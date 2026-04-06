Хакан Фидан проведе срещи със Зеленски и сирийския президент в Дамаск

Турският външен министър Хакан Фидан се е срещнал в неделя със сирийския президент Ахмед аш Шараа и с украинския държавен глава Володимир Зеленски по време на визитата си в Дамаск, съобщава Анадолската агенция, предава БТА.
По информация на турски дипломатически източници Фидан е провел отделни разговори с двамата лидери, но подробности за съдържанието им засега не се съобщават.
По-рано представители на турското външно министерство заявиха, че в рамките на посещението ще бъдат обсъдени двустранни отношения и ключови регионални въпроси, съобщава Daily Sabah. Очаква се акцент да е поставен върху съвместни проекти за възстановяване на следвоенна Сирия и подкрепа за развитието на страната.
Сред темите са били и последиците от конфликта между САЩ, Израел и Иран, както и ситуацията в Ливан, който също е засегнат от военните действия в региона.
Посещението на Фидан идва в момент на засилено напрежение в Близкия изток, отбелязва Hürriyet Daily News.
В рамките на визитата си в сирийската столица турският външен министър е провел и среща със своя сирийски колега Есад Хасан Шейбани.
Предишното посещение на Фидан в Сирия е било през декември 2025 г., когато той е бил придружен от министъра на отбраната Яшар Гюлер и ръководителя на турските разузнавателни служби Ибрахим Калън.
1 двуличните пуяци
Коментиран от #7, #10
08:56 06.04.2026
2 Механик
Нашите колеги надничари има от какво да се учат
08:56 06.04.2026
3 Украински войник
Коментиран от #5
08:58 06.04.2026
4 Отреазвяващ
08:59 06.04.2026
5 Възрожденец
До коментар #3 от "Украински войник":Така е, украинците са оо- силни от монголите на Фюрера и от С Корея взети заедно.
2 Милиона москалья си отидоха заради един болен педофил. И за какво? За 12 км територия от Донецк?!!
09:02 06.04.2026
6 Сокереш
09:03 06.04.2026
7 Абе
До коментар #1 от "двуличните пуяци":Имали такива които могат да си го позволят
09:34 06.04.2026
8 Хи хи хи
а през туй време зиленото шмъркало е сидяло диван чапраз и е държало
джезвето с шербет кафе
11:57 06.04.2026
9 така, така
12:01 06.04.2026
10 1453
До коментар #1 от "двуличните пуяци":Турците не са двуличници и уважават България като съсед, трябва да им се благодари че спират иранските ракети защото не се знае дали са за гръцките бази или за българските бази на оня педофил.
14:17 06.04.2026
11 УРСУЛАСНСКАТА МАФИЯ В ЗАТВОРИТЕ
НАД 400 МИЛЯРДА МИЛЯРДА НЕТЧЕТНИ ПАРИ ДО СЕГА СА НИ ОТМЪКНАЛИ !!
В ТОЯ ЕС , А БЕ ХОРА , ХОРА ЛИ СТЕ , АМИ НЕ, ЗАСПАЛА ЛЕТАРГИЧНА ПОЛУЖИВА МАСА , КОЯТО Е САМО СРЕДСВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИЛЯРДИ ЗА ПОДПАЛВАНЕ НА ВОЙНИ И ДАЛАВЕРИ !!
НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ , УРСУЛАНСКТА МАФИЯ В ЗАТВОРИТЕ !!!!!
ТЕ НИ ПОДРЕХИХА ДА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ , ДА РАБОТИМ ТЯХНАТА И И УКАИНСКАТА МАФИЯ , ЗА ПРОПИТАТА ОТ КОРУПЦИЯ УКРАЙНА.
18:55 06.04.2026