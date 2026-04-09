Мелони предлага временно облекчаване на фискалните правила на ЕС

Мелони предлага временно облекчаване на фискалните правила на ЕС

9 Април, 2026 13:52 1 213 11

  • джорджа мелони-
  • европейски съюз

Рим предупреждава за икономически рискове при ескалация на напрежението в Близкия изток

Мелони предлага временно облекчаване на фискалните правила на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският министър-председател Джорджа Мелони предложи временно разхлабване на фискалните правила на Европейския съюз в контекста на риска от ескалация на конфликта в Иран, съобщава австрийската агенция АПА, предава БТА.

По време на изказване пред Камарата на депутатите в Рим тя заяви, че при влошаване на ситуацията в Близкия изток европейските институции трябва да обмислят временно спиране на Пакта за стабилност и растеж. Мелони подчерта, че не става дума за индивидуални изключения за отделни държави, а за общоевропейски подход, като определи дебата по темата като необходим предвид нарастващите икономически рискове.

Италианският премиер отбеляза, че правителството е готово да предприеме мерки срещу евентуални спекулации с цените на енергията, включително действия спрямо енергийните компании и обсъждане на допълнителни налози върху свръхпечалбите.

Паралелно с това Рим подготвя актуализация на макроикономическите си прогнози, като според медийни информации се очаква понижаване на очакванията за растеж през 2026 г. заради несигурността, свързана с конфликта в Близкия изток и отслабените икономически перспективи.

Подобно развитие би затруднило изпълнението на целта за бюджетен дефицит под 3% от БВП.

В същото време се припомня, че по време на пандемията от COVID-19 ЕС вече активира обща клауза за изключения, позволяваща по-гъвкава фискална политика, като подобен механизъм би могъл да бъде използван и при нов тежък икономически шок.

Италия разполага и с възможност за национална извънредна клауза, която позволява временно отклонение от европейските фискални правила, но до момента правителството избягва подобен ход заради текущата процедура за прекомерен дефицит.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВЕТЪТ СЕ ПОДПАЛИЛ

    20 2 Отговор
    И СМЕ НА ПРАГА НА ЯДРЕН АРМАГЕДОН,А ТЕЗИ НЕФЕЛНИЦИ ГОВОРЯТ НЕБИВАЛИЦИ ВМЕСТО ДА ПОСТАВЯТ УЛТИМАТУМ НА ИЗРАЕЛ КОЙТО ПОДПАЛИ СВЕТА. МЕДУЗИ

    Коментиран от #5

    13:55 09.04.2026

  • 2 бум, бум Тел Авив,

    4 3 Отговор
    следващата Неделя, Ти Избираш.

    Партиите на бум, бум Тел Авив,
    или Партията на Радев.

    13:56 09.04.2026

  • 3 Пако

    21 2 Отговор
    Израел саботира споразумението. Израел вече го прави, като отказва да спре атаките си срещу Ливан, ключов съюзник на Иран в региона и съсед на Израел.Ще става зле а ЕС глупаците пак не са в час.

    13:56 09.04.2026

  • 4 честен ционист

    7 3 Отговор
    Партия Петроханци заедно с Манджурският кандидат такива фискални налози са ви приготвили, че свят ще ви се завие. Пъров ще ви вдигнат задравните осигуровки, нестните данъци и такси и накрая ще направят непосилно Ганчо да има повече от едно жилище. Украинската помощ ще върви все така, нали не си представяхте, че Льотчикът ще я спре, той заради това Гюро разписа, Льотчикът да вика после не бех аз.

    13:58 09.04.2026

  • 5 хмммм

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "СВЕТЪТ СЕ ПОДПАЛИЛ":

    Иска ти се.. кой ти го е втълпил тоя ядрен армагедон?

    14:02 09.04.2026

  • 6 си пън

    5 0 Отговор
    ха ха видно от дълговете на богатите явно не сте ги спазвали и без проблеми с горивата,лошо кат сте свикнали да ги заобикаляте и да харчите безконтролно

    14:08 09.04.2026

  • 7 Овчарник

    6 0 Отговор
    Когато пристигне гладът ,от хранителните вериги ще останат само парко -местата, останало ще бъде разграбено от народа за народа....!тази измамница го предвижда и иска да предпази системата която произвежда само работещи роби и просяци нищо повече...!

    14:10 09.04.2026

  • 8 Нещастници

    8 1 Отговор
    току що влязохме в ЕЗ където всички работят по временни правила, само за нас са постоянни.... нещо като малко бременна! като сте в съюз с правила или ги им аи са за всички или не! Все едно двокджията временно да мине в по горен клас?!?!! аман от двойни стандарти! как един път веемни не наложихте санкции на сащ и израел?

    Коментиран от #9

    14:11 09.04.2026

  • 9 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нещастници":

    България е в Еврозона, колкото и Косово вече 24г е в Еврозона. Въвеждането на евро в България стана единствено заради трите немски магазина, дето са 50% от икономиката.

    14:20 09.04.2026

  • 10 бармалей

    5 0 Отговор
    Лелееееее , каква каша от думи и изрази в тази статийка . Нищо конкретно , само фрази , без смисъл и обяснение !!! И това се представя за какво -- научна фантастика , сюжет за филм или .....???

    14:25 09.04.2026

  • 11 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Мелони, ходи се облекчи някъде!

    15:02 09.04.2026

