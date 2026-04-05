Новини
Свят »
Израел »
Хамас отхвърля обсъждането на разоръжаване преди изпълнение на примирието в Газа

5 Април, 2026 20:38, обновена 5 Април, 2026 20:48 1 684 12

  • хамас-
  • примирие-
  • газа-
  • разоръжаване-
  • изпълнение

Групировката настоява Израел първо да спази ангажиментите си по първата фаза на споразумението, предложено от Доналд Тръмп

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въоръженото крило на Хамас заяви, че обсъждането на разоръжаването на групировката преди Израел да изпълни изцяло първата фаза от договореното с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня в Газа е „опит за продължаване на геноцида срещу палестинския народ“, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

В телевизионно изявление говорителят на въоръженото крило на организацията Абу Убайда подчерта, че поставянето на въпроса за оръжията „по груб начин“ е неприемливо.

Темата за разоръжаването остава една от основните пречки в преговорите за прилагане на предложения от Доналд Тръмп план „Съвет за мир“ за Газа, който цели да затвърди примирието, сложило край на близо двегодишните мащабни бойни действия през октомври миналата година.

Засега не е ясно дали изявлението представлява официален отказ от подкрепа за плана, като политическото ръководство на Хамас не е отговорило на запитванията за коментар.

Конфликтът между Хамас и Израел ескалира след трансгранични атаки срещу южен Израел, извършени от бойци на групировката, което доведе до мащабна израелска военна операция. В резултат голяма част от населението на Газа беше разселено, а инфраструктурата на анклава - сериозно разрушена.

От влизането в сила на примирието двете страни неколкократно се обвиняват взаимно в неговото нарушаване.

Абу Убайда призова международните посредници да окажат натиск върху Израел да изпълни ангажиментите си по първата фаза на споразумението, преди да започнат разговори за следващия етап.

„Врагът е този, който пречи на споразумението“, заяви той.

От израелска страна засега няма официален коментар по тези твърдения.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм...

    20 7 Отговор
    Явно на всички им просветна, че с иcpahell и сащ изобщо няма смисъл да се преговаря.
    Дали тоя път пiHд0cTaH и мoшeтaтa не настъпиха грешната мотика?..

    20:52 05.04.2026

  • 2 Фаза

    10 7 Отговор
    Газа се управлява от български наместник.

    20:55 05.04.2026

  • 3 Овчарник

    20 5 Отговор
    В един момент ислямските държави ще се обединят и ще започнат заедно да стрелят само в една посока в името на Алах ..!Това е не само наложително в един момент ще е неизбежно....!

    20:57 05.04.2026

  • 4 Блек хоук даун

    16 4 Отговор
    Днес колко roведаpckи щайги паднаха от приятелски огин. 🤑🤑🫢🥂

    21:07 05.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Груз 404

    16 3 Отговор
    Зеленreйски щял да изпраща бусове на сънародниците си в и$paeл за могилизиране.

    21:10 05.04.2026

  • 7 Мимч

    20 3 Отговор
    Абе явно Хитлер е бил много милостив спрямо евреите и ци......те.Трябвало е да бъде по строг и сега нямаше да има такава държава.Ами те взеха териториите на Палестина и избиват народа им без жалост.Такъв еврейски народ какво заслужава.Явно френската гилотината...

    Коментиран от #8, #9

    21:13 05.04.2026

  • 8 А бе

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мимч":

    Мисля че иранците ще поправят грешката и ще ги излекуват.

    21:24 05.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Голям пердах

    5 0 Отговор
    Току що Хизбула удари с ракета британски есминец в Средиземно море и в момента гори!
    ..... Хизбула беше уж също унищожена от Тръмп....смех бате....

    22:50 05.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.