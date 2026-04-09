Пезешкиан: Израелските удари в Ливан застрашават примирието

9 Април, 2026 15:52 876 15

Пезешкиан предупреждава за риск за преговорите и обещава подкрепа за ливанския народ

Пезешкиан: Израелските удари в Ливан застрашават примирието - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че израелските атаки срещу Ливан представляват нарушение на договореното прекратяване на огъня и могат да подкопаят текущите преговори, предава News.bg.

Той подчерта, че Техеран няма да се откаже от подкрепата си за ливанския народ.

Изказването му идва след като Израел извърши едни от най-мащабните си удари по Ливан от началото на конфликта с „Хизбула“ през изминалия месец, при които в сряда загинаха над 250 души.

Иранските власти вече са изразявали остро недоволство от действията на Израел. Заместник-министърът на външните работи Саид Хатибзаде ги определи като „грубо нарушение“ и предупреди за опасност от разширяване на конфликта.

Според позициите на някои международни представители, включително френския външен министър Жан-Ноел Баро и британския му колега Ивет Купър, договореното примирие между Иран и САЩ следва да обхваща и ситуацията в Ливан.

В същото време остават разминавания в интерпретациите на споразумението. Докато пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че Ливан е включен в договореностите, от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху настояват, че това не отговаря на действителността.


Подобни новини


  • 1 Да ама

    9 5 Отговор
    Израел управлява световната "демокрация" и прилежащите към нея "демократи"

    Коментиран от #4

    15:54 09.04.2026

  • 2 Оня с мустачките

    11 1 Отговор
    Аз когато ги подкарах всички скочихте срещу ме. Сега като ви подкарат тези бели цигани, да не сте посмели да кажете че съм бил прав. Щото много ще се разсърдя.

    15:55 09.04.2026

  • 3 Защитете братята и сестрите сии

    8 5 Отговор
    Ликвидация на ционистите

    15:56 09.04.2026

  • 4 Анархията

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да ама":

    И хаууса идва

    15:58 09.04.2026

  • 5 Овчар

    2 2 Отговор
    Поредния червей които говори очевидното ,ясно на всички...!

    16:01 09.04.2026

  • 6 Стана ясно

    6 1 Отговор
    Кой командва парада. Тръмп и Ванс станаха за смях. Не били обещавали. Ами заповядайте на Нетаняху, нали сте великия хегемон. Заради него сега ще страдат всички включително и вие.

    16:13 09.04.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор
    Пазешкиан, Арагчи, Буданов и Зеленски - Героите на нашето време ☝️

    16:14 09.04.2026

  • 8 лотос

    6 1 Отговор
    ВРЕМЕ Е ИРАН да заличи из основи еврейската звезда.Да не остави и дърво на повърхноста на земята и.Нека да стоят во веки под земята в тунелите и бункерите си.

    16:24 09.04.2026

  • 9 Аве ей, Нетеняху никой не го брой и за

    2 1 Отговор
    Чеп За Зеле, ве.

    Нито са били на преговорите, нито някой ги е питал, затова Израел изсипва бомби в
    Ливан като Газа.

    Ако може още война, евреите в Израел се оплакват че били "Demolition Crew"?

    16:25 09.04.2026

  • 10 Израел никога не е бил нещо повече от

    1 1 Отговор
    военна база на Щатите в Арабският Гълф.

    16:27 09.04.2026

  • 11 Миролюб Войнов, българист

    3 1 Отговор
    Иранците са Българи ☝️

    16:28 09.04.2026

  • 12 Анонимен

    1 0 Отговор
    По стар обичай те интерпретират договорите по свой си начин.Убиват много хора като се правят на недоразбрали .Така смятат безнаказано от никого да продължат.Нали светът е тяхно притежание.Дори в столицата на Германия им е предоставено видни място за поклонение и самобичуване.Време е да се заселят ,по техен избор .в Мадагаскар или Гренландия,която ще бъде завзета лично от президентът Д.Тръм за тази велика цел.

    17:23 09.04.2026

  • 13 Горски

    2 0 Отговор
    Това е тяхната цел. Агресията на Израел е сравнима с тази на Хитлер. Подлостта им също. Когато окупираха част от Сирия - Голанските възвишения в сирийстата територия пробиха наклонени сонди за вода да източват подземните води на сирийците зад линията на окупацията. А на палестинците от Газа просто им спряха водата, храната, лекарствата, направиха пълна блокада без достъп на хуманитарни организации. За тези коио не искаха да умират просто пускаха бомби. Някое козяче ще ми каже ли защо господарите му нападнаха Иран за да предотвратят създаването на ядрени оръжия обаче никой не нападна Израел когато той ги създаваше. Защо за едни може а за други не може. Защо пак с двойни стандарти - нали ужким се борите за свят основан на правила. Или правилата не важат за господарите ви. Нетаняху е хитра лисица, която ще намери начин дори от затвора да избяга. Сещате се какво е решението, дано Иран се поразмърдат. А след като изчезне се надявам израелтяни да бъдат затворени в държавата си, изолирани, и да не се допуска напускането им по земя или въздух. Това са силно агресивни и много опасни хора, питбулите на човешкия род. Те доказаха и доказват, че не могат да съжителстват с цивилизованите хора и народи, те се хранят с кръв.

    17:30 09.04.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор
    Пускат малки деца в бъчви и пият от чучура човешка кръв.Не случайно маорите от Нова Зеландия станаха тяхно символ верую в армията им(бойният им танц се изпълнява стриктно).Само да кажем ,че те са човекоядци от времето на капитан Дж.Кук.

    17:40 09.04.2026

  • 15 Тити

    0 0 Отговор
    Явно Иранците не са си научили урока.

    18:29 09.04.2026

