никога не е бил истински войник.

    Тези войници не могат да бъдат уволнени от април 2020 г. поради „опасност“. Поради това моралът е толкова нисък, че ако опасността бъде отменена, по-голямата част от армията ще изчезне и ще остави отбранителните способности на тази дупка близо до 0.

    Тези войници трябва да си купуват сами униформи, каски, кевларени жилетки, оптика.
    Въпросната екипировка, която трябва да купуват сами, често е с много ниско качество, като се споменава как униформите се късат само като седнат.

    ДА ПОДЧЕРТАМ ЗА ЗАБЛАТЕНИ ВАТНИШКИ ПОДЛОГИ:

    „министърът на отбраната“ е собственик на казино, а доколкото помня според един мой приятел УНГАРЕЦ...
    най-богатият унгарец в момента беше ПРИЯТЕЛ НА ТОРБАЛАН ...бивш ВОДОПРОВОДЧИК от МАЛЦИНСТВЕН ПРОИЗХОД.

    Хвала ТОРБАЛАНЦИ!

    21:50 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Смешник

    6 7 Отговор
    Орбан е прав има ли война икономиката куца Какви портфейла какви пет лева

    22:21 04.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Копейки искат лев и преизпълнени 5летки

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Курти":

    Курти
    1415ОТГОВОР
    Айде копеи 5та година квичане и край нема
    -;-
    Абе като БКП-то ни водеше така убедено към светлото бъдеще на Човечеството, защо спря Социализъма и го фалираха, ама сега през Демокрацишята се облажиха!

    Колкото и да квичат от Бузлуджа, на 19.04.2026 гоидина вечерта ще видим: Боташ 20%, Шиткойна 10 и БКП-то 3.8% при 30% избирателната активност!
    А 70% сме презиращите пропадналата Партокрация!

    14:22 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

