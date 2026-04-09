Пезешкиан: Израелските удари в Ливан застрашават примирието

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че израелските атаки срещу Ливан представляват нарушение на договореното прекратяване на огъня и могат да подкопаят текущите преговори, предава News.bg.

Той подчерта, че Техеран няма да се откаже от подкрепата си за ливанския народ.

Изказването му идва след като Израел извърши едни от най-мащабните си удари по Ливан от началото на конфликта с „Хизбула“ през изминалия месец, при които в сряда загинаха над 250 души.

Иранските власти вече са изразявали остро недоволство от действията на Израел. Заместник-министърът на външните работи Саид Хатибзаде ги определи като „грубо нарушение“ и предупреди за опасност от разширяване на конфликта.

Според позициите на някои международни представители, включително френския външен министър Жан-Ноел Баро и британския му колега Ивет Купър, договореното примирие между Иран и САЩ следва да обхваща и ситуацията в Ливан.

В същото време остават разминавания в интерпретациите на споразумението. Докато пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че Ливан е включен в договореностите, от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху настояват, че това не отговаря на действителността.