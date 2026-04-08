Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Украинската армия удари важен петролен терминал в Крим
Украинската армия удари важен петролен терминал в Крим

8 Април, 2026 21:03 1 479 101

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • ракети-
  • дронове

Към момента няма официално потвърждение нито от руските власти в анексирания Крим, нито от украинските военни

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Властите в окупирания кримски град Феодосия ограничиха движението по няколко улици в района на местната нефтобаза на фона на съобщения за нощна атака с дронове. Според официална информация са затворени участъци от улиците "Федько", "Геологическая" и Керченското шосе, без да се дават подробности за причините, съобщава Би Би Си.

По данни на украински мониторингови канали, цитирани в социалните мрежи, през нощта украински безпилотни апарати са ударили най-голямата нефтена база в града - морския нефтен терминал. Публикувани са видеа, показващи силен пожар и гъст дим. Към момента няма официално потвърждение нито от руските власти в анексирания Крим, нито от украинските военни.

Нефтената база във Феодосия вече беше обект на атаки и през миналата година. През октомври там в продължение на дни горяха резервоари с гориво след предишен удар.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

    18 9 Отговор
    Пак украинските дронове: Русия остана без кораби за превоз на военна техника и оръжие в Крим. Силите за специални операции на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) са успели да извадят от строя последния жп ферибот, свързващ Русия с град Керч, на Кримския полуостров. "Славянин" изигра важна роля в осигуряването на руския военен контингент във временно окупирания Крим с гориво и смазочни материали, оръжие, военна техника и боеприпаси. Миналият месец ГУР извади от строя друг жп руски ферибот - "Авангард".

    Коментиран от #26

    21:12 08.04.2026

  • 59 Мишел

    7 5 Отговор
    Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин, предава "Ал-Джазира". Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли. Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.

    Коментиран от #62

    21:31 08.04.2026

  • 60 Лама Калушев

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":

    Българските момченца са с тесни дпенца,а не като дядовците им с широки анycи

    Коментиран от #64

    21:32 08.04.2026

  • 74 В Русия започват строги икономии

    7 5 Отговор

    До коментар #61 от "Z-axaрова":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност."

    😁

    21:45 08.04.2026

  • 75 Досиетата Епстийн

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "Гресиран козяк":

    разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."

    😁

    Коментиран от #77, #80, #87

    21:46 08.04.2026

  • 87 Неразбрал!

    7 4 Отговор

    До коментар #75 от "Досиетата Епстийн":

    ,,Има и информация, че е ИМАЛО ПРЕДСТОЯЩА СРЕЩА между Епстийн и руския президент Путин."...?!
    Що за лапсус?!
    Уж се състояла тази среща-,,имало",а пък после пише,че била-,,предстояща среща"...?!
    Ха сега де...върви го разбери...?!?!

    22:00 08.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания