Украински дрон уби двама руснаци в камион край Белгород
  Тема: Украйна

Украински дрон уби двама руснаци в камион край Белгород

10 Април, 2026 22:16, обновена 10 Април, 2026 22:25 803 23

През последните дни областта е обект на засилени атаки на ВСУ с дронове и артилерия

Снимка: ТАСС
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха след атака на ВСУ с дрон срещу камион край село Вознесеновка в руската Белгородска област.

Новината съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в своя канал Max.

През последните дни Белгородска област е обект на засилени украински атаки с дронове и артилерия, насочени основно към енергийна инфраструктура и гранични населени места.

На 9 април бе съобщено за ранени цивилни при серия от атаки с безпилотни летателни апарати в различни части на областта, като са били поразени жилищни сгради и автомобили.

Седмица по-рано при удари в областта бяха ранени трима души. Имаше и регистрирани повреди по електропроводи, покриви на частни домове и превозни средства.

В края на март масирани удари срещу енергийни съоръжения оставиха близо половин милион души без електричество в Белгородска област.

На 26 март при атаки с дронове бяха убити двама души.

Поради интензивността на обстрела и ситуацията в съседните региони, местните власти обявиха регионално извънредно положение.

Украинските сили използват предимно FPV-дронове и модифицирани далекобойни апарати, за да поразяват логистични възли и петролни депа в региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българи били, пише в др.сайтове

    21 12 Отговор
    Украинците убиват българи в Белгородска област, а ние им пращаме оръжие да убиват сънародници. Пфуууу.

    Коментиран от #17, #19

    22:28 10.04.2026

  • 2 Който

    20 10 Отговор
    Не може да воюва, използва терористични похвати, и избива невинни цивилни граждани! Като украинците и израелците! Това са едни от най тежките военни престъпления за които няма давност! Това ООН и разните световни наказателни съдилища не познават ли законите, които са написали?! Или си въобразяват, че за украинци и евреи не важат?!

    22:29 10.04.2026

  • 3 хаха

    9 11 Отговор
    Малко са! Утре - 20 000!

    22:34 10.04.2026

  • 4 хаха

    8 16 Отговор
    Още оръжие да се праща на украинците! И боеприпаси!
    Много боеприпаси! Да направят още 2-3 млн. монголоида на ГРУЗ 200.

    Коментиран от #22

    22:36 10.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1234

    8 8 Отговор
    имам усещането че след празниците някой ще реве много

    22:39 10.04.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор
    Добра вечер таваришчи !!!
    Без двамата убитака разбира се 😁

    Коментиран от #20, #21

    22:47 10.04.2026

  • 8 Кирило Буданов, разведчик

    6 6 Отговор
    Който нож вади, от нож умирает ☝😁

    22:51 10.04.2026

  • 9 Гук

    5 5 Отговор
    Радвам се.

    22:52 10.04.2026

  • 10 Нали

    4 4 Отговор
    Нали имаше примирие ?

    Коментиран от #11, #12

    22:52 10.04.2026

  • 11 Руснаците са ги утепали!

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Нали":

    Да обвинят украинците.

    22:56 10.04.2026

  • 12 Володимир Зеленски, президент

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Нали":

    Това е примирие !!!
    Па pyccки, нека свикват 😁
    Докато се не изнесат всите от Украйна ☝

    22:57 10.04.2026

  • 13 Поговорка

    5 1 Отговор
    Да би мирно седяло не би украински дрон видяло.

    23:02 10.04.2026

  • 14 хаха

    5 0 Отговор
    Z-пропагандист, който обвини Запада в русофобия, избяга в Европа и поиска помощ от САЩ.
    Виктор Олевич, „z“ пропагандист и американски гражданин, избяга от Русия поради заплахи от ФСБ. Според съобщенията е получил две заплахи за отказ да сътрудничи и да получи руско гражданство. В момента е в Гърция и търси помощ от Държавния департамент на САЩ.

    23:05 10.04.2026

  • 15 Мишел

    5 1 Отговор
    Украйна удари "Лукойл" в Каспийско море. Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отново нанесоха успешен удар с далекобойни дронове срещу обекти на руската петролна промишленост. Ударени са две офшорни платформи в руските офшорни полета за добив на петрол и газ в Каспийско море "Валерий Грайфер" и "Юрий Корчагин". Находищата се разработват от "Лукойл". Платформите се намират на разстояние от над 1000 километра от Украйна. А дроновете са били направлявани с помощта на Starlink.

    Коментиран от #16

    23:05 10.04.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Видя ли, чуя ли Русия почвам се смея.
    Толкова са улави и непохватни 😁

    23:08 10.04.2026

  • 17 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българи били, пише в др.сайтове":

    А какво правят тези "българи" в Белгородска област? Рашите убиват българи в Одеска област, ама тогава не пищиш като девичка , нали?

    23:10 10.04.2026

  • 18 Бидло Буданов

    1 4 Отговор
    Убивам българи за удоволствие.

    23:12 10.04.2026

  • 19 Европеец

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българи били, пише в др.сайтове":

    Вината за убитите е в либералния Путин.... Води войната по непонятен начин, сигурно само той си разбира какво прави.... Пета година как тъпча на едно място, аз стига де.... А за това време един мустакат художник стигна до Москва, след което друг мустакат грузин стигна до Берлин ... Не се ли вземе в ръце Путин, нищо добро не очаква Русия и на хората в пограничните райони отново ще им се случват неприятни неща....

    23:14 10.04.2026

  • 20 Айде бегай легай

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    до Ленин, убитак.
    Или до Мао.

    23:14 10.04.2026

  • 21 А за теб дрон

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    кога?

    23:16 10.04.2026

  • 22 Факт е

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Израелците целенасочено убиват репортери, въпреки индикация, че са такива,а
    украинците преследват с дронове цивилните и най-вече деца в Белгородска област.

    Но, за съжаление , българските журналисти не пишат за това. Засега няма указания да се пише за тези престъпления, а истината не е на почит в нашата демократична държава, където има свобода на словото.

    23:16 10.04.2026

  • 23 Юрий Гагарин, космонавт

    1 0 Отговор
    Някои се връщат от Луната, други мрат в камиони.
    Прощай Юра, пpоcpaли всичко края му се не види...

    23:21 10.04.2026

