Украински дрон уби двама руснаци в камион край Белгород

Двама души загинаха след атака на ВСУ с дрон срещу камион край село Вознесеновка в руската Белгородска област.
Новината съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в своя канал Max.
През последните дни Белгородска област е обект на засилени украински атаки с дронове и артилерия, насочени основно към енергийна инфраструктура и гранични населени места.
На 9 април бе съобщено за ранени цивилни при серия от атаки с безпилотни летателни апарати в различни части на областта, като са били поразени жилищни сгради и автомобили.
Седмица по-рано при удари в областта бяха ранени трима души. Имаше и регистрирани повреди по електропроводи, покриви на частни домове и превозни средства.
В края на март масирани удари срещу енергийни съоръжения оставиха близо половин милион души без електричество в Белгородска област.
На 26 март при атаки с дронове бяха убити двама души.
Поради интензивността на обстрела и ситуацията в съседните региони, местните власти обявиха регионално извънредно положение.
Украинските сили използват предимно FPV-дронове и модифицирани далекобойни апарати, за да поразяват логистични възли и петролни депа в региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българи били, пише в др.сайтове
Коментиран от #17, #19
22:28 10.04.2026
2 Който
22:29 10.04.2026
3 хаха
22:34 10.04.2026
4 хаха
Много боеприпаси! Да направят още 2-3 млн. монголоида на ГРУЗ 200.
Коментиран от #22
22:36 10.04.2026
6 1234
22:39 10.04.2026
7 Владимир Путин, президент
Без двамата убитака разбира се 😁
Коментиран от #20, #21
22:47 10.04.2026
8 Кирило Буданов, разведчик
22:51 10.04.2026
9 Гук
22:52 10.04.2026
10 Нали
Коментиран от #11, #12
22:52 10.04.2026
11 Руснаците са ги утепали!
До коментар #10 от "Нали":Да обвинят украинците.
22:56 10.04.2026
12 Володимир Зеленски, президент
До коментар #10 от "Нали":Това е примирие !!!
Па pyccки, нека свикват 😁
Докато се не изнесат всите от Украйна ☝
22:57 10.04.2026
13 Поговорка
23:02 10.04.2026
14 хаха
Виктор Олевич, „z“ пропагандист и американски гражданин, избяга от Русия поради заплахи от ФСБ. Според съобщенията е получил две заплахи за отказ да сътрудничи и да получи руско гражданство. В момента е в Гърция и търси помощ от Държавния департамент на САЩ.
23:05 10.04.2026
15 Мишел
Коментиран от #16
23:05 10.04.2026
16 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "Мишел":Видя ли, чуя ли Русия почвам се смея.
Толкова са улави и непохватни 😁
23:08 10.04.2026
17 Хахахаха
До коментар #1 от "Българи били, пише в др.сайтове":А какво правят тези "българи" в Белгородска област? Рашите убиват българи в Одеска област, ама тогава не пищиш като девичка , нали?
23:10 10.04.2026
18 Бидло Буданов
23:12 10.04.2026
19 Европеец
До коментар #1 от "Българи били, пише в др.сайтове":Вината за убитите е в либералния Путин.... Води войната по непонятен начин, сигурно само той си разбира какво прави.... Пета година как тъпча на едно място, аз стига де.... А за това време един мустакат художник стигна до Москва, след което друг мустакат грузин стигна до Берлин ... Не се ли вземе в ръце Путин, нищо добро не очаква Русия и на хората в пограничните райони отново ще им се случват неприятни неща....
23:14 10.04.2026
20 Айде бегай легай
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":до Ленин, убитак.
Или до Мао.
23:14 10.04.2026
21 А за теб дрон
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":кога?
23:16 10.04.2026
22 Факт е
До коментар #4 от "хаха":Израелците целенасочено убиват репортери, въпреки индикация, че са такива,а
украинците преследват с дронове цивилните и най-вече деца в Белгородска област.
Но, за съжаление , българските журналисти не пишат за това. Засега няма указания да се пише за тези престъпления, а истината не е на почит в нашата демократична държава, където има свобода на словото.
23:16 10.04.2026
23 Юрий Гагарин, космонавт
Прощай Юра, пpоcpaли всичко края му се не види...
23:21 10.04.2026