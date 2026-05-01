Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич отхвърли обвиненията за разработване на "ядрена бомба" от Сърбия

Вучич отхвърли обвиненията за разработване на "ядрена бомба" от Сърбия

1 Май, 2026 17:21 1 063 22

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • ядрено оръжие-
  • разработване-
  • опровержение

Това са спекулации на босненските медии, заяви сръбският премиер

Вучич отхвърли обвиненията за разработване на "ядрена бомба" от Сърбия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Сръбският президент Александър Вучич отхвърли спекулациите на босненските медии, че трансферът на радиоактивни изотопи от държавната корпорация „Росатом“ на Сърбия означава планове за разработване на „ядрена бомба“ в Сърбия, като глупости.

„Росатом“ обяви в четвъртък, че ще достави на Сърбия радиоактивни изотопи, необходими за безразрушителен контрол в критични индустрии. Сръбските журналисти помолиха Вучич в петък да коментира репортаж във вестник „Слободна Босна“, в който се твърди, че Русия и Сърбия уж „замислят нещо“ по ядрените въпроси.

„Толкова е глупаво да отговарям на този въпрос, че онемях. Опитваме се да работим по фармакологични въпроси с няколко добри специалисти в Института за ядрени науки „Винча“ и те вероятно си мислят, че някой строи ядрена бомба. Има много луди хора по света и социалните медии разпространяват това“, каза сръбският президент в кулоарите на откриването на учебен център в техническо училище в Панчево.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бутачо

    10 13 Отговор
    Тия српски Пен дели зорлем реват да ги...освободим!
    За 2 деня сме на границата с Австрия и Германия!
    БОК..луци мръляви

    Коментиран от #4, #11

    17:25 01.05.2026

  • 2 cepбостанците

    10 11 Отговор
    трябва да бъдат занулени

    17:25 01.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    7 10 Отговор
    За Сърбия най-добре е да не се занимава с Рушия !!!
    И без това руснаците смятаме сърбите за подлоги и предетели ☝️

    17:26 01.05.2026

  • 4 Последния софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бутачо":

    Факт. Те са ни абонати по начало

    17:26 01.05.2026

  • 5 Любопитно

    14 5 Отговор
    По интересно кой е накарал босненските медии да пишат такива работи.Може да се окаже по сериозно от колкото Вувич си го представя.Поне досега сме виждали войни почнали заради предполагаеми оръжия за масово поразяване.

    Коментиран от #7, #8, #13

    17:29 01.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Точно така е

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Любопитно":

    Нищо чудно някой "миротворци" да се чудят пак коя държава да нападнат с някакви скалъпени обвинения.

    17:35 01.05.2026

  • 8 Съгласен

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Любопитно":

    Това е толкова тъпо обвинение, че не е случайно! Все едно нас да ни обвинят. Не че не бихме могли, няма кой да ни пусне фандък. Ни от Русия, ни от САЩ, ни от ЕС! Иначе бихме могли много по лесно от сърбите, защото имаме собствен уран. За който странно нищо не се говори! Продаден е тихомълком може би?!

    Коментиран от #14, #20

    17:35 01.05.2026

  • 9 Някой

    6 6 Отговор
    Абе направете си пак една Югославия с македонците бе . Тия сръбски помияри не могат да повярват че ние сме членове на Европейския съюз а те не са, и ако те искат да бъдат членове трябва ние да се съгласим , еххх историята как им го върна на тези мръсни помияри, направо ми е кеф да ги гледам колко са жалки и нещастни тия !!!!!!!?

    17:36 01.05.2026

  • 10 Сталин

    8 5 Отговор
    Нашите съседи Турция и Сърбия разработват ядрено оръжие ,а България от най модерната държава при комунистите се превърна в кочина за 30 години кошерна демокрация и произвеждаме само цървули

    Коментиран от #12

    17:36 01.05.2026

  • 11 Русофил

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бутачо":

    Така е, това са изконни български земи! Вовка Пу ткина да бе се ослушва,..половината от територията на монголската Федерация е...Българска!

    17:37 01.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Леле

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Любопитно":

    Колко неграмотно

    17:41 01.05.2026

  • 14 койдазнай

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Съгласен":

    То не трябва уран, а плутоний.

    17:43 01.05.2026

  • 15 китайски балон

    3 0 Отговор
    Тихо, тихо да не чуе БайДончо, че ще прави отново СВО на Сърбия, а Горна баня ще почват да копаят бункери!

    17:44 01.05.2026

  • 16 Майор Деянов, на всеки километър

    4 3 Отговор
    Не искам никого обидя, ма тоя мяза на Петушок !!! ☝️

    17:47 01.05.2026

  • 17 селяк

    4 0 Отговор
    AЙдееее чиче Дони и от тук ша мине начи

    17:56 01.05.2026

  • 18 Анонимен

    3 0 Отговор
    Рижавият перчем само такива новини чака.Съдбата ще му се определи от него.

    18:12 01.05.2026

  • 19 Аз съм веган

    2 1 Отговор
    Вучич е мъж с главно Ж . Идол на българомразците .

    18:18 01.05.2026

  • 20 А бе Вучич,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Съгласен":

    С ядрено гориво от Уестингхаус може и пет ядрени бомби да направиш.И никой няма нищо да ти каже.

    18:24 01.05.2026

  • 21 В момента

    0 0 Отговор
    Тръмп измисля име на новата операциа:
    - Епични Балкани ли или Горека дюломица ли....

    Коментиран от #22

    18:31 01.05.2026

  • 22 Гореща

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "В момента":

    Дюловица...

    18:32 01.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания