Новини
Свят »
Франция »
Франция критикува Унгария и коментира напрежението около Ормузкия проток

9 Април, 2026 10:52, обновена 9 Април, 2026 10:51 514 5

  • франция-
  • унгария-
  • ормузки проток-
  • напрежение-
  • критикува

Париж определя контакти с Русия като „предателство“ и отхвърля идеята за такси за корабоплаване

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският външен министър Жан-Ноел Баро определи разговорите между унгарския външен министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров като „предателство“ спрямо европейската солидарност, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Баро, изразени пред френското радио „Франс Ентер“, подобни действия противоречат на основните принципи на единството в Европейския съюз, които са необходими за неговата сила.

В отделен коментар, свързан с временното прекратяване на военните действия между САЩ и Иран, френският министър заяви, че евентуално въвеждане на такса за преминаване през Ормузкия проток би било „неприемливо“ и несъвместимо с международното право, съобщава Франс прес.

Баро подчерта, че свободата на корабоплаване в международни води е общо благо, което не трябва да бъде ограничавано чрез такси или административни бариери.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп съобщи, че се обсъжда създаването на многонационална структура, която да контролира движението в Ормузкия проток чрез система от такси. В отговор на това Баро заяви, че подобна идея е неприемлива и незаконна, тъй като международните води трябва да останат свободни за корабоплаване.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕЛЙЙЙЙ

    6 1 Отговор
    И СИГА ОРБАН КО ШИ ПРАЙ
    ДАЛИ ША ГО МЕСТИ ИЛИ САМО ША ГО ЗА.....БЕЛИ
    И КОГАТО СПЕЧЕЛИ ПАК ИЗБОРИТЕ МЕСТНИТЕ ДЕБ.....ИЛИ ДАЛИ ША ПОЛУЧАТ ИНСУЛТ ИЛИ САМО ЗАЕКВАНЕ

    10:54 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ванга

    3 0 Отговор
    ЕС ке се разпадне

    11:05 09.04.2026

  • 4 Роки

    4 0 Отговор
    Голяма европейска солидарност, викате. Обаче средната чиста заплата във Франция е 2750 евро, а в България - 1065 евро. Същевременно цените на продуктите във Франция са два пъти по-ниски от тези при нас. Набутаха ни насила в еврозоната, където Франция е натрупала външен дълг от 3 400 милиарда евро (3.4 трилиона) да бъдем нов солидарен длъжник.

    Коментиран от #5

    11:09 09.04.2026

  • 5 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Роки":

    Няма страшно, ще ги стигнем французите
    Брутният външен дълг в края на юни 2025 възлиза на 53.03 млрд. евро (47.2% от БВП)

    11:13 09.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания