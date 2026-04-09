Франция критикува Унгария и коментира напрежението около Ормузкия проток

Френският външен министър Жан-Ноел Баро определи разговорите между унгарския външен министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров като „предателство“ спрямо европейската солидарност, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Баро, изразени пред френското радио „Франс Ентер“, подобни действия противоречат на основните принципи на единството в Европейския съюз, които са необходими за неговата сила.

В отделен коментар, свързан с временното прекратяване на военните действия между САЩ и Иран, френският министър заяви, че евентуално въвеждане на такса за преминаване през Ормузкия проток би било „неприемливо“ и несъвместимо с международното право, съобщава Франс прес.

Баро подчерта, че свободата на корабоплаване в международни води е общо благо, което не трябва да бъде ограничавано чрез такси или административни бариери.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп съобщи, че се обсъжда създаването на многонационална структура, която да контролира движението в Ормузкия проток чрез система от такси. В отговор на това Баро заяви, че подобна идея е неприемлива и незаконна, тъй като международните води трябва да останат свободни за корабоплаване.