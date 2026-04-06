Хакан Фидан проведе срещи със Зеленски и сирийския президент в Дамаск

Турският външен министър Хакан Фидан се е срещнал в неделя със сирийския президент Ахмед аш Шараа и с украинския държавен глава Володимир Зеленски по време на визитата си в Дамаск, съобщава Анадолската агенция, предава БТА.

По информация на турски дипломатически източници Фидан е провел отделни разговори с двамата лидери, но подробности за съдържанието им засега не се съобщават.

По-рано представители на турското външно министерство заявиха, че в рамките на посещението ще бъдат обсъдени двустранни отношения и ключови регионални въпроси, съобщава Daily Sabah. Очаква се акцент да е поставен върху съвместни проекти за възстановяване на следвоенна Сирия и подкрепа за развитието на страната.

Сред темите са били и последиците от конфликта между САЩ, Израел и Иран, както и ситуацията в Ливан, който също е засегнат от военните действия в региона.

Посещението на Фидан идва в момент на засилено напрежение в Близкия изток, отбелязва Hürriyet Daily News.

В рамките на визитата си в сирийската столица турският външен министър е провел и среща със своя сирийски колега Есад Хасан Шейбани.

Предишното посещение на Фидан в Сирия е било през декември 2025 г., когато той е бил придружен от министъра на отбраната Яшар Гюлер и ръководителя на турските разузнавателни служби Ибрахим Калън.