Мелони предлага временно облекчаване на фискалните правила на ЕС

Италианският министър-председател Джорджа Мелони предложи временно разхлабване на фискалните правила на Европейския съюз в контекста на риска от ескалация на конфликта в Иран, съобщава австрийската агенция АПА, предава БТА.

По време на изказване пред Камарата на депутатите в Рим тя заяви, че при влошаване на ситуацията в Близкия изток европейските институции трябва да обмислят временно спиране на Пакта за стабилност и растеж. Мелони подчерта, че не става дума за индивидуални изключения за отделни държави, а за общоевропейски подход, като определи дебата по темата като необходим предвид нарастващите икономически рискове.

Италианският премиер отбеляза, че правителството е готово да предприеме мерки срещу евентуални спекулации с цените на енергията, включително действия спрямо енергийните компании и обсъждане на допълнителни налози върху свръхпечалбите.

Паралелно с това Рим подготвя актуализация на макроикономическите си прогнози, като според медийни информации се очаква понижаване на очакванията за растеж през 2026 г. заради несигурността, свързана с конфликта в Близкия изток и отслабените икономически перспективи.

Подобно развитие би затруднило изпълнението на целта за бюджетен дефицит под 3% от БВП.

В същото време се припомня, че по време на пандемията от COVID-19 ЕС вече активира обща клауза за изключения, позволяваща по-гъвкава фискална политика, като подобен механизъм би могъл да бъде използван и при нов тежък икономически шок.

Италия разполага и с възможност за национална извънредна клауза, която позволява временно отклонение от европейските фискални правила, но до момента правителството избягва подобен ход заради текущата процедура за прекомерен дефицит.