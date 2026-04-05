Хамас отхвърля обсъждането на разоръжаване преди изпълнение на примирието в Газа

Въоръженото крило на Хамас заяви, че обсъждането на разоръжаването на групировката преди Израел да изпълни изцяло първата фаза от договореното с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня в Газа е „опит за продължаване на геноцида срещу палестинския народ“, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

В телевизионно изявление говорителят на въоръженото крило на организацията Абу Убайда подчерта, че поставянето на въпроса за оръжията „по груб начин“ е неприемливо.

Темата за разоръжаването остава една от основните пречки в преговорите за прилагане на предложения от Доналд Тръмп план „Съвет за мир“ за Газа, който цели да затвърди примирието, сложило край на близо двегодишните мащабни бойни действия през октомври миналата година.

Засега не е ясно дали изявлението представлява официален отказ от подкрепа за плана, като политическото ръководство на Хамас не е отговорило на запитванията за коментар.

Конфликтът между Хамас и Израел ескалира след трансгранични атаки срещу южен Израел, извършени от бойци на групировката, което доведе до мащабна израелска военна операция. В резултат голяма част от населението на Газа беше разселено, а инфраструктурата на анклава - сериозно разрушена.

От влизането в сила на примирието двете страни неколкократно се обвиняват взаимно в неговото нарушаване.

Абу Убайда призова международните посредници да окажат натиск върху Израел да изпълни ангажиментите си по първата фаза на споразумението, преди да започнат разговори за следващия етап.

„Врагът е този, който пречи на споразумението“, заяви той.

От израелска страна засега няма официален коментар по тези твърдения.