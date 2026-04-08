Украинската армия удари важен петролен терминал в Крим

Властите в окупирания кримски град Феодосия ограничиха движението по няколко улици в района на местната нефтобаза на фона на съобщения за нощна атака с дронове. Според официална информация са затворени участъци от улиците "Федько", "Геологическая" и Керченското шосе, без да се дават подробности за причините, съобщава Би Би Си.

По данни на украински мониторингови канали, цитирани в социалните мрежи, през нощта украински безпилотни апарати са ударили най-голямата нефтена база в града - морския нефтен терминал. Публикувани са видеа, показващи силен пожар и гъст дим. Към момента няма официално потвърждение нито от руските власти в анексирания Крим, нито от украинските военни.

Нефтената база във Феодосия вече беше обект на атаки и през миналата година. През октомври там в продължение на дни горяха резервоари с гориво след предишен удар.