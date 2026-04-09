Мелони предлага временно облекчаване на фискалните правила на ЕС

Италианският министър-председател Джорджа Мелони предложи временно разхлабване на фискалните правила на Европейския съюз в контекста на риска от ескалация на конфликта в Иран, съобщава австрийската агенция АПА, предава БТА.
По време на изказване пред Камарата на депутатите в Рим тя заяви, че при влошаване на ситуацията в Близкия изток европейските институции трябва да обмислят временно спиране на Пакта за стабилност и растеж. Мелони подчерта, че не става дума за индивидуални изключения за отделни държави, а за общоевропейски подход, като определи дебата по темата като необходим предвид нарастващите икономически рискове.
Италианският премиер отбеляза, че правителството е готово да предприеме мерки срещу евентуални спекулации с цените на енергията, включително действия спрямо енергийните компании и обсъждане на допълнителни налози върху свръхпечалбите.
Паралелно с това Рим подготвя актуализация на макроикономическите си прогнози, като според медийни информации се очаква понижаване на очакванията за растеж през 2026 г. заради несигурността, свързана с конфликта в Близкия изток и отслабените икономически перспективи.
Подобно развитие би затруднило изпълнението на целта за бюджетен дефицит под 3% от БВП.
В същото време се припомня, че по време на пандемията от COVID-19 ЕС вече активира обща клауза за изключения, позволяваща по-гъвкава фискална политика, като подобен механизъм би могъл да бъде използван и при нов тежък икономически шок.
Италия разполага и с възможност за национална извънредна клауза, която позволява временно отклонение от европейските фискални правила, но до момента правителството избягва подобен ход заради текущата процедура за прекомерен дефицит.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СВЕТЪТ СЕ ПОДПАЛИЛ
Коментиран от #5
13:55 09.04.2026
2 бум, бум Тел Авив,
Партиите на бум, бум Тел Авив,
или Партията на Радев.
13:56 09.04.2026
3 Пако
13:56 09.04.2026
4 честен ционист
13:58 09.04.2026
5 хмммм
До коментар #1 от "СВЕТЪТ СЕ ПОДПАЛИЛ":Иска ти се.. кой ти го е втълпил тоя ядрен армагедон?
14:02 09.04.2026
6 си пън
14:08 09.04.2026
7 Овчарник
14:10 09.04.2026
8 Нещастници
Коментиран от #9
14:11 09.04.2026
9 честен ционист
До коментар #8 от "Нещастници":България е в Еврозона, колкото и Косово вече 24г е в Еврозона. Въвеждането на евро в България стана единствено заради трите немски магазина, дето са 50% от икономиката.
14:20 09.04.2026
10 бармалей
14:25 09.04.2026
11 Я пък тоя
15:02 09.04.2026