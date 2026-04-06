Хакан Фидан проведе срещи със Зеленски и сирийския президент в Дамаск

Хакан Фидан проведе срещи със Зеленски и сирийския президент в Дамаск

6 Април, 2026 08:53 872 11

Разговорите са фокусирани върху регионалната сигурност и възстановяването на Сирия

Хакан Фидан проведе срещи със Зеленски и сирийския президент в Дамаск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан се е срещнал в неделя със сирийския президент Ахмед аш Шараа и с украинския държавен глава Володимир Зеленски по време на визитата си в Дамаск, съобщава Анадолската агенция, предава БТА.

По информация на турски дипломатически източници Фидан е провел отделни разговори с двамата лидери, но подробности за съдържанието им засега не се съобщават.

По-рано представители на турското външно министерство заявиха, че в рамките на посещението ще бъдат обсъдени двустранни отношения и ключови регионални въпроси, съобщава Daily Sabah. Очаква се акцент да е поставен върху съвместни проекти за възстановяване на следвоенна Сирия и подкрепа за развитието на страната.

Сред темите са били и последиците от конфликта между САЩ, Израел и Иран, както и ситуацията в Ливан, който също е засегнат от военните действия в региона.

Посещението на Фидан идва в момент на засилено напрежение в Близкия изток, отбелязва Hürriyet Daily News.

В рамките на визитата си в сирийската столица турският външен министър е провел и среща със своя сирийски колега Есад Хасан Шейбани.

Предишното посещение на Фидан в Сирия е било през декември 2025 г., когато той е бил придружен от министъра на отбраната Яшар Гюлер и ръководителя на турските разузнавателни служби Ибрахим Калън.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 двуличните пуяци

    5 5 Отговор
    усещат, че идва техният ред

    Коментиран от #7, #10

    08:56 06.04.2026

  • 2 Механик

    6 13 Отговор
    Може да е всичко но Зеленски е наистина ВЕЛИК родолюбец!
    Нашите колеги надничари има от какво да се учат

    08:56 06.04.2026

  • 3 Украински войник

    4 5 Отговор
    Когато си умрял ти не знаеш че си умрял тежко е за другите,същото е и когато си тъп като нашия президент заради когото загинаха и продължават да загиват хора голяма част от тях принудени на сила да се сражават с очевидно по силен противник...!Колко жалко...!

    Коментиран от #5

    08:58 06.04.2026

  • 4 Отреазвяващ

    3 2 Отговор
    Разбирам да водиш разговори с всеки,но с тези -,,лъзгавите"?Чукнал тъпан та ги сбрал.

    08:59 06.04.2026

  • 5 Възрожденец

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Украински войник":

    Така е, украинците са оо- силни от монголите на Фюрера и от С Корея взети заедно.
    2 Милиона москалья си отидоха заради един болен педофил. И за какво? За 12 км територия от Донецк?!!

    09:02 06.04.2026

  • 6 Сокереш

    0 7 Отговор
    Войната скоро ще бушува отново в Сирия, този път за сметка на протурските ислямистки джихадисти.

    09:03 06.04.2026

  • 7 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "двуличните пуяци":

    Имали такива които могат да си го позволят

    09:34 06.04.2026

  • 8 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Хакан Фидан се е срещнал с Ахмед аш Шараа,
    а през туй време зиленото шмъркало е сидяло диван чапраз и е държало
    джезвето с шербет кафе

    11:57 06.04.2026

  • 9 така, така

    2 0 Отговор
    Зеленото шмъркало са го закарали насила с турски военен самолет при Ердоган. Това нещо да ви говори?

    12:01 06.04.2026

  • 10 1453

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "двуличните пуяци":

    Турците не са двуличници и уважават България като съсед, трябва да им се благодари че спират иранските ракети защото не се знае дали са за гръцките бази или за българските бази на оня педофил.

    14:17 06.04.2026

  • 11 УРСУЛАСНСКАТА МАФИЯ В ЗАТВОРИТЕ

    1 0 Отговор
    ММММММММММА,ТИ НННАРКОМАНСКА МРЪСНА , ЗА БРОШКА ЛИ СИ ТАМ ??ХАРЧИШ НИ ПАРИТЕ БЕЗКОНТРОЛНО , НА ПОРАЗИЯ !! НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГИ ИЗТРЕБЕ ТЕЯ УРУЛАННСКИ ФАШГАЙДИ , КОИТО НИ ОГРАБВАТ , ЗА ДА ЗАХРАНВАТ ТОЯ МИРИЗЛИВ НАРКОМАН И КОРУМПИРАНАТА МУ ХУНТА .
    НАД 400 МИЛЯРДА МИЛЯРДА НЕТЧЕТНИ ПАРИ ДО СЕГА СА НИ ОТМЪКНАЛИ !!
    В ТОЯ ЕС , А БЕ ХОРА , ХОРА ЛИ СТЕ , АМИ НЕ, ЗАСПАЛА ЛЕТАРГИЧНА ПОЛУЖИВА МАСА , КОЯТО Е САМО СРЕДСВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИЛЯРДИ ЗА ПОДПАЛВАНЕ НА ВОЙНИ И ДАЛАВЕРИ !!
    НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ , УРСУЛАНСКТА МАФИЯ В ЗАТВОРИТЕ !!!!!
    ТЕ НИ ПОДРЕХИХА ДА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ , ДА РАБОТИМ ТЯХНАТА И И УКАИНСКАТА МАФИЯ , ЗА ПРОПИТАТА ОТ КОРУПЦИЯ УКРАЙНА.

    18:55 06.04.2026

