Вучич отхвърли обвиненията за разработване на "ядрена бомба" от Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич отхвърли спекулациите на босненските медии, че трансферът на радиоактивни изотопи от държавната корпорация „Росатом“ на Сърбия означава планове за разработване на „ядрена бомба“ в Сърбия, като глупости.

„Росатом“ обяви в четвъртък, че ще достави на Сърбия радиоактивни изотопи, необходими за безразрушителен контрол в критични индустрии. Сръбските журналисти помолиха Вучич в петък да коментира репортаж във вестник „Слободна Босна“, в който се твърди, че Русия и Сърбия уж „замислят нещо“ по ядрените въпроси.

„Толкова е глупаво да отговарям на този въпрос, че онемях. Опитваме се да работим по фармакологични въпроси с няколко добри специалисти в Института за ядрени науки „Винча“ и те вероятно си мислят, че някой строи ядрена бомба. Има много луди хора по света и социалните медии разпространяват това“, каза сръбският президент в кулоарите на откриването на учебен център в техническо училище в Панчево.