Украински дрон уби двама руснаци в камион край Белгород

Двама души загинаха след атака на ВСУ с дрон срещу камион край село Вознесеновка в руската Белгородска област.

Новината съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в своя канал Max.

През последните дни Белгородска област е обект на засилени украински атаки с дронове и артилерия, насочени основно към енергийна инфраструктура и гранични населени места.



На 9 април бе съобщено за ранени цивилни при серия от атаки с безпилотни летателни апарати в различни части на областта, като са били поразени жилищни сгради и автомобили.

Седмица по-рано при удари в областта бяха ранени трима души. Имаше и регистрирани повреди по електропроводи, покриви на частни домове и превозни средства.

В края на март масирани удари срещу енергийни съоръжения оставиха близо половин милион души без електричество в Белгородска област.

На 26 март при атаки с дронове бяха убити двама души.

Поради интензивността на обстрела и ситуацията в съседните региони, местните власти обявиха регионално извънредно положение.

Украинските сили използват предимно FPV-дронове и модифицирани далекобойни апарати, за да поразяват логистични възли и петролни депа в региона.