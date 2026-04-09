Завършването на четвъртата линия на метрото в Атина се отлага с три години

Завършването на четвъртата линия на метрото в гръцката столица Атина се отлага официално за 2032 г. вместо първоначално предвидената 2029 г., като съществува вероятност срокът да бъде удължен допълнително и до 2034 г., съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

Според одобрения нов график от държавната компания „Елинико Метро“, отговорна за проектирането, изграждането и надзора метрото, крайният срок за завършване на проекта се измества с три години. В същото време изпълнителят на обекта – международен строителен консорциум, настоява за по-дълго удължаване, като аргументира искането си с натрупани закъснения и технически затруднения.

Основните проблеми са свързани с късното предаване на строителни площадки, включително при станциите „Евангелизмос“ и „Гуди“, както и с други фактори, които все още не са напълно оценени. Изпълнителят определя част от забавянията като форсмажорни обстоятелства и настоява да не връща получения бонус за навременно изпълнение в размер на 57,7 млн. евро, информира електронното издание на в. „Катимерини“.

От своя страна държавната компания „Елинико Метро“ признава наличието на значителни забавяния, но посочва, че част от тях се дължат и на действия или бездействие от страна на изпълнителя. Компанията дори обвинява консорциума, че в отделни случаи умишлено удължава сроковете чрез промени в строителния процес.

„Катимерини“ съобщи, че министърът на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас е решил на този етап да не се изисква връщането на бонуса, но е отхвърлил възраженията на изпълнителя относно новия график.

Очаква се спорът между страните да бъде отнесен към арбитраж.