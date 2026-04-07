Ултиматумът на Тръмп към Иран за постигане на споразумение изтича

7 Април, 2026 10:15

Президентът на САЩ засили заплахите си да нанесе удари по гражданската инфраструктура на Иран, ако Техеран не се съгласи на сделка до полунощ тази вечер

Ултиматумът на Тръмп към Иран за постигане на споразумение изтича - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ могат да унищожат Иран "за една нощ", като поиска отварянето на Ормузкия проток, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Президентът на САЩ засили заплахите си да нанесе удари по гражданската инфраструктура на Иран, ако Техеран не се съгласи на сделка до полунощ тази вечер, посочи изданието.

Тръмп направи тези коментари в Белия дом вчера, преди изтичането на собствения му краен срок за Иран да сключи споразумение с Вашингтон или да се изправи пред нови атаки срещу гражданската инфраструктура, включително мостове и електроцентрали.

"Цялата страна може да бъде унищожена за една нощ, а тази нощ може да е утре", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Той предупреди, че САЩ имат план, "който предвижда, че всички мостове в Иран ще бъдат унищожени, а всички електроцентрали ще бъдат извадени от строя и никога повече няма да могат да бъдат използвани" в рамките на часове след изтичането на крайния срок.

Тръмп също така заяви, че преминаването през Ормузкия проток – което е ограничено, откакто САЩ и Израел започнаха войната – е "много голям приоритет" и трябва да бъде част от всяко споразумение за прекратяване на огъня.

Той добави, че САЩ очакват да контролират петролния сектор на Иран след войната. "На победителя принадлежи плячката", посочи Тръмп.

Висшето военно командване на Иран описа последните заплахи на Тръмп като "налудничави". По-рано Техеран заяви, че е отхвърлил това, което нарича план за прекратяване на огъня на САЩ.

Войнствените изказвания на Тръмп и очевидното отхвърляне от страна на Иран на споразумението за прекратяване на огъня, предложено от САЩ, дойдоха в навечерието на поредния повратен момент във войната в Близкия изток, която продължава вече повече от пет седмици, засегна международните пазари и предизвика опасения от дълбока глобална енергийна криза, отбелязва "Файненшъл таймс".

След като многократно заявяваше, че войната ще приключи след две до три седмици, вчера Тръмп заяви, че не знае дали конфликтът ще ескалира или ще приключи скоро, въпреки че твърдеше, че преговорите са в ход.

"Не мога да кажа. Зависи от това какво ще направят те. Това е критичен период", каза Тръмп и добави: "Сега ще видим какво ще се случи. Мога да ви кажа, че те преговарят. Смятаме, че го правят с добра воля".

Техеран заплаши с "разрушителни атаки" в отговор на нови американски или израелски удари по гражданска инфраструктура, което засили опасенията от по-нататъшни прекъсвания в енергоснабдяването. По-рано вчера Израел нанесе удари по нефтохимически обекти в Иран.

Според иранските държавни медии Техеран е поискал всяко споразумение да доведе до "трайно прекратяване на войната", както и до отмяна на американските санкции и "протокол" за безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, посочва "Файненшъл таймс".

Тръмп заплашва с нова ескалация, на фона на наближаващия краен срок за споразумение с Иран, извежда в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

Американският президент изтъкна успехите на военната операция на САЩ и изрази разочарование от трудно постижимото разрешаване на скъпата и непопулярна война, продължаваща вече пет седмици. Той вече два пъти отлага заплахата си да бомбардира електроцентрали.

"Ние сме победителите. Спечелихме. Ясно ли е?", заяви Тръмп в залата за брифинги в Белия дом и допълни: "Те са военно победени. Единственото, което им остава, е психологията на: "Е, ще хвърлим няколко мини във водата".

Той отхвърли опасенията, че заплахата му да бомбардира инфраструктурата би нарушила Женевските конвенции – поредица от договори, които САЩ подписаха след Втората световна война, за да ограничат рисковете за цивилните.

"Не искаме това да се случи", каза Тръмп и добави: "Може дори да се включим в помощта за възстановяването на страната им. И знаете ли какво? Ако това е така, последното нещо, което искаме да направим, е да започнем с електроцентралите, които са сред най-скъпите неща".

Тръмп заплашва да унищожи иранската гражданска инфраструктура, рискувайки сериозна ескалация на конфликта в Близкия изток, пише в заглавие френският в. "Монд".

Американският президент призова Техеран да приеме споразумение за прекратяване на огъня до днес в полунощ, което, наред с другото, да доведе до отварянето на Ормузкия проток. Ако Иран откаже, той обеща, че мостове и електроцентрали ще бъдат подложени на масирани бомбардировки, без да се съобразява с това, че подобни действия биха били равносилни на военни престъпления.

Въпреки че Тръмп е свикнал да отлага или да забравя ултиматумите – независимо дали са отправени към Русия или Иран – този път той изглежда решен да премине точката, от която няма връщане назад, отбелязва "Монд".

Американският президент не прояви никаква загриженост по отношение на споменатите нарушения на международното право. Що се отнася до колосалната вреда, която би била нанесена на населението, Тръмп отговори така: "Те биха били готови да понесат това, за да имат свобода. Разузнаването разполага с многобройни записи (на комуникации), в които ни призовават: "Моля, продължавайте да бомбардирате" - макар бомбите, да падат близо до домовете им - "Моля ви, продължавайте да бомбардирате. Направете го".

Всъщност Тръмп започна войната срещу Ислямската република, призовавайки народа на Иран да въстане и да свали теократичното правителство, припомни "Монд".


